https://ria.ru/20220228/urgant-1775662392.html

Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта"

Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 28.02.2022

Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта"

Пресс-служба Первого канала опровергла РИА Новости информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант". РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:46

2022-02-28T19:46

2022-02-28T19:46

шоубиз

общество

иван ургант

первый канал (телеканал)

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-служба Первого канала опровергла РИА Новости информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант".Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о закрытии программы."Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы - от "Модного приговора" до "Вечернего Урганта", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220102/ciao-1766400660.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, иван ургант, первый канал (телеканал), россия