https://ria.ru/20220228/urgant-1775662392.html
Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта"
Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 28.02.2022
Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта"
Пресс-служба Первого канала опровергла РИА Новости информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант". РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:46
2022-02-28T19:46
2022-02-28T19:46
шоубиз
общество
иван ургант
первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-служба Первого канала опровергла РИА Новости информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант".Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о закрытии программы."Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы - от "Модного приговора" до "Вечернего Урганта", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20220102/ciao-1766400660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, иван ургант, первый канал (телеканал), россия
Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта"
Пресс-служба Первого канала опровергла информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант"