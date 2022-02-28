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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220228/urgant-1775662392.html
Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта"
Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта" - РИА Новости, 28.02.2022
Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта"
Пресс-служба Первого канала опровергла РИА Новости информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант". РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T19:46
2022-02-28T19:46
шоубиз
общество
иван ургант
первый канал (телеканал)
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-служба Первого канала опровергла РИА Новости информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант".Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о закрытии программы."Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы - от "Модного приговора" до "Вечернего Урганта", - сказали в пресс-службе.
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общество, иван ургант, первый канал (телеканал), россия
19:46 28.02.2022
 
Первый канал опроверг информацию о закрытии "Вечернего Урганта"

Пресс-служба Первого канала опровергла информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Пресс-служба Первого канала опровергла РИА Новости информацию о закрытии шоу "Вечерний Ургант".
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о закрытии программы.
"Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы - от "Модного приговора" до "Вечернего Урганта", - сказали в пресс-службе.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
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ШоубизОбществоИван УргантПервый канал (телеканал)Россия
 
 
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