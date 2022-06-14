https://ria.ru/20220614/stal-1795119788.html

РСПП рассчитывает на отмену акциза на сталь в ближайшее время

РСПП рассчитывает на отмену акциза на сталь в ближайшее время - РИА Новости, 14.06.2022

РСПП рассчитывает на отмену акциза на сталь в ближайшее время

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает на отмену акциза на жидкую сталь в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:08

2022-06-14T09:08

2022-06-14T09:09

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает на отмену акциза на жидкую сталь в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 глава РСПП Александр Шохин.Шохин сообщил, что в Госдуме готовится законопроект, призванный отвязать размер НДПИ для экспортеров сырья от котировок соответствующих товаров на зарубежных биржах. "Котировки бирж на биржевые товары не имеют отношения к реальной цене продажи российских ресурсов экспортных: поскольку дисконты везде есть, и если привязываться в НДПИ к котировкам этим, то и в отрицательную рентабельность можно быстро ввести", - пояснил он.Шохин, напомнил, что ставки НДПИ и акциз на сталь были приняты в период высокой внешней конъюнктуры на временной основе. Но, по его словам, никто не думал, что она так изменится.Акциз на жидкую сталь был введен в конце прошлого года, а в апреле текущего года от его уплаты были освобождены предприятия, которые производят ее для собственных нужд. "Надо это расширить на всю металлургию", - считает Шохин.Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на прошлой неделе сообщил, что Минпромторг и Минфин рассматривают возможность отмены акциза на жидкую сталь.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220526/metallurgi-1790788285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей