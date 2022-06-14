09:08 14.06.2022 (обновлено: 09:09 14.06.2022)
РСПП рассчитывает на отмену акциза на сталь в ближайшее время
Глава РСПП Шохин: металлурги рассчитывают на отмену акциза на сталь в ближайшее время
Доменная печь на металлургическом комбинате. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает на отмену акциза на жидкую сталь в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 глава РСПП Александр Шохин.
Шохин сообщил, что в Госдуме готовится законопроект, призванный отвязать размер НДПИ для экспортеров сырья от котировок соответствующих товаров на зарубежных биржах. "Котировки бирж на биржевые товары не имеют отношения к реальной цене продажи российских ресурсов экспортных: поскольку дисконты везде есть, и если привязываться в НДПИ к котировкам этим, то и в отрицательную рентабельность можно быстро ввести", - пояснил он.
Шохин, напомнил, что ставки НДПИ и акциз на сталь были приняты в период высокой внешней конъюнктуры на временной основе. Но, по его словам, никто не думал, что она так изменится.
Акциз на жидкую сталь был введен в конце прошлого года, а в апреле текущего года от его уплаты были освобождены предприятия, которые производят ее для собственных нужд. "Надо это расширить на всю металлургию", - считает Шохин.
"По металлургии президент дал поручение пересмотреть. Но тот же акциз на сталь, и в этой части, я думаю, решение будет принято быстро достаточно", - заключил он.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на прошлой неделе сообщил, что Минпромторг и Минфин рассматривают возможность отмены акциза на жидкую сталь.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.