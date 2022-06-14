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РСПП рассчитывает на отмену акциза на сталь в ближайшее время - РИА Новости, 14.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/stal-1795119788.html
РСПП рассчитывает на отмену акциза на сталь в ближайшее время
РСПП рассчитывает на отмену акциза на сталь в ближайшее время - РИА Новости, 14.06.2022
РСПП рассчитывает на отмену акциза на сталь в ближайшее время
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает на отмену акциза на жидкую сталь в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:08
2022-06-14T09:09
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает на отмену акциза на жидкую сталь в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 глава РСПП Александр Шохин.Шохин сообщил, что в Госдуме готовится законопроект, призванный отвязать размер НДПИ для экспортеров сырья от котировок соответствующих товаров на зарубежных биржах. "Котировки бирж на биржевые товары не имеют отношения к реальной цене продажи российских ресурсов экспортных: поскольку дисконты везде есть, и если привязываться в НДПИ к котировкам этим, то и в отрицательную рентабельность можно быстро ввести", - пояснил он.Шохин, напомнил, что ставки НДПИ и акциз на сталь были приняты в период высокой внешней конъюнктуры на временной основе. Но, по его словам, никто не думал, что она так изменится.Акциз на жидкую сталь был введен в конце прошлого года, а в апреле текущего года от его уплаты были освобождены предприятия, которые производят ее для собственных нужд. "Надо это расширить на всю металлургию", - считает Шохин.Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на прошлой неделе сообщил, что Минпромторг и Минфин рассматривают возможность отмены акциза на жидкую сталь.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
09:08 14.06.2022 (обновлено: 09:09 14.06.2022)
 
РСПП рассчитывает на отмену акциза на сталь в ближайшее время

Глава РСПП Шохин: металлурги рассчитывают на отмену акциза на сталь в ближайшее время

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДоменная печь на металлургическом комбинате
Доменная печь на металлургическом комбинате - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Доменная печь на металлургическом комбинате. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) рассчитывает на отмену акциза на жидкую сталь в ближайшее время, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 глава РСПП Александр Шохин.
Шохин сообщил, что в Госдуме готовится законопроект, призванный отвязать размер НДПИ для экспортеров сырья от котировок соответствующих товаров на зарубежных биржах. "Котировки бирж на биржевые товары не имеют отношения к реальной цене продажи российских ресурсов экспортных: поскольку дисконты везде есть, и если привязываться в НДПИ к котировкам этим, то и в отрицательную рентабельность можно быстро ввести", - пояснил он.
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Шохин, напомнил, что ставки НДПИ и акциз на сталь были приняты в период высокой внешней конъюнктуры на временной основе. Но, по его словам, никто не думал, что она так изменится.
Акциз на жидкую сталь был введен в конце прошлого года, а в апреле текущего года от его уплаты были освобождены предприятия, которые производят ее для собственных нужд. "Надо это расширить на всю металлургию", - считает Шохин.
"По металлургии президент дал поручение пересмотреть. Но тот же акциз на сталь, и в этой части, я думаю, решение будет принято быстро достаточно", - заключил он.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на прошлой неделе сообщил, что Минпромторг и Минфин рассматривают возможность отмены акциза на жидкую сталь.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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