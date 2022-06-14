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Адвокат: в США начали понимать несправедливость обращения властей с Бутом
Адвокат: в США начали понимать несправедливость обращения властей с Бутом - РИА Новости, 14.06.2022
Адвокат: в США начали понимать несправедливость обращения властей с Бутом
В США начали понимать несправедливость обращения американских властей с российским бизнесменом Виктором Бутом, отбывающим 25-летний тюремный срок в американской РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:49
2022-06-14T08:49
2022-06-14T09:45
в мире
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В США начали понимать несправедливость обращения американских властей с российским бизнесменом Виктором Бутом, отбывающим 25-летний тюремный срок в американской тюрьме по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.Об этом в интервью РИА Новости сообщил американский адвокат россиянина Стив Зиссу."Я верю, что возобладает именно эта, объективная точка зрения", - добавил он.Говоря об американцах, до сих пор верящих в "торговца смертью Виктора Бута", Зиссу отметил, что они стоят на позиции "США не могут ошибаться", за которую цепляются многие люди в Америке."Никто из этих людей не задумывается ни на минуту о том, что должно думать российское правительство и его граждане, когда США нацеливаются на гражданина России, давно отошедшего от дел, живущего постоянно в Москве и Санкт-Петербурге и, как подчеркнула судья Шира Шейндлин в суде при вынесении приговора Виктору Буту, создают для него преступление, а затем платят миллионы долларов платным осведомителям, настоящим преступникам, для создания антуража такого преступления, за которое Виктор мог бы быть обвинен в суде США", - сказал адвокат."То, что это преследование и, практически, похищение гражданина Российской Федерации было очевидным посягательством на суверенитет России, вряд ли может оспорить любой объективный человек", - заключил он.Читайте полный текст интервью адвоката Стива Зиссу >>
https://ria.ru/20220608/but-1793996923.html
https://ria.ru/20220521/obmen-1789874671.html
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РИА Новости
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в мире, сша, виктор бут, россия
08:49 14.06.2022 (обновлено: 09:45 14.06.2022)
Адвокат: в США начали понимать несправедливость обращения властей с Бутом
Адвокат: в США начали понимать несправедливость обращения американских властей с Бутом
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В США начали понимать несправедливость обращения американских властей с российским бизнесменом Виктором Бутом, отбывающим 25-летний тюремный срок в американской тюрьме по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.
Об этом в интервью РИА Новости сообщил американский адвокат россиянина Стив Зиссу.
"Некоторые объективные люди на американской стороне, несомненно, начинают понимать, что именно власти США
открыли эпоху жесткого обращения наших стран с гражданами друг друга, когда уполномочили DEA (Управление по борьбе с наркотиками США) похитить Виктора, привезти его в Америку
, судить его за преступление, которое было создано для него самим Управлением по борьбе с наркотиками, а затем имели наглость потребовать, чтобы его приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения", - сказал агентству адвокат.
"Я верю, что возобладает именно эта, объективная точка зрения", - добавил он.
Говоря об американцах, до сих пор верящих в "торговца смертью Виктора Бута
", Зиссу отметил, что они стоят на позиции "США не могут ошибаться", за которую цепляются многие люди в Америке.
"Никто из этих людей не задумывается ни на минуту о том, что должно думать российское правительство и его граждане, когда США нацеливаются на гражданина России
, давно отошедшего от дел, живущего постоянно в Москве
и Санкт-Петербурге
и, как подчеркнула судья Шира Шейндлин в суде при вынесении приговора Виктору Буту, создают для него преступление, а затем платят миллионы долларов платным осведомителям, настоящим преступникам, для создания антуража такого преступления, за которое Виктор мог бы быть обвинен в суде США", - сказал адвокат.
"То, что это преследование и, практически, похищение гражданина Российской Федерации было очевидным посягательством на суверенитет России, вряд ли может оспорить любой объективный человек", - заключил он.