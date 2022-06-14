https://ria.ru/20220614/ssha-1795117538.html

Адвокат: в США начали понимать несправедливость обращения властей с Бутом

Адвокат: в США начали понимать несправедливость обращения властей с Бутом - РИА Новости, 14.06.2022

Адвокат: в США начали понимать несправедливость обращения властей с Бутом

В США начали понимать несправедливость обращения американских властей с российским бизнесменом Виктором Бутом, отбывающим 25-летний тюремный срок в американской РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:49

2022-06-14T08:49

2022-06-14T09:45

в мире

сша

виктор бут

россия

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. В США начали понимать несправедливость обращения американских властей с российским бизнесменом Виктором Бутом, отбывающим 25-летний тюремный срок в американской тюрьме по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма.Об этом в интервью РИА Новости сообщил американский адвокат россиянина Стив Зиссу."Я верю, что возобладает именно эта, объективная точка зрения", - добавил он.Говоря об американцах, до сих пор верящих в "торговца смертью Виктора Бута", Зиссу отметил, что они стоят на позиции "США не могут ошибаться", за которую цепляются многие люди в Америке."Никто из этих людей не задумывается ни на минуту о том, что должно думать российское правительство и его граждане, когда США нацеливаются на гражданина России, давно отошедшего от дел, живущего постоянно в Москве и Санкт-Петербурге и, как подчеркнула судья Шира Шейндлин в суде при вынесении приговора Виктору Буту, создают для него преступление, а затем платят миллионы долларов платным осведомителям, настоящим преступникам, для создания антуража такого преступления, за которое Виктор мог бы быть обвинен в суде США", - сказал адвокат."То, что это преследование и, практически, похищение гражданина Российской Федерации было очевидным посягательством на суверенитет России, вряд ли может оспорить любой объективный человек", - заключил он.Читайте полный текст интервью адвоката Стива Зиссу >>

https://ria.ru/20220608/but-1793996923.html

https://ria.ru/20220521/obmen-1789874671.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, виктор бут, россия