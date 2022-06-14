https://ria.ru/20220614/puteshestviya-1794639806.html

В банк вместо пляжа. Какие страны выдают россиянам карты Visa и Mastercard

В банк вместо пляжа. Какие страны выдают россиянам карты Visa и Mastercard - РИА Новости, 14.06.2022

В банк вместо пляжа. Какие страны выдают россиянам карты Visa и Mastercard

Западные платежные системы ушли из страны, но россияне находят возможность получить "пластик" в других государствах, а заодно и отдохнуть. Где проще всего... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:00

2022-06-14T08:00

2022-06-14T08:01

туризм

туризм

узбекистан

армения

россия

киргизия

белоруссия

турция

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Западные платежные системы ушли из страны, но россияне находят возможность получить "пластик" в других государствах, а заодно и отдохнуть. Где проще всего открыть счет, как это сделать и сколько стоят такие путешествия, — в материале РИА Новости."Карточные" туры"За картой Visa я поехал в Узбекистан. Совместил полезное с приятным: и страну посмотрел, и неподсанкционным "пластиком" обзавелся", — рассказывает сотрудник страховой компании Андрей Пономарев.Интерес к подобным поездкам действительно есть, уверяют эксперты. "Услугу сопровождения и помощи в оформлении международной банковской карты можно добавить к туру любой продолжительности, как обычную экскурсию", — сообщили в "Интуристе". Большинство компаний предлагают Узбекистан и Армению. Там банки лояльнее всего. Кроме того, эти страны интересны сами по себе: многие заказывают и экскурсионную программу. Прямой перелет — также важный фактор."Карточные" туры в Узбекистан и Армению есть у "Интуриста", "Русского экспресса", PAC Group, где предлагают еще и Белоруссию, и "Веди Групп", помогающего также стать обладателем карточки сербского банка. KMP Group возит только в Узбекистан."Пластик" за часВ Узбекистан турпоток в два раза больше, чем в Армению, отмечает директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская. Все дело в оперативности. "Партнеры в Узбекистане быстрее среагировали, их продукт первым появился на рынке — в середине марта", — поясняет она.Процедура занимает не более дня. Чаще всего один час, хотя могут быть очереди из нерезидентов. Для их обслуживания банки выделяют отдельного сотрудника.Нужны паспорт, местная сим-карта, поскольку не все организации сотрудничают с мобильными операторами из России, и подтверждение регистрации в отеле, перечисляет директор департамента по работе с корпоративными клиентами KMP Group Евгения Сахарова.Стандартный "карточный" тур в Узбекистан — это два дня. Цена у KMP Group — от 26,3 тысячи рублей (без авиабилета), у "Веди Групп" и "Русского Экспресса" — от 40 тысяч (с перелетом), у PAC Group — от 103 тысяч на двоих.За картой и прививкойАрмению выбирали еще и те, кто совмещал поездку с вакцинацией. "Там можно привиться иностранными препаратами: получить вторую дозу после сделанной в Европе или бустерный укол", — уточняет Анна Филатовская.Трехдневный тур "под ключ" стоит от 58 тысяч. PAC Group предлагает пять дней за 103 тысячи на двоих.В банке нужно представить внутренний паспорт и загран, причем один из них должен быть переведен на армянский язык и нотариально заверен. Кроме того, необходимо показать или договор об аренде жилья, или трудовой договор с местной компанией, или открыть депозит на сумму более десяти тысяч долларов, объясняет Евгения Сахарова.Самый бюджетный вариантВ Белоруссии выдают карты, но не все турфирмы готовы развивать это направление. "Учитывая внешнеполитическую ситуацию, есть вероятность, что их банки тоже попадут под санкции. Лучше выбрать более надежный вариант", — так говорят некоторые участники рынка в приватных беседах.Между тем "пластик" там выдают за день или два. На "Ласточке" из Москвы в Минск — семь часов, и стоит это всего 1800 рублей. "Карточный" тур PAC Group предлагает за 7,3 тысячи на двоих с одной ночевкой (без дороги).А вот в Сербии быстро не получится. "При открытии счета в банке Raiffeisen рекомендуемая продолжительность тура — от шести ночей, а при обращении в Api Bank — 14", — рассказывают в "Веди Групп". Минимальная стоимость — 96 тысяч рублей с перелетом.Еще направления: Турция, КиргизияВ западных странах совсем сложно. Впрочем, некоторых самостоятельных и состоятельных путешественников это не останавливает.В Турции некоторые банки не работают с гражданами России, другие требуют вид на жительство. Тем не менее многие специально прилетают в Анталью за картой — на три дня, говорит риэлтор Карина Тайлан. "Для открытия счета нужен внутренний паспорт или загран, их тут придется нотариально заверить. Общение с клерками в банке занимает 40 минут", — добавляет она.Многие кредитные учреждения требуют открыть депозит. "Надо положить на счет десять тысяч лир — это около 600 долларов или 34 тысячи рублей, эту сумму заморозят", — делится опытом Карина.Счет открывают в лирах, долларах или евро и привязывают к российскому номеру телефона, куда будут приходить СМС-подтверждения операций. Также нужно освоить мобильное приложение на английском языке.В Киргизии необходимо подтвердить легальность пересечения границы: показать загранпаспорт, посадочный талон или электронный билет на самолет, рассказывает гид Ольга Самандасюк. Заполненную в офисе анкету кредитная организация рассматривает до четырех дней. "Если комитет банка одобрит, "пластик" дадут на следующий день", — поясняет она.На счете должен быть несгораемый остаток в пять тысяч сомов — чуть больше четырех тысяч рублей. Эту сумму снять нельзя, пока клиент пользуется картой.

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https://ria.ru/20220524/turizm-1790318883.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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