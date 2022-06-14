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Помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга, заявил Беглов - РИА Новости, 14.06.2022
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Помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга, заявил Беглов
Помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга, заявил Беглов - РИА Новости, 14.06.2022
Помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга, заявил Беглов
Оказание помощи Петербурга Мариуполю никак не повлияет на выполнение социальных обязательств перед петербуржцами и развитие Северной столицы, заявил губернатор... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:50
2022-06-14T17:16
в мире
санкт-петербург
мариуполь
александр беглов
донецкая народная республика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Оказание помощи Петербурга Мариуполю никак не повлияет на выполнение социальных обязательств перед петербуржцами и развитие Северной столицы, заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.Ранее власти Санкт-Петербурга и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских связей.Он также напомнил, что город направил в Мариуполь технику, предоставленную строительными компаниями Петербурга. "Отправили пассажирские автобусы. В Петербурге мы сейчас переводим общественный транспорт и коммунальную технику на газ. Бензиновый подвижной состав освобождается. Но он в очень хорошем состоянии и еще послужит в Мариуполе", - отметил он."Это исторические земли России. Там живут наши соотечественники. Наши люди. А Петербург своих в беде не бросает", - заключил Беглов.Читайте полный текст интервью Александра Беглова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220606/beglov-1793590577.html
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в мире, санкт-петербург, мариуполь, александр беглов, донецкая народная республика, россия
15:50 14.06.2022 (обновлено: 17:16 14.06.2022)
 
Помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга, заявил Беглов

Беглов: помощь Мариуполю не повлияет на выполнение обязательств перед петербуржцами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Оказание помощи Петербурга Мариуполю никак не повлияет на выполнение социальных обязательств перед петербуржцами и развитие Северной столицы, заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.
Ранее власти Санкт-Петербурга и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских связей.
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Петербург поможет в восстановлении инфраструктуры в Мариуполе
"На выполнение наших социальных обязательств перед петербуржцами, на планы развития города наша помощь Мариуполю никак не повлияет. Нас поддерживает федеральный центр. У нас есть фонд "Победа" - его средства будут направлены на цели восстановления Мариуполя. Есть большой интерес у социально ответственного бизнеса", - рассказал Беглов.
Он также напомнил, что город направил в Мариуполь технику, предоставленную строительными компаниями Петербурга. "Отправили пассажирские автобусы. В Петербурге мы сейчас переводим общественный транспорт и коммунальную технику на газ. Бензиновый подвижной состав освобождается. Но он в очень хорошем состоянии и еще послужит в Мариуполе", - отметил он.
"Это исторические земли России. Там живут наши соотечественники. Наши люди. А Петербург своих в беде не бросает", - заключил Беглов.
Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>
 
В миреСанкт-ПетербургМариупольАлександр БегловДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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