15:50 14.06.2022 (обновлено: 17:16 14.06.2022)
Помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга, заявил Беглов
Беглов: помощь Мариуполю не повлияет на выполнение обязательств перед петербуржцами
Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Оказание помощи Петербурга Мариуполю никак не повлияет на выполнение социальных обязательств перед петербуржцами и развитие Северной столицы, заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.
Ранее власти Санкт-Петербурга и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских связей.
"На выполнение наших социальных обязательств перед петербуржцами, на планы развития города наша помощь Мариуполю никак не повлияет. Нас поддерживает федеральный центр. У нас есть фонд "Победа" - его средства будут направлены на цели восстановления Мариуполя. Есть большой интерес у социально ответственного бизнеса", - рассказал Беглов.
Он также напомнил, что город направил в Мариуполь технику, предоставленную строительными компаниями Петербурга. "Отправили пассажирские автобусы. В Петербурге мы сейчас переводим общественный транспорт и коммунальную технику на газ. Бензиновый подвижной состав освобождается. Но он в очень хорошем состоянии и еще послужит в Мариуполе", - отметил он.
"Это исторические земли России. Там живут наши соотечественники. Наши люди. А Петербург своих в беде не бросает", - заключил Беглов.