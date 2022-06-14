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Помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга, заявил Беглов

Помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга, заявил Беглов - РИА Новости, 14.06.2022

Помощь Мариуполю не повлияет на развитие Петербурга, заявил Беглов

Оказание помощи Петербурга Мариуполю никак не повлияет на выполнение социальных обязательств перед петербуржцами и развитие Северной столицы, заявил губернатор... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:50

2022-06-14T15:50

2022-06-14T17:16

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александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Оказание помощи Петербурга Мариуполю никак не повлияет на выполнение социальных обязательств перед петербуржцами и развитие Северной столицы, заявил губернатор Александр Беглов в интервью РИА Новости.Ранее власти Санкт-Петербурга и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских связей.Он также напомнил, что город направил в Мариуполь технику, предоставленную строительными компаниями Петербурга. "Отправили пассажирские автобусы. В Петербурге мы сейчас переводим общественный транспорт и коммунальную технику на газ. Бензиновый подвижной состав освобождается. Но он в очень хорошем состоянии и еще послужит в Мариуполе", - отметил он."Это исторические земли России. Там живут наши соотечественники. Наши люди. А Петербург своих в беде не бросает", - заключил Беглов.Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>

https://ria.ru/20220606/beglov-1793590577.html

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Екатерина Зайцева

в мире, санкт-петербург, мариуполь, александр беглов, донецкая народная республика, россия