https://ria.ru/20220614/beglov-1795233121.html

Александр Беглов: снижения интереса к ПМЭФ из-за внешнего давления нет

Александр Беглов: снижения интереса к ПМЭФ из-за внешнего давления нет - РИА Новости, 14.06.2022

Александр Беглов: снижения интереса к ПМЭФ из-за внешнего давления нет

Петербургский международный экономический форум пройдет в условиях беспрецедентного санкционного давления, но снижения интереса к форуму нет, заявил губернатор... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:00

2022-06-14T17:00

2022-06-14T17:49

интервью

александр беглов

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

экономика

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Петербургский международный экономический форум пройдет в условиях беспрецедентного санкционного давления, но снижения интереса к форуму нет, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В интервью РИА Новости он рассказал, как внешние условия отразились на составе участников форума и географии, а также призвал всех, кто занимается дискредитацией властей Петербурга, направить энергию в конструктивное русло.— Александр Дмитриевич, юбилейный Петербургский международный экономический форум пройдет в особых условиях, в условиях беспрецедентных западных санкций против России. В начале весны сообщалось, что в форуме примут участие представители 69 стран, в том числе из списка недружественных. Делегации из каких стран подтверждены на текущий момент? Поступали ли отказы от участия в форуме или, наоборот, согласия на участие от стран, которые изначально не планировали приехать?— Петербургский международный экономический форум всегда был и остается коммуникационной площадкой по вопросам глобальной и российской повестки, экономической и не только. Конечно, колоссальное внешнее давление, которое оказывается на многие страны и компании, вносит свои коррективы. Мы знаем об этом из первых рук. У нас в городе много совместных предприятий, фирм с зарубежным капиталом. Мы сейчас на постоянной связи с их российскими сотрудниками, следим, чтобы работодатели не нарушали их права. Также ведем диалог с иностранными руководителями и владельцами. Многие по 20-30 лет проработали в России, получали здесь до трети прибыли. Сегодня они пожимают плечами. Директору одной продуктовой компании из северной страны на родине сказали: "Либо вы уйдете из России, либо потеряете дома намного больше". А они-то думали, что у них свобода слова и предпринимательства, и верили, что бизнес вне политики.Как только в марте прозвучали данные об интересе 69 стран, давление на потенциальных участников возросло еще больше. Но мы не видим снижения интереса, даже наоборот. В середине мая свое участие в ПМЭФ подтвердили представители 90 стран мира. К началу июня это число выросло до 115, сейчас представлены больше 140 стран и территорий. Только на деловую площадку заявлены 2700 человек.Капитанам бизнеса сейчас необходима платформа для прямого диалога. Российские и иностранные деловые круги столкнулись с вызовами небывалого масштаба. Требуется скорейшая адаптация и перестройка большинства бизнес-процессов. ПМЭФ-2022 — та самая платформа, которая дает шанс большому бизнесу и политическим лидерам найти новые возможности для партнерства, вести диалог для решения самых сложных вопросов.— Изменилась ли география участников? Сколько всего делегатов и гостей форума ожидается в этом году?— Не сказал бы, что география представительства сильно поменялась. Всего, по данным фонда Росконгресс, мы ожидаем не менее 13,5 тысячи участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации. В этом году в качестве страны-гостя на форуме выступит Египет.— Есть ли рост активности российских предпринимателей по сравнению с 2021 годом?— Активность российского бизнеса на ПМЭФ всегда была высокой. В этом году заявлено более 500 отечественных компаний из 65 разных отраслей, 80% из них будут представлены на уровне глав. Текущие сложности с поставками и ограниченный доступ ко многим зарубежным товарам и технологиям создают новые возможности и открывают новые интересные ниши для бизнеса в России. Как говорится, свято место пусто не бывает. Поэтому активность представителей российского и зарубежного капитала понятна.— Город завершил свою часть подготовки к форуму? В порядке ли "Экспофорум", аэропорт "Пулково", магистрали, отели? Готова ли городская инфраструктура к приему участников и гостей ПМЭФ?— По всем ключевым направлениям мы находимся в высокой степени готовности. В КВЦ "Экспофорум" идет застройка площадей. Проведены испытания инженерных сетей и коммуникаций площадки "Экспофорум". На основных магистралях следования участников ПМЭФ (Пулковское шоссе, Московский проспект, Витебский проспект, Петербургское шоссе) мы привели в нормативное состояние более пяти тысяч квадратных метров дорог, устранили колейность, обновили разметку и так далее.Инфраструктура "Пулково" готова к приему, выпуску и обслуживанию воздушных судов. Для аэропорта и Московского вокзала разработаны и соблюдаются регламенты санитарно-эпидемиологического благополучия.С отельерами, задействованными для размещения участников ПМЭФ, проведена вся необходимая работа. Они также работают по специальному регламенту. Он предписывает порядок действий по обеспечению в гостиницах санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения в Санкт-Петербурге крупных мероприятий. Контроль за исполнением двойной: исполнительные органы госвласти Санкт-Петербурга и Роспотребнадзора.Отдельно хотел бы отметить позитивные изменения транспортной инфраструктуры в районе КВЦ "Экспофорум". Еще зимой мы соединили Петербургское и Волхонское шоссе, достроив Южно-Волхонскую дорогу до Сарицкой улицы. Это позволит существенно разгрузить дороги Пушкинского района в дни проведения ПМЭФ и создать альтернативные маршруты для жителей близлежащих жилых кварталов.— Как будет обеспечена санитарная безопасность участников форума? Сохранятся ли требования по сдаче ПЦР-теста, как в прошлом году? Будут ли в этом году в "Экспофоруме" введены дополнительные противоэпидемические меры, если да, то какие?— По рекомендации Роспотребнадзора в этом году мы действуем по тем же правилам и с теми же ограничениями, что и на ПМЭФ-21. Тщательный контроль состояния здоровья прибывающих в Санкт-Петербург участников. Специальные устройства обеззараживания в системе вентиляции КВЦ "Экспофорум". При проведении мероприятий в закрытых помещениях — обязательное использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Для очного участия в ПМЭФ необходимо иметь результаты ПЦР-исследования.В разных частях города откроем более 40 дополнительных пунктов отбора биоматериала, включающих 68 постов. Для больных COVID-19 и оказания иной медицинской помощи зарезервирован коечный фонд инфекционного и общесоматического профиля в 15 стационарах. Как и в прошлом году, на базе пансионата "Заря" организован обсерватор для инфицированных. Участникам и гостям форума будут готовы помочь 25 специально развернутых бригад скорой медицинской помощи.— Оцените, пожалуйста, эпидемиологическую ситуацию в Петербурге в преддверии ПМЭФ-2022. Видите ли вы риски роста заболеваемости в дни форума или после?— В мае зарегистрировано на 37% меньше новых случаев COVID-19, чем в апреле. На 30% снизилась госпитализация больных коронавирусом. Число коек в красных зонах сократилось до 1439, это в пять раз меньше, чем на пике пятой волны.Петербург встретил лето с коэффициентом распространения инфекции 0,9 при нормативе не более 1. Доля положительных ПЦР-тестов сейчас составляет 5,32%, в феврале-марте этого года она поднималась до 50%. Все это позволило с 27 мая отменить в Петербурге обязательное ношение масок в общественных местах. Также мы отменили "потолок" в две тысячи человек по максимально допустимому числу посетителей культурных, спортивных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий. Настороженность не теряем, угроза распространения COVID-19 сохраняется. Поэтому до 1 июля в городе сохраняется и часть ограничений.— Какую культурную программу подготовил Петербург для участников и гостей ПМЭФ? Каковы ее основные мероприятия?— Культурная программа юбилейного ПМЭФ сформирована нами во взаимодействии с фондом "Росконгресс". Она насчитывает более 50 событий. Участников и гостей ПМЭФ ждут 17 и 18 июня в Александринском театре на показе спектакля Никиты Михалкова "Двенадцать", 17 и 18 июня на Дворовой площади пройдут общедоступные концерты фестиваля "Петербургские сезоны". Для почетных гостей форума 17 июня состоится губернаторский прием в парадных дворах Государственной академической капеллы, а 18 июня делегаты ПМЭФ приглашены в Михайловский театр на гала-концерт ведущих солистов оперы и балета Михайловского театра и приглашенных звезд. Гала-концерт будет приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I. В тот же день на территории парка "Остров фортов" состоится II фестиваль "Паруса Кронштадта". Он также расскажет о достижениях основателя нашего города и охватит интересы всех возрастных групп. Это и парусный спорт, и морская гастрономия, и тематическая музыка.Все дни форума, с 15 по 19 июня, в ЦВЗ "Манеж" будет работать Санкт-Петербургская ярмарка искусства "1703". Известные галереи представят там современное искусство нашего города и страны.— Какие городские инвестпроекты будут представлены на стенде Петербурга?— Информационно-деловая зона города займет более полутора тысяч квадратных метров. Ключевая тема – "Петербург будущего. Новая реальность. Взгляд в будущее". Сегодня наш мегаполис стремится внедрять новые технологии, создавать современные решения на основе векового опыта и накопленных знаний. В год 350-летия Петра I мы покажем, как развиваем заложенные им проекты и технологии. Петр построил первые петербургские верфи — в экспозиции представлены современные проекты кораблей и судов. С Петра началась отечественная наука — наши университеты покажут на ПМЭФ свои Технологические долины. Петр основал Кронштадт — и сегодня мы по поручению президента России создаем туристско-рекреационный кластер "Остров фортов". Это наш флагманский проект, у него есть конкретные, зримые результаты. И завтрашний день Кронштадта будет интересно и ярко представлен в выставочной зоне города. Концептуальные тренды — "Человек и технологии", "Бесконечные возможности", "Надежные партнеры", "Новые пути". Предусмотрены пять тематических зон. Среди них: "Инфраструктурные и производственные проекты". "Туризм, культура и международные проекты". "Инновационная среда".— Сколько соглашений и на какую сумму планируют подписать власти города на ПМЭФ в этом году? Будут ли в их числе иностранные инвесторы? Из каких стран?— Город намерен подписать более 40 соглашений. Почти половина из них — инвестиционные на общую сумму более 200 миллиардов рублей. Соглашения охватывают весь спектр экономики Петербурга: туризм, инновационное производство, развитие транспортной сферы, строительство объектов социальной, общественно-деловой, культурной, инженерной и иной инфраструктуры. Готовим серию соглашений о сотрудничестве с регионами России, подпишем их с главами субъектов Федерации. Активизируем двустороннее сотрудничество не только в экономике и бизнесе, но также в культуре, образовании, науке, здравоохранении, социальной политике, инновационном развитии.— У вас лично планируются какие-то контакты с иностранцами в рамках форума? Если да, то из каких стран?— Ситуация последних месяцев не позволяла откладывать важные внешнеполитические контакты до ПМЭФ. Мы интенсивно работали с иностранными делегациями в предыдущие недели и месяцы. Достигнуты важные договоренности с представителями республик Средней Азии. В конце мая в Смольном у меня состоялась встреча с руководителями дипломатических представительств Латинской Америки и Карибского бассейна. Впервые в новейшей дипломатической истории Петербург посетила столь крупная делегация из более чем десяти послов. В начале июня мы отправили рабочую группу правительства города на переговоры в Африку. Эта работа идет своим чередом, в хорошем темпе. В рамках ПМЭФ официальные переговоры с иностранцами на уровне губернатора не планируются.— Виден ли сейчас интерес к Петербургу со стороны частных иностранных инвесторов? Появляется ли на горизонте бизнес из стран, ранее не сотрудничавших с городом? Если такие компании есть, какие сферы их привлекают?— Интерес к Петербургу сохраняется. Наш город ценят как серьезный рынок сбыта, важный сектор услуг, поставщика сложных технологических решений. Мы взаимодействуем с новыми потенциальными партнерами из дружественных стран. Есть те, кто готов занять место уходящих западных компаний. И в производственных цепочках, и в сфере потребительского рынка — ретейле и общественном питании. Тренд на замещение, формирование новых экономических связей может стать одним из главных на новом ПМЭФ. Но прежде всего внутри переговорных комнат. До подписаний таких соглашений на форуме дело не дойдет. Переговорщикам необходимо вернуться в свои страны, взвесить все за и против.Соглашения Петербурга на ПМЭФ будут связаны прежде всего с российскими инвесторами. Увеличение отечественных инвестиций, частных и федеральных — ключевой ресурс развития. Двадцать лет назад нашей главной надеждой были иностранные капиталы, кредиты международных банков. Но сегодня мы живем в другой стране, намного более сильной.По инициативе президента в России заработали новые механизмы капиталовложений. Например, Петербургу на транспортные проекты выделяются 32 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитов на 15 лет под 3% годовых. Таких условий на Западе нам никто никогда не предлагал. Мы можем и будем развиваться сами. Но мы по-прежнему открыты для предложений.— Меняются ли у города планы по запуску инвестпроектов на фоне изменения внешнеполитической и экономической ситуации? Переносятся ли сроки реализации уже начатых?— Ситуация изменилась, но стартовавшие в Петербурге крупные инвестпроекты продолжаются. Город из них не выходит. Продолжаем действовать по согласованным планам. Например, больше года строится Витебская развязка. Работы идут по графику. В апреле 2022 года началось переустройство Витебского проспекта — расширение проезжей части до шести полос, реконструкция участка между Заставской улицей и Лиговским проспектом.До конца 2022-го планируем завершить первый этап строительства развязки ЗСД в районе Шкиперского протока. Она позволит улучшить доступность новых кварталов на намывных территориях Васильевского острова.Продолжается проектирование 20-километровой линии скоростного трамвая Купчино — Шушары — Славянка в рамках концессионного соглашения.Новой визитной карточкой Санкт-Петербурга станет ледовый стадион "СКА-Арена". Этот крупный инвестиционный проект будет реализован в срок, несмотря на лишение Петербурга права провести чемпионат мира по хоккею 2023 года. Степень готовности объекта составляет почти 70%. Готовим и заявленный ранее проект ГЧП по созданию перинатального центра в Калининском районе. Там появится современный перинатальный центр на 260 коек, один из крупнейших в Петербурге.— Витебская развязка — первый этап создания Широтной скоростной магистрали движения в Петербурге. Сохраняются ли сроки строительства и запуска в эксплуатацию этой трасы в целом? Когда планируется завершить ее строительство и запустить движение?— Развязка ЗСД с Витебским проспектом получила положительное заключение госэкспертизы и обеспечена ритмичным финансированием. Запуск рабочего движения запланирован до конца 2024 года. Это 114 опор, 218 тысяч квадратных метров асфальта, четыре километра защитных экранов. Витебскую развязку мы введем вовремя. Она имеет для Петербурга самостоятельную ценность. С пропускной способностью до 70 тысяч автомобилей в сутки она поможет более равномерно распределить транспортные потоки сразу по нескольким районам. Сроки строительства и запуска ШМСД в целом зависят прежде всего от конкретной модели финансирования второго и последующих этапов. Город направил свои предложения федеральному центру по этому вопросу. Сейчас вместе с нашими партнерами по проекту ЗСД делаем все необходимое для дальнейшей реализации проекта ШМСД. Определены конкретные варианты развязки будущей магистрали с проспектом Солидарности и улицей Коммуны.В мае подведены итоги конкурса по разработке проектно-сметной документации развязки ШМСД с Союзным проспектом. Ведутся и другие проработки.— Сохраняются ли планы по строительству нового разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай? Когда завершится его проектирование и когда непосредственно начнется строительство?— По меркам современного мегаполиса у Петербурга мало переправ через Неву. Большой Смоленский мост был задуман еще в Ленинграде. Градостроители обсуждают его с 60-х годов. Сегодня он входит в Концепцию развития транспортной системы города. Мост соединит Невский и Красногвардейский районы и снизит трафик на соседних перегруженных мостах, Александра Невского и Володарском. Объект дорогостоящий. В прошлом году появился вариант его постройки с привлечением дополнительного финансирования. Сейчас по заказу частного инвестора "СЭТЛ ГРУПП" ведется проектирование. Срок завершения — март 2023 года. В соответствии с госпрограммой строительство запланировано на 2025-2030 годы.— Будет ли все-таки реализован крупнейший инфраструктурный проект по строительству ВСМ Москва — Санкт — Петербург? Возможен ли перенос его сроков?— Решение о проектировании ВСМ никто не отменял. Петербург продолжает выполнять задачи в зоне своей ответственности. Это третий этап высокоскоростной железнодорожной магистрали Обухово — Санкт-Петербург. Его протяженность — 11,8 километра, стоимость строительства — 62 миллиарда рублей, их них более 14 миллиардов рублей — вокзальный комплекс ВСМ. Финансирование запланировано за счет инвестпрограммы ОАО "РЖД".Петербургский терминал ВСМ планируется локализовать в районе бывших складов купцов Кокоревых. Там есть объекты культурного наследия с охранным статусом. Сейчас готовятся корректировки охранного законодательства, они прошли процедуру общественного обсуждения и поддержаны рабочей группой Законодательного собрания Санкт-Петербурга.В марте с руководством ОАО "РЖД" выработана общая позиция по схеме улично-дорожной сети в районе терминала. Также предварительно согласованы проектные решения по участку трассы ВСМ на территории Санкт-Петербурга от станции Обухово-2 до границы с Ленинградской областью (27-й километр). Там предусматривается строительство новой двухпутной железнодорожной линии с необходимой инфраструктурой. Она пройдет преимущественно по эстакаде. Арочные пролетные строения запланированы на пересечении ВСМ с Колпинским шоссе, улицей Труда, Софийской улицей, Московским и Ям-Ижорским шоссе.— Пересматриваются ли планы по развитию петербургского аэропорта "Пулково", предполагающего строительство второго терминала? Когда завершится разработка мастер-плана развития аэропорта? Когда может начаться строительство терминала?— Год назад мы подписали на ПМЭФ соглашение с ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". Рассчитывали на окончание пандемии COVID-19 и восстановление пассажиропотока. Планы составлялись с учетом предоставленной иностранным компаниям седьмой степени свободы в Петербурге, разрешением электронных виз для иностранцев. Сегодня международные реалии не позволяют строить достоверные прогнозы по интенсивности полетов, динамике загрузки нашей воздушной гавани и ее дальнейшим операционным показателям. Работа по подготовке откорректированного мастер-плана развития аэропорта "Пулково" приостановлена. Вернемся к нему после стабилизации рынка воздушных перевозок. В любом случае развитие второй очереди нашего аэропорта должно быть увязано с задачами, поставленными президентом по расширению авиаперевозок внутри России.— Вы говорили о возможности создания еще одной особой экономической зоны в городе, эти планы в силе?— Эти планы в силе. Важное уточнение: мы не создаем еще одну особую экономическую зону, а расширяем существующую ОЭЗ "Санкт-Петербург". Сейчас ее общая площадь составляет 182 гектара. Одной из территорий, которую планируется включить в состав ОЭЗ, является часть промзоны "Парнас" площадью 27 гектаров.Проект планировки территории уже утвержден. Заявку на включение промзоны "Парнас" в состав ОЭЗ направим в Минэкономразвития в текущем году. Проект планируем реализовать до конца 2024 года.Среди потенциальных резидентов новой, третьей по счету площадки более 13 предприятий и организаций, осуществляющих технико-внедренческую деятельность. Суммарный объемом инвестиций — более десяти миллиардов рублей. Инвесторы получат возможность начать строительство объектов на территории одновременно с ее инженерной подготовкой при условии синхронизации сроков подведения коммуникаций.— Возобновят ли работу три автомобильных завода в Петербурге (Nissan, Hyundai и Toyota), которые приостановили производство? Ведутся ли с компаниями переговоры? Когда заводы планируют возобновить работу, по какому графику? Какая ситуация в настоящее время с сотрудниками заводов? Выплачивается ли им заработная плата во время простоя? Нет ли сообщений о сокращениях или увольнениях?— Автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota находятся в простое по причине нарушения логистических цепочек. На территорию Российской Федерации не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты, необходимые для продолжения производства автомобилей. Производство планируется возобновить при полном восстановлении цепочек поставок.Город взаимодействует с топ-менеджментом этих предприятий. Мы ведем мониторинг сложившейся ситуации, готовы в любой момент оказать необходимое содействие. Надо отдать должное владельцам наших автозаводов — они ведут себя очень достойно. Выплачивают сотрудникам не менее двух третей средней зарплаты. Никого не сокращают и не увольняют иначе как по личному заявлению.— Какая сейчас в целом ситуация с зарубежными компаниями, которые работали в Петербурге и заявили о приостановке либо уходе с российского рынка? Много ли таких компаний находятся сейчас в простое? Сколько петербуржцев работают в этих компаниях? Выплачивается ли им зарплата в период простоя? Есть ли сообщения о массовых увольнениях? Исполняют ли иностранные компания свои обязательства?— Всего в Петербурге к 10 июня в простое находились порядка 16 тысяч работников на 74 предприятиях. В том числе порядка 14 тысяч на 39 предприятиях с иностранным участием. Владельцы платят им, как и в автокластере, не менее двух третей заработной платы. Есть случаи, когда начисляется больше — две трети ежемесячного денежного содержания. Кое-где сохранены полные заработки на время простоя. Жалоб от сотрудников предприятий, приостановивших работу, на ущемление их прав город не получал ни разу.Важную роль здесь сыграла жесткая позиция, занятая правительством Петербурга сразу после введения новых западных санкций. Мы предупредили: тот, кто сворачивает у нас свою работу не по экономическим причинам, должен соблюдать законы Российской Федерации. И они их соблюдают. Результат мы видим: Петербург избежал "схлопывания" рабочих мест в компаниях с иностранным участием. Напомню, к 24 февраля 2022 года у нас насчитывалось 1400 таких предприятий. Из них больше трети — 573 — начали так или иначе сворачивать свою деятельность.— Существует ли, на ваш взгляд, угроза взрывного роста безработицы в Петербурге? Какие меры предпринимают городские власти для стабилизации ситуации на рынке труда?— У Петербурга развитая, многоотраслевая экономика. Постоянно создаются новые рабочие места. На учете в качестве безработных состоит примерно 17,5 тысячи человек. Это даже меньше, чем было в городе в начале марта. На эту численность приходится более 24 тысяч вакансий. Постоянно появляются новые рабочие места. С лета прошлого года многие отрасли — строительство, производство, сферы услуг — говорили о дефиците кадров.Даже полный уход нескольких крупных компаний не вызвал бы у Петербурга серьезных проблем. Но пока мы такого не наблюдаем. Собственники, даже не иностранные, не уходят в никуда. Если он не готов выплачивать людям две трети зарплаты, то старается продать либо передать предприятие новому собственнику, не сокращая персонал.Тем не менее ситуацию на рынке труда важно держать под контролем. Еще в феврале мы создали Центр кадровой мобильности и группы оперативного реагирования во всех районах Санкт-Петербурга. Стараемся работать на опережение, содействовать высвобождаемым работникам в трудоустройстве, обучении и переобучении. Сотрудничаем с работодателями, имеющими потребность в персонале. Стимулируем тех, кто готов создавать временные рабочие места и организовывать общественные работы. Им возмещаются расходы на зарплату и взносы в фонды в размере 54 тысячи рублей за три месяца на каждого временного сотрудника. Программа недавно стартовала, но уже создано 2700 рабочих мест. В целом на поддержку рынка труда Петербурга за три последних месяца из регионального и федерального бюджетов выделено более 1,3 миллиарда рублей.— Вы сообщали, что городские власти и "Газпром" подготовили единый проект по сохранению объектов на Охтинском мысе и созданию там археологической экспозиции. Там также предполагается строительство многофункционального центра. Какой следующий этап реализации проекта по развитию территории Охтинского мыса? Когда может начаться создание исторического парка с археологической экспозицией?— Мы последовательно выполняем поручение президента России по Охтинскому мысу. Действуем совместно с министерством культуры, представителями музейного и археологического сообщества и собственником территории, ООО "Газпромнефть Восточно-Европейские проекты". Созданная нами Межведомственная рабочая группа изучила состояние объектов. Выяснилось, что часть из них разрушена в процессе археологических раскопок пластов неолита и раннего металла. Полностью утрачено культурное наследие в той части территории, где в советские годы велась активная хозяйственная деятельность. В целости остались небольшие зоны между раскопками, а также остатки деревоземляных крепостных рвов.Охтинским мысом и находками на нем будет предметно заниматься новая городская структура — Музей археологии Санкт-Петербурга. Первый шаг к его созданию — появление в составе "Государственного музея истории Санкт-Петербурга" отдела археологии. Сейчас специалисты Музея истории города занимаются сохранением и приспособлением под современное использование "Бастиона Меншиков", а также выявленным объектом археологического наследия "Вал деревоземляной крепости 1703 года". После ремонта и реставрации в Меншиковом бастионе создадим экспозицию с подлинными археологическими артефактами, обнаруженными как на Охтинском мысу, так и в Петропавловской крепости.Проработаны несколько вариантов музеефикации сохранившейся части фортификационных сооружений. Последовательность и этапы развития территории Охтинского мыса будут определены вместе с собственником после получения им разрешения на проведение строительных работ.— Ведется ли строительство Дворца танца Бориса Эйфмана на площадке Тучкова Буяна? Будет ли город участвовать в создании там парка?— Дворец танцев Бориса Эйфмана строится, работы ведутся под руководством Управления делами президента Российской Федерации. Общественный городской парк на Тучковом Буяне будет обязательно. Также сейчас разрабатывается "дорожная карта" в отношении объекта культурного наследия федерального значения — Пеньковых складов. В рамках инвестпроекта они будут приспособлены для современного использования, там разместится культурно-социальный комплекс. Соответствующее соглашение планируем подписать на ПМЭФ.— Когда УЕФА отозвал у Петербурга право проведения финала Лиги чемпионов — 2021/22, власти города заявляли, что сэкономленные таким образом деньги пойдут на развитие детского футбола. Что именно будет сделано на эти деньги? Когда будут реализованы первые проекты?— Мы приняли решение направить эти деньги на финансирование развития пришкольных стадионов. Включили в актуализированный адресный перечень 88 пришкольных стадионов для проведения строительных работ и 58 стадионов для проектирования ремонта и оснащения. Общая сумма расходов на эти цели превышает один миллиард рублей. В том числе это средства, запланированные ранее на проведение финала Лиги чемпионов. Сейчас мы перераспределяем финансирование и готовим конкурсные процедуры.Детский футбол и детский спорт Петербурга однозначно останутся в плюсе. В выигрыше ли болельщики, оказавшиеся в эпицентре беспорядков на заменившем "Газпром-Арену" стадионе "Стад Де Франс", — решать им самим.Напомню, что Санкт-Петербург за проведение матчей Кубка Конфедераций, чемпионата мира по футболу и чемпионата Европы по футболу заслужил только слова благодарности от футбольных властей и фанатов.— Как город подготовился к летнему туристическому сезону? Сколько туристов могут посетить Петербург в этом году, ожидаете ли вы спада от потери иностранцев или, наоборот, роста за счет интереса к внутреннему туризму?— В новых реалиях туризм остается важной сферой для города. Начало мая в Санкт-Петербурге было отмечено высокой туристической активностью. Мы приняли 560 тысяч гостей, загрузка многих отелей доходила до 100%. На 27-29 мая, когда мы праздновали День Города, на берегах Невы побывали 120 тысяч туристов, уровень загрузки превысил 60%.Ждем повышенного интереса к городу в дни проведения ПМЭФ, праздника выпускников "Алые паруса", Дня ВМФ и главного Военно-Морского парада страны.Отмечу, что в свежем российском рейтинге событийного туризма Санкт-Петербург занимает первое место. Помимо ярких событий, прибавку к прошлогодним шести миллионам гостей должно дать и снятие с 27 мая основных ковидных ограничений.Мы ввели для индустрии гостеприимства беспрецедентные меры поддержки. Отменили практически все местные налоги. Во внутреннем туризме делаем ставку на повторные визиты. Для этого развиваем программу "Новой туристской географии" с посещением современных локаций — "Острова фортов" в Кронштадте, "Никольских рядов", "Севкабельпорта" и других. Надеемся на поэтапное возобновление поездок из дружественных стран. Работаем в этом направлении.Китай, страны Ближнего и Среднего Востока, Латинская Америка, государства СНГ до пандемии давали 60% турпотока из-за рубежа. Если удастся "включить" международный туризм, Петербург может принять в 2022 году свыше семи миллионов человек.— Международные круизные компании ранее сообщали, что исключили Петербург из своих маршрутов. Как вы оцениваете потери города от отсутствия круизных туристов? О каком числе гостей может идти речь?— Перед пандемией, в 2019 году, Петербург принял более 600 тысяч круизных туристов. Но в 2022-м такого потока со стороны Балтийского моря никто не ждал. Потери существенно ниже. Наша задача сегодня — не считать их, а переориентировать инфраструктуру на развитие внутреннего водного туризма. Он вполне способен дать несколько сотен тысяч новых гостей и возместить отсутствие иностранных пассажиров.Город готовит ряд новых проектов, связанных с морем. Инвестпроект "Гавань 2.0" позволит создать новое общественное пространство в районе Морского фасада, привлечь дополнительные потоки туристов и поможет порту поддерживать свою инфраструктуру.Прорабатываем проект создания Парадной морской марины для развития морского туризма. Соглашение планируется к подписанию на предстоящем ПМЭФ. Также мы попросили поддержать деятельность морского порта Санкт-Петербурга на федеральном уровне, подали свои предложения.— Когда круизный лайнер "Принцесса Анастасия" может выйти на линию Петербург — Балтийск?— Санкт-Петербург и Калининградская область работают в этом направлении. Запуск круизного лайнера между двумя нашими регионами — один из важных шагов по развитию отечественного водного туризма. После введения новых западных санкций и возникновения сложностей с железнодорожным транзитом потребность в постоянном паромном сообщении Санкт-Петербурга с Калининградом стала очень острой.Наш пассажирский порт готов в любой момент обеспечить прием "Принцессы Анастасии" или любого другого подобного судна. Ждем отмашки от федерального центра. Также продолжается работа над проектом по разработке и постройке для этих целей нового, полностью отечественного пассажирского судна. Его создание предусмотрено соглашением, подписанным на ПМЭФ-19 три года назад.— Петербург установил побратимские отношения с Мариуполем и начал ему помогать техникой и людьми. Замедлит ли это реализацию планов по развитию Северной столицы?— На выполнение наших социальных обязательств перед петербуржцами, на планы развития города наша помощь Мариуполю никак не повлияет. Петербург не одинок. Нас поддерживает федеральный центр. У нас есть фонд "Победа" — его средства будут направлены на цели восстановления Мариуполя. Есть большой интерес у социально ответственного бизнеса. Но дело не только в деньгах. Наши навыки, компетенции, консультационная помощь — сегодня по многим позициям это важнее, чем финансы. Мы отправили в Мариуполь технику, предоставленную строительными компаниями Петербурга. Отправили пассажирские автобусы. В Петербурге мы сейчас переводим общественный транспорт и коммунальную технику на газ. Бензиновый подвижной состав освобождается. Но он в очень хорошем состоянии и еще послужит в Мариуполе.Семьдесят лет назад наши предки восстановили страну из послевоенной разрухи. Значит и мы сможем. Это исторические земли России. Там живут наши соотечественники. Наши люди. А Петербург своих в беде не бросает.— Есть ли среди героев спецоперации на Украине петербуржцы, о подвигах которых вы можете рассказать?— К началу июня 54 наших военнослужащих награждены за героизм, отвагу и мужество, проявленные в ходе спецоперации. Это те, кто призывался из Петербурга, служил в воинских частях на территории города или жил здесь. Назову поименно только троих героев.Капитану Алексею Жихареву посмертно присвоено звание Герой России. Его рота десять часов держала оборону, уничтожила более сотни живой силы противника и четыре единицы бронированной техники. Покидая позицию последним, он прикрыл собой подчиненного и погиб.Подполковник медицинской службы Алексей Дружинин, несмотря на контузию и ранения кистей рук, прооперировал трех сослуживцев, спас им жизни и организовал эвакуацию в тыл под огнем противника. Награжден медалью Суворова.Рядовой Денис Нечай в составе минометного подразделения занял выгодный рубеж и семь дней в упорных боях отражал атаки противника, пока не получил тяжелое ранение. Награжден самой почетной солдатской медалью "За отвагу".— Вы неоднократно заявляли о кампании по дискредитации властей Петербурга, а в апреле говорили, что на деньги, которые тратятся на кампанию, можно было бы построить несколько школ и детских садов. Кампания продолжается, на ваш взгляд? Ожидаете ли вы каких-то новых провокаций перед ПМЭФ?— Кампания активизировалась, когда правительство Петербурга начало важные реформы: мусорную, транспортную, реформу системы очистки. Сейчас, когда ключевые решения приняты и многолетние серые схемы уходят в прошлое, дискредитация не имеет смысла. Поводов продолжать ее просто нет. Тех, кто еще не остановился, призываю подумать о времени, в котором мы живем, и направить свою энергию в конструктивное русло. Мы можем объединить усилия на фронте информационной войны, развязанной против России. Вместе разоблачать фейки, распространяемые украинской и западной пропагандой. Настоящие патриоты сегодня должны поступать так и только так.

https://ria.ru/20220614/investory-1795182303.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

интервью, александр беглов, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика