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Символом Крыма на ПМЭФ станет игрушка "Котик Мостик" - РИА Новости, 14.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/pmef-1795315295.html
Символом Крыма на ПМЭФ станет игрушка "Котик Мостик"
Символом Крыма на ПМЭФ станет игрушка "Котик Мостик" - РИА Новости, 14.06.2022
Символом Крыма на ПМЭФ станет игрушка "Котик Мостик"
Мягкая игрушка "Котик Мостик" станет одним из главных символов крымского стенда на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил гендиректор... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:41
2022-06-14T20:46
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
кот мостик
симферополь
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Мягкая игрушка "Котик Мостик" станет одним из главных символов крымского стенда на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил гендиректор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.Мягкие игрушки "Котик Мостик", по данным корпорации, были специально и впервые изготовлены к ПМЭФ. Их будут вручать подписантам инвестиционных соглашений. Игрушка выполнена отечественными производителями, на груди у кота пришпилено удостоверение редактора "котоновостей", на шее повязана бандана с надписями на русском, английском и китайском языках "Инвестируй в Крым". Котик широко расставил лапки, приветствуя и приглашая в республику потенциальных инвесторов.При этом посетили крымского стенда получат букетики с ароматными фиолетовыми цветами и яблоки, санитайзеры с гидролатами лаванды."Мы демонстрируем, что Крым - это точка притяжения для бизнеса и инвестиций, комфортный регион для работы и для отдыха. На полуострове активно возрождаются эфиромасличная отрасль, садоводство и виноградарство. Мы открыты для новых идей и проектов", - подчеркнул Пидаев.Кот Мостик являлся главным символом Крымского моста. После завершения строительства стал частью журналистского коллектива крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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технологии, кот мостик, симферополь, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
20:41 14.06.2022 (обновлено: 20:46 14.06.2022)
 
Символом Крыма на ПМЭФ станет игрушка "Котик Мостик"

Пидаев: игрушка "Котик Мостик" станет одним из главных символов крымского стенда ПМЭФ

© Фото : Корпорация развития Республики Крым/ВКонтактеСимвол Крыма игрушка "Котик Мостик" на ПМЭФ
Символ Крыма игрушка Котик Мостик на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Корпорация развития Республики Крым/ВКонтакте
Символ Крыма игрушка "Котик Мостик" на ПМЭФ . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Мягкая игрушка "Котик Мостик" станет одним из главных символов крымского стенда на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил гендиректор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.
"Пушистый блогер Мостик символизирует новую эпоху возрождения Крыма, эпоху воссоединения с Россией. Как раз Мостик и был не только летописцем строительства, но и объединенным символом новой истории российского Крыма. В кратчайшие сроки был построен красавец Крымский мост, соединивший не просто два берега Керченского пролива, но и восстановивший общую историю и разорванные судьбы людей", - цитирует Пидаева пресс-служба корпорации.
Мягкие игрушки "Котик Мостик", по данным корпорации, были специально и впервые изготовлены к ПМЭФ. Их будут вручать подписантам инвестиционных соглашений. Игрушка выполнена отечественными производителями, на груди у кота пришпилено удостоверение редактора "котоновостей", на шее повязана бандана с надписями на русском, английском и китайском языках "Инвестируй в Крым". Котик широко расставил лапки, приветствуя и приглашая в республику потенциальных инвесторов.
При этом посетили крымского стенда получат букетики с ароматными фиолетовыми цветами и яблоки, санитайзеры с гидролатами лаванды.
Подготовка к ПМЭФ-2022
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

Девушка выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге
1 из 9

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

Флаг с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
2 из 9

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

В центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
3 из 9

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
4 из 9

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

Участники в центре аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
5 из 9

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

Женщина выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
6 из 9

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

Флажок с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 в центре аккредитации
7 из 9

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
8 из 9

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Каждый год форум посещают тысячи участников.

Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
9 из 9

Каждый год форум посещают тысячи участников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 9

XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 9

Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 9

Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 9

Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 9

Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 9

Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 9

Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 9

ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 9

Каждый год форум посещают тысячи участников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
"Мы демонстрируем, что Крым - это точка притяжения для бизнеса и инвестиций, комфортный регион для работы и для отдыха. На полуострове активно возрождаются эфиромасличная отрасль, садоводство и виноградарство. Мы открыты для новых идей и проектов", - подчеркнул Пидаев.
Кот Мостик являлся главным символом Крымского моста. После завершения строительства стал частью журналистского коллектива крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ТехнологииКот МостикСимферопольСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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