https://ria.ru/20220614/pmef-1795315295.html

Символом Крыма на ПМЭФ станет игрушка "Котик Мостик"

Символом Крыма на ПМЭФ станет игрушка "Котик Мостик" - РИА Новости, 14.06.2022

Символом Крыма на ПМЭФ станет игрушка "Котик Мостик"

Мягкая игрушка "Котик Мостик" станет одним из главных символов крымского стенда на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил гендиректор... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:41

2022-06-14T20:41

2022-06-14T20:46

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

кот мостик

симферополь

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Мягкая игрушка "Котик Мостик" станет одним из главных символов крымского стенда на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил гендиректор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.Мягкие игрушки "Котик Мостик", по данным корпорации, были специально и впервые изготовлены к ПМЭФ. Их будут вручать подписантам инвестиционных соглашений. Игрушка выполнена отечественными производителями, на груди у кота пришпилено удостоверение редактора "котоновостей", на шее повязана бандана с надписями на русском, английском и китайском языках "Инвестируй в Крым". Котик широко расставил лапки, приветствуя и приглашая в республику потенциальных инвесторов.При этом посетили крымского стенда получат букетики с ароматными фиолетовыми цветами и яблоки, санитайзеры с гидролатами лаванды."Мы демонстрируем, что Крым - это точка притяжения для бизнеса и инвестиций, комфортный регион для работы и для отдыха. На полуострове активно возрождаются эфиромасличная отрасль, садоводство и виноградарство. Мы открыты для новых идей и проектов", - подчеркнул Пидаев.Кот Мостик являлся главным символом Крымского моста. После завершения строительства стал частью журналистского коллектива крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

симферополь

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, кот мостик, симферополь, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)