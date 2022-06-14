https://ria.ru/20220614/pmef-1795216531.html

Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году

Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году - РИА Новости, 14.06.2022

Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году

На ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации, география не сильно поменялась, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:59

2022-06-14T14:59

2022-06-14T17:17

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

пмэф

санкт-петербург

александр беглов

фонд "росконгресс"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. На ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации, география не сильно поменялась, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>

https://ria.ru/20220608/pmef-1794025836.html

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экономика, россия, пмэф, санкт-петербург, александр беглов, фонд "росконгресс"