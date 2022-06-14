https://ria.ru/20220614/pmef-1795216531.html
Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году
Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году - РИА Новости, 14.06.2022
Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году
На ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации, география не сильно поменялась, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:59
2022-06-14T14:59
2022-06-14T17:17
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
пмэф
санкт-петербург
александр беглов
фонд "росконгресс"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. На ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации, география не сильно поменялась, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>
https://ria.ru/20220608/pmef-1794025836.html
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экономика, россия, пмэф, санкт-петербург, александр беглов, фонд "росконгресс"
14:59 14.06.2022 (обновлено: 17:17 14.06.2022)
Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году
Беглов: география участников ПМЭФ не сильно поменялась, несмотря на санкции