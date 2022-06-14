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Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году - РИА Новости, 14.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/pmef-1795216531.html
Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году
Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году - РИА Новости, 14.06.2022
Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году
На ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации, география не сильно поменялась, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:59
2022-06-14T17:17
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
пмэф
санкт-петербург
александр беглов
фонд "росконгресс"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. На ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации, география не сильно поменялась, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Читайте полный текст интервью Александра Беглова &gt;&gt;
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экономика, россия, пмэф, санкт-петербург, александр беглов, фонд "росконгресс"
14:59 14.06.2022 (обновлено: 17:17 14.06.2022)
 
Беглов рассказал о составе участников ПМЭФ в этом году

Беглов: география участников ПМЭФ не сильно поменялась, несмотря на санкции

© РосконгрессБаннер Петербургского международного экономического форума
Баннер Петербургского международного экономического форума
© Росконгресс
Баннер Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. На ПМЭФ ожидается не менее 13,5 тысячи участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации, география не сильно поменялась, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Не сказал бы, что география представительства сильно поменялась. Всего, по данным Фонда Росконгресс, мы ожидаем не менее 13,5 тысячи участников, несмотря на все попытки внешней дестабилизации. В этом году в качестве страны-гостя на форуме выступит Египет", - заявил Беглов.
Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 15:37Петербургский международный экономический форум — 2022
Заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияПМЭФСанкт-ПетербургАлександр БегловФонд "Росконгресс"
 
 
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