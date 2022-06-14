Рейтинг@Mail.ru
Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220614/pmef-1795213069.html
Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ
Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022
Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ
На участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оказывается колоссальное внешнее давление, но это не снижает интерес к мероприятию, он, РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:46
2022-06-14T17:13
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
санкт-петербург
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр беглов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791972313_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_6f545f071e36fb9f802f811f072334e8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. На участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оказывается колоссальное внешнее давление, но это не снижает интерес к мероприятию, он, наоборот, растет, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Он добавил, что в Петербурге много предприятий с участием зарубежного капитала и власти города находятся на постоянной связи с их сотрудниками, ведут диалог с иностранными руководителями и владельцами."Многие по 20-30 лет проработали в России, получали здесь до трети прибыли. Сегодня они пожимают плечами. Директору одной продуктовой компании из северной страны на родине сказали: "Либо вы уйдете из России, либо потеряете дома намного больше". А они-то думали, что у них свобода слова и предпринимательства, и верили, что бизнес вне политики", - рассказал губернатор.Он добавил, что после публикации в марте данных об интересе 69 стран к ПМЭФ давление на потенциальных участников возросло еще больше.Читайте полный текст интервью Александра Беглова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220614/kadry-1795256958.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791972313_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_487f9e3c3e6dd992be16931d41f4d81a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), александр беглов
14:46 14.06.2022 (обновлено: 17:13 14.06.2022)
 
Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ

Беглов: давление, оказываемое на участников ПМЭФ, не снижает интерес к форуму

© Фото : Фонд РосконгрессФорум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022
Форум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Форум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. На участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оказывается колоссальное внешнее давление, но это не снижает интерес к мероприятию, он, наоборот, растет, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Петербургский международный экономический форум всегда был и остается коммуникационной площадкой по вопросам глобальной и российской повестки, экономической и не только. Конечно, колоссальное внешнее давление, которое оказывается на многие страны и компании, вносит свои коррективы. Мы знаем об этом из первых рук", - заявил Беглов.
Он добавил, что в Петербурге много предприятий с участием зарубежного капитала и власти города находятся на постоянной связи с их сотрудниками, ведут диалог с иностранными руководителями и владельцами.
"Многие по 20-30 лет проработали в России, получали здесь до трети прибыли. Сегодня они пожимают плечами. Директору одной продуктовой компании из северной страны на родине сказали: "Либо вы уйдете из России, либо потеряете дома намного больше". А они-то думали, что у них свобода слова и предпринимательства, и верили, что бизнес вне политики", - рассказал губернатор.
Он добавил, что после публикации в марте данных об интересе 69 стран к ПМЭФ давление на потенциальных участников возросло еще больше.
"Но мы не видим снижения интереса, даже наоборот. В середине мая свое участие в ПМЭФ подтвердили представители 90 стран мира. К началу июня это число выросло до 115, сейчас представлены больше 140 стран и территорий. Только на деловую площадку заявлены 2700 человек", - рассказал губернатор Санкт-Петербурга.
Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>
Эксперты на ПМЭФ обсудят вопрос квалифицированных кадров в экономике - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
17:10
Эксперты на ПМЭФ обсудят вопрос квалифицированных кадров в экономике
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала