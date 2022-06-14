14:46 14.06.2022 (обновлено: 17:13 14.06.2022)
Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ
Беглов: давление, оказываемое на участников ПМЭФ, не снижает интерес к форуму
© Фото : Фонд РосконгрессФорум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Форум МСП пройдет в рамках ПМЭФ-2022. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. На участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оказывается колоссальное внешнее давление, но это не снижает интерес к мероприятию, он, наоборот, растет, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Петербургский международный экономический форум всегда был и остается коммуникационной площадкой по вопросам глобальной и российской повестки, экономической и не только. Конечно, колоссальное внешнее давление, которое оказывается на многие страны и компании, вносит свои коррективы. Мы знаем об этом из первых рук", - заявил Беглов.
Он добавил, что в Петербурге много предприятий с участием зарубежного капитала и власти города находятся на постоянной связи с их сотрудниками, ведут диалог с иностранными руководителями и владельцами.
"Многие по 20-30 лет проработали в России, получали здесь до трети прибыли. Сегодня они пожимают плечами. Директору одной продуктовой компании из северной страны на родине сказали: "Либо вы уйдете из России, либо потеряете дома намного больше". А они-то думали, что у них свобода слова и предпринимательства, и верили, что бизнес вне политики", - рассказал губернатор.
Он добавил, что после публикации в марте данных об интересе 69 стран к ПМЭФ давление на потенциальных участников возросло еще больше.
"Но мы не видим снижения интереса, даже наоборот. В середине мая свое участие в ПМЭФ подтвердили представители 90 стран мира. К началу июня это число выросло до 115, сейчас представлены больше 140 стран и территорий. Только на деловую площадку заявлены 2700 человек", - рассказал губернатор Санкт-Петербурга.