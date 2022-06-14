https://ria.ru/20220614/pmef-1795213069.html

Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ

Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2022

Беглов рассказал о давлении на участников ПМЭФ

На участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оказывается колоссальное внешнее давление, но это не снижает интерес к мероприятию, он, РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:46

2022-06-14T14:46

2022-06-14T17:13

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

россия

санкт-петербург

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. На участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оказывается колоссальное внешнее давление, но это не снижает интерес к мероприятию, он, наоборот, растет, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Он добавил, что в Петербурге много предприятий с участием зарубежного капитала и власти города находятся на постоянной связи с их сотрудниками, ведут диалог с иностранными руководителями и владельцами."Многие по 20-30 лет проработали в России, получали здесь до трети прибыли. Сегодня они пожимают плечами. Директору одной продуктовой компании из северной страны на родине сказали: "Либо вы уйдете из России, либо потеряете дома намного больше". А они-то думали, что у них свобода слова и предпринимательства, и верили, что бизнес вне политики", - рассказал губернатор.Он добавил, что после публикации в марте данных об интересе 69 стран к ПМЭФ давление на потенциальных участников возросло еще больше.Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>

https://ria.ru/20220614/kadry-1795256958.html

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экономика, россия, санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд), александр беглов