https://ria.ru/20220614/peterburg-1795250811.html

Беглов призвал критиков властей вместе бороться с украинскими фейками

Беглов призвал критиков властей вместе бороться с украинскими фейками - РИА Новости, 14.06.2022

Беглов призвал критиков властей вместе бороться с украинскими фейками

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал тех, кто продолжает критиковать работу городских властей, направить усилия в конструктивное русло -... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T16:52

2022-06-14T16:52

2022-06-14T20:57

петербургский международный экономический форум — 2022

политика

санкт-петербург

россия

александр беглов

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал тех, кто продолжает критиковать работу городских властей, направить усилия в конструктивное русло - разоблачать украинскую и западную пропаганду на фронте информационной войны, развязанной против РФ.Ранее Беглов неоднократно заявлял о кампании по дискредитации властей Петербурга. Он отмечал, что есть силы, которые недовольны проводимыми в городе реформами, в частности, мусорной и транспортной. По словам губернатора, на деньги, которые тратятся на такие кампании против городских властей, можно было бы построить несколько школ и детских садов.Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>

https://ria.ru/20220614/pmef-1795213069.html

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политика, санкт-петербург, россия, александр беглов, петербургский международный экономический форум (фонд)