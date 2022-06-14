16:52 14.06.2022 (обновлено: 20:57 14.06.2022)
Беглов призвал критиков властей вместе бороться с украинскими фейками
Беглов призвал критикующих власти Петербурга объединиться против украинской пропаганды
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал тех, кто продолжает критиковать работу городских властей, направить усилия в конструктивное русло - разоблачать украинскую и западную пропаганду на фронте информационной войны, развязанной против РФ.
Ранее Беглов неоднократно заявлял о кампании по дискредитации властей Петербурга. Он отмечал, что есть силы, которые недовольны проводимыми в городе реформами, в частности, мусорной и транспортной. По словам губернатора, на деньги, которые тратятся на такие кампании против городских властей, можно было бы построить несколько школ и детских садов.
"Сейчас, когда ключевые решения приняты и многолетние серые схемы уходят в прошлое, дискредитация не имеет смысла. Поводов продолжать ее просто нет... Тех, кто еще не остановился, призываю подумать о времени, в котором мы живем, и направить свою энергию в конструктивное русло. Мы можем объединить усилия на фронте информационной войны, развязанной против России. Вместе разоблачать фейки, распространяемые украинской и западной пропагандой. Настоящие патриоты сегодня должны поступать так и только так", - сказал Беглов в интервью РИА Новости перед ПМЭФ.