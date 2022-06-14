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Беглов призвал критиков властей вместе бороться с украинскими фейками - РИА Новости, 14.06.2022
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https://ria.ru/20220614/peterburg-1795250811.html
Беглов призвал критиков властей вместе бороться с украинскими фейками
Беглов призвал критиков властей вместе бороться с украинскими фейками - РИА Новости, 14.06.2022
Беглов призвал критиков властей вместе бороться с украинскими фейками
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал тех, кто продолжает критиковать работу городских властей, направить усилия в конструктивное русло -... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:52
2022-06-14T20:57
петербургский международный экономический форум — 2022
политика
санкт-петербург
россия
александр беглов
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал тех, кто продолжает критиковать работу городских властей, направить усилия в конструктивное русло - разоблачать украинскую и западную пропаганду на фронте информационной войны, развязанной против РФ.Ранее Беглов неоднократно заявлял о кампании по дискредитации властей Петербурга. Он отмечал, что есть силы, которые недовольны проводимыми в городе реформами, в частности, мусорной и транспортной. По словам губернатора, на деньги, которые тратятся на такие кампании против городских властей, можно было бы построить несколько школ и детских садов.Читайте полный текст интервью Александра Беглова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220614/pmef-1795213069.html
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политика, санкт-петербург, россия, александр беглов, петербургский международный экономический форум (фонд)
16:52 14.06.2022 (обновлено: 20:57 14.06.2022)
 
Беглов призвал критиков властей вместе бороться с украинскими фейками

Беглов призвал критикующих власти Петербурга объединиться против украинской пропаганды

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал тех, кто продолжает критиковать работу городских властей, направить усилия в конструктивное русло - разоблачать украинскую и западную пропаганду на фронте информационной войны, развязанной против РФ.
Ранее Беглов неоднократно заявлял о кампании по дискредитации властей Петербурга. Он отмечал, что есть силы, которые недовольны проводимыми в городе реформами, в частности, мусорной и транспортной. По словам губернатора, на деньги, которые тратятся на такие кампании против городских властей, можно было бы построить несколько школ и детских садов.
"Сейчас, когда ключевые решения приняты и многолетние серые схемы уходят в прошлое, дискредитация не имеет смысла. Поводов продолжать ее просто нет... Тех, кто еще не остановился, призываю подумать о времени, в котором мы живем, и направить свою энергию в конструктивное русло. Мы можем объединить усилия на фронте информационной войны, развязанной против России. Вместе разоблачать фейки, распространяемые украинской и западной пропагандой. Настоящие патриоты сегодня должны поступать так и только так", - сказал Беглов в интервью РИА Новости перед ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью Александра Беглова >>
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Петербургский международный экономический форум — 2022ПолитикаСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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