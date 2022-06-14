В обход России. Где пройдет новый транзитный путь из Китая
© AP Photo / Andy WongОбъявление транспортной компании в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. В Турции считают, что страны Центральной Азии — важная часть торгового пути с Китаем. О развитии таких логистических цепочек говорили и раньше, теперь этот вопрос еще актуальнее. Интерес проявляют и в Пекине, однако наращивают перевозки по российским железным дорогам. Пойдет ли китайский транзит через Каспий и сможет ли Москва расширить транспортные маршруты, разбиралось РИА Новости.
Теннис и Транскаспий
В начале мая президенты Казахстана и Турции подписали в Анкаре меморандум о стратегическом партнерстве и еще 14 соглашений. В том числе об упрощении таможенного контроля, военной разведке, информационных технологиях. Касым-Жомарт Токаев встретился и с руководителями крупнейших турецких компаний.
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган назвал Токаева братом, его страну — исторической родиной турок, а свою — вторым домом для казахстанцев. После переговоров президенты сыграли в настольный теннис.
Пресс-службы первых лиц заявили: страны планируют увеличить товарооборот в два раза — до десяти миллиардов долларов. "Мы готовы поддержать все инициативы турецких инвесторов и создать для них благоприятные условия", — заверил глава Казахстана.
Наблюдатели считают, что Турция укрепляет позиции на новой геополитической карте мира. И для этого расширяет связи с государствами Центральной Азии.
В частности, на встрече Токаева с Эрдоганом шла речь об укреплении транспортно-транзитного партнерства. А также о "более полном использовании" потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. В "Казахстанских железных дорогах" (КТЖ) утверждают, что объем перевозок по этому пути в 2022-м может вырасти в шесть раз.
Транскаспийский, или Срединный, маршрут в 2014-м разработали Казахстан, Азербайджан и Грузия. Официальная концепция проекта — "возрождение исторического Великого шелкового пути". Неофициальная — возить грузы в обход России: в тот период Запад как раз ввел санкции из-за Крыма. Позже идею поддержали Турция и Украина, а среди ассоциированных членов проекта появились логистические операторы из Китая.
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Новые гавани
"Срединный маршрут" — еще и коммерческая компания, в составе которой около 20 транспортных и логистических операторов, а также портов. Штаб-квартира находится в Нур-Султане.
Антироссийские санкции 2022-го заставили европейцев искать альтернативные Транссибу пути доставки из Китая. Некоторые фирмы уже объявили, что будут использовать центральноазиатский маршрут. Например, финская Nurminen Logistics в марте закрыла представительство в России и заключила контракт с КТЖ. В Анкаре и Нур-Султане понимают: Транскаспий может принести огромную прибыль.
Однако пока каспийские гавани работают не в полную силу. По оценке премьера Казахстана Алихана Смаилова, их загрузка — в среднем около 20 процентов. Правительство решило перенаправить экспортные потоки КТЖ в порты Актау и Курык.
Поспешили обозначить себя и в Вашингтоне. Правда, пока в рамках заявлений. Агентство США по международному развитую (USAID) сообщило, что ищет возможности для увеличения транзита по Транскаспию и готово запустить пилотную поставку грузов через Курык в Турцию, что опять же на руку Анкаре.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий пограничной службы ФСБ России на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бугристое" на российско-казахстанской границе
Военнослужащий пограничной службы ФСБ России на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бугристое" на российско-казахстанской границе
Китайский взгляд
В КНР отличное от казахстанского видение Шелкового пути, который исторически шел в обход моря. Стратегическая инициатива "Один пояс — один путь" тоже предполагает наземные маршруты, два из трех — через Россию. В Китае уверены, что это кратчайшая дорога из Азии в Европу, которая, к тому же, надежнее, если сравнивать с судоходными трассами.
Часть маршрутов "Пояса и пути" ведет через Казахстан. Правда, лишь один пересекает территорию республики, другой только касается южной границы. Но логика транспортной дружбы понятна: между двумя странами есть рельсовое сообщение. По данным South China Morning Post, в 2021-м через казахстанские земли из Китая и других стран перевезли около 1,5 миллиона двадцатифутовых контейнеров (TEU).
Теперь, когда идут разговоры о расширении Транскаспия, в игру может вступить Анкара — если согласится Пекин. Пока что в КНР о важности проекта не распространяются. Напротив, официальная риторика посвящена укреплению связей с Москвой.
Кроме политических мотивов, развитие Срединного маршрута сдерживает пропускная способность. В 2020-м ее оценивали в 200-300 тысяч TEU — в двадцать раз меньше, чем по "Поясу и пути".
"Посмотрим правде в глаза: мы пока не готовы реализовать потенциал нового маршрута, — признался в марте турецкий аналитик Джанкат Йылдыз из Middle Corridor Logistics, аффилированной с управляющей компанией Транскаспия. — Проект очень важен, но это не значит, что мы тотчас же сможем удовлетворить желаемый спрос".
Йылдыз пояснил, что три основных порта на Каспийском море — Актау, Баку и Туркменбаши — имеют недостаточные мощности, как и румынская Констанца, через которую идет европейский транзит. Не хватает и грузовых кораблей. "Нам нужно развивать сотрудничество между европейскими и китайскими компаниями, чтобы привлечь больше судов", — отметил эксперт.
Но даже если портовые проблемы решатся, останутся железнодорожные. Аналитики утверждают, что пути между Азербайджаном, Грузией и Турцией перегружены из-за событий на Украине и последствий пандемийных запретов. Турецкие железные дороги выделили дополнительные товарные составы, однако объемы перевозок слишком велики. Все это приводит к увеличению сроков доставки. Так что большинству транзитных грузов из Китая и Европы Россию никак не объехать.
© AP Photo / PoolТоржественная церемония запуска железной дороги Баку — Тбилиси — Карс
© AP Photo / Pool
Торжественная церемония запуска железной дороги Баку — Тбилиси — Карс
К Индийскому океану
Россия в Транскаспийском маршруте пока не участвует, но в перспективе исключать этого нельзя, полагают эксперты. Участники рынка заговорили о подзабытом еще с нулевых коридоре "Север — Юг". Правда, это путь не в Китай, а на Ближний Восток и в Индию. Но именно в этой маршрутной сети Каспий может стать важным хабом — и здесь существенную роль играет партнерство Москвы с Турцией и ЕАЭС.
Вопрос уже мониторят как транспортные компании, так и власти. В частности, правительство поручило модернизировать несколько пунктов пропуска на южной границе: порт Кавказ, автомобильный Верхний Ларс на российско-грузинской границе и Яраг-Казмаляр — на российско-азербайджанской.
Однако создание современных логистических сервисов займет годы. Так, по расчетам генерального директора компании "Оптимальная логистика" Георгия Властопуло, в 2022-м российские порты на Каспийском море обработали всего 1700 контейнеров — это очень мало. Он считает более логичным в ближайшей перспективе развивать железные дороги и автоперевозки через Закавказье.
"Чтобы увеличить транзит по Каспию, России придется вкладывать деньги в новые инфраструктурные проекты — и это, конечно, нужно делать. Вообще, "Север — Юг" незаслуженно обойден вниманием инвесторов, — говорит Властопуло. — Тем более сейчас оживились отношения страны с Турцией и Азербайджаном, в том числе по транзиту".
Впрочем, он отмечает, что для создания полноценного сухопутного коридора через Закавказье необходимо преодолеть политические сложности. Например, отсутствие действующей железной дороги между Россией и Грузией: советская проходила через Абхазию, а ее независимость Тбилиси не признает. Непонятно и будущее транспортных коридоров Азербайджан — Армения — Иран: некоторые ведут через Нагорный Карабах.
Так или иначе на фоне глобальной перестройки логистических цепочек каждая страна региона пытается застолбить место транзитера между ведущими державами.
Одна Сибирь, один путь
С китайским направлением все проще — в КНР далеки от отказа перевозить грузы по РЖД. Скорее наоборот: в марте на пограничной станции Забайкальск открыли новый транспортно-логистический узел с пропускной способностью 52 состава в сутки. Кроме того, к августу обещают запустить первую российско-китайскую трансграничную железную дорогу. Ее строят при участии Монголии, пишет Foreign Policy.
© AP Photo / Ng Han GuanЖелезнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай
© AP Photo / Ng Han Guan
Железнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай
Вместе с тем Китай в целях снижения рисков возможных вторичных санкций будет частично обходить Россию, указывают аналитики. Пекин реструктуризирует маршрутную сеть для разделения российских и европейских грузов. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился найти пути оказания финансовой поддержки Москвы без нарушения западных запретов, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в китайском правительстве.
Но быстро перестроить логистику не получится, подчеркивает Властопуло. Как и выключить из нее крупнейшего сухопутного транзитера — Россию. "Именно поэтому о запрете Европой железнодорожного транзита через наши территории речи не идет. К тому же это создаст глобальную проблему для логистики, чего не допустит Китай, — объясняет он. — Так что рассуждения об обходе нашей страны — спекуляции на тему проектов, которым, возможно, и не суждено осуществиться".
И все же полки с товарами из Поднебесной слегка поредели. Многие российские потребители делают вывод: Китай нам не поможет.
CC BY-SA 4.0 / Anton585 / Сухопутный порт Суйфэньхэ / Cropped imageСухопутный порт Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян
CC BY-SA 4.0 / Anton585 / Сухопутный порт Суйфэньхэ / Cropped image
Сухопутный порт Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян
Но это ложная паника, считает гендиректор логистической компании "РФК Групп" Максим Чепов. По его словам, на снижение объемов импортной торговли повлияла не логистика, а санкции против крупнейших российских банков и отключение их от SWIFT. "В последние месяцы некоторые транзакции для китайских резидентов производились в течение двух-трех недель вместо стандартных одного-двух дней. Деньги подвисали на транзитных счетах американских и европейских банков-корреспондентов", — поясняет эксперт.
Пик задержек пришелся на март. Однако сейчас время доставки из КНР вернулось к стандартным 20-40 дням в зависимости от вида перевозок. Помогла реструктуризация транспортного потока китайцами и некоторое снижение объема прямых поставок.
Как бы то ни было, товарооборот между Россией и КНР продолжает расти. По итогам первого квартала он увеличился на 26 процентов в годовом исчислении. В 2021-м объем достиг рекордно высокого уровня — 147 миллиардов долларов, а к 2025-му Москва и Пекин хотят увеличить показатель до 250 миллиардов.