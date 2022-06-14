https://ria.ru/20220614/donetsk-1795308603.html

Представитель генсека ООН назвал ситуацию в Донецке крайне напряженной

Представитель генсека ООН назвал ситуацию в Донецке крайне напряженной - РИА Новости, 14.06.2022

Представитель генсека ООН назвал ситуацию в Донецке крайне напряженной

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал ситуацию в Донецке, который накануне подвергся со стороны украинских войск самому интенсивному... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T20:00

2022-06-14T20:00

2022-06-14T20:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

россия

донецкая народная республика

оон

стефан дюжаррик

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg

ООН, 14 июн - РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал ситуацию в Донецке, который накануне подвергся со стороны украинских войск самому интенсивному обстрелу с 2015 года, "чрезвычайно напряженной".Дюжаррик заявил, что ООН с гуманитарными партнерами продолжают взаимодействовать со сторонами конфликта и призывают соблюдать международное право и защищать гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры.В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города со стороны украинских войск в понедельник одним из самых ожесточенных за последние восемь лет конфликта.Омбудсмен ДНР Дарья Морозова во вторник заявила, что Запад в очередной раз продемонстрировал свое безразличие, и назвала показателем двойных стандартов его реакцию на обстрел Донецка. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков назвал удивительным отсутствие реакции Запада на обстрелы районов Донецка украинскими войсками. Он отметил, что со стороны западного сообщества по данной ситуации имел место только неясный комментарий со стороны представителя ООН. Отсутствием реакции ряда западных СМИ на обстрел роддома в Донецке украинскими войсками возмутился и заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

донецк (днр)

россия

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, донецк (днр), россия, донецкая народная республика, оон, стефан дюжаррик, украина, донбасс