В Ростове-на-Дону развернули шестидесятиметровый флаг России

Шестидесятиметровый флаг России развернули в Ростове-на-Дону
В день России по всей стране проходят праздничные мероприятия.
В день России по всей стране проходят праздничные мероприятия.
Декларация о государственном суверенитете России была принята 12 июня 1990 года.
Декларация о государственном суверенитете России была принята 12 июня 1990 года.
В 1994 году этот день объявили государственным праздником.
В 1994 году этот день объявили государственным праздником.
Вместе с россиянами в этом году отмечают и жители освобожденных территорий Украины.
Вместе с россиянами в этом году отмечают и жители освобожденных территорий Украины.
Президент Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и призвал их к сплоченности и единению.
Президент Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и призвал их к сплоченности и единению.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.
В этот день традиционно проходят концерты и народные гуляния.
В этот день традиционно проходят концерты и народные гуляния.
На фото — баннер на театральной площади Луганска во время подготовки к флешмобу "Вместе мы Россия".
На фото — баннер на театральной площади Луганска во время подготовки к флешмобу "Вместе мы Россия".
В Минске праздник также не остался без внимания. Александр Лукашенко пожелал россиянам преодолеть все трудности и испытания.
В Минске праздник также не остался без внимания. Александр Лукашенко пожелал россиянам преодолеть все трудности и испытания.
Участница этнокультурного концерта "Национальное —актуальным" в Казани.
Участница этнокультурного концерта "Национальное —актуальным" в Казани.
В 2007 году в преддверии 12 июня впервые прошла всероссийская акция "Российский триколор".
В 2007 году в преддверии 12 июня впервые прошла всероссийская акция "Российский триколор".
В этот день ежегодно проходит церемония награждения Героев труда и лауреатов Государственной премии в области науки и технологий, литературы и искусства.
В этот день ежегодно проходит церемония награждения Героев труда и лауреатов Государственной премии в области науки и технологий, литературы и искусства.
Участники общественной организации "Мир Луганщины" в рамках флешмоба десятками автомобилей выложили надпись "Вместе мы Россия" и развернули триколор.
Участники общественной организации "Мир Луганщины" в рамках флешмоба десятками автомобилей выложили надпись "Вместе мы Россия" и развернули триколор.
Празднование в Москве завершилось фейерверком на ВДНХ.
Празднование в Москве завершилось фейерверком на ВДНХ.
В день России по всей стране проходят праздничные мероприятия.
Декларация о государственном суверенитете России была принята 12 июня 1990 года.
В 1994 году этот день объявили государственным праздником.
Вместе с россиянами в этом году отмечают и жители освобожденных территорий Украины.
Президент Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и призвал их к сплоченности и единению.
Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.
В этот день традиционно проходят концерты и народные гуляния.
На фото — баннер на театральной площади Луганска во время подготовки к флешмобу "Вместе мы Россия".
В Минске праздник также не остался без внимания. Александр Лукашенко пожелал россиянам преодолеть все трудности и испытания.
Участница этнокультурного концерта "Национальное —актуальным" в Казани.
В 2007 году в преддверии 12 июня впервые прошла всероссийская акция "Российский триколор".
В этот день ежегодно проходит церемония награждения Героев труда и лауреатов Государственной премии в области науки и технологий, литературы и искусства.
Участники общественной организации "Мир Луганщины" в рамках флешмоба десятками автомобилей выложили надпись "Вместе мы Россия" и развернули триколор.
Празднование в Москве завершилось фейерверком на ВДНХ.