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В Ростове-на-Дону развернули шестидесятиметровый флаг России

В Ростове-на-Дону развернули шестидесятиметровый флаг России - РИА Новости, 13.06.2022

В Ростове-на-Дону развернули шестидесятиметровый флаг России

Шестидесятиметровый флаг с российским триколором развернули в Ростове-на-Дону в День России, сообщает правительство региона. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:39

2022-06-13T12:39

2022-06-13T12:39

общество

россия

ростов-на-дону

ростовская область

день россии

игорь гуськов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Шестидесятиметровый флаг с российским триколором развернули в Ростове-на-Дону в День России, сообщает правительство региона."Завершились праздничные мероприятия массовым флешмобом по развертыванию шестидесятиметрового Государственного флага России с участием волонтеров культуры, после чего прошло файер-шоу на каскадах", - говорится в сообщении.Всего 12 июня в Ростовской области прошло свыше 300 мероприятий, посвященных Дню России, в них приняли участие почти 139 тысяч человек.Центральным мероприятием празднования в Ростове-на-Дону стал гала-концерт "Россия – священная наша держава". На сцене лучшие вокалисты и творческие коллективы Ростовской области исполнили песни о России и показали хореографические номера."День России - один из самых молодых государственных праздников, ставших для нас самым главным, символизирующим единство миллионов соотечественников самых разных национальностей", - цитируются в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он отметил, что любовь к Отчизне - это ключевая объединяющая и движущая сила, которая питает общее стремление жить и трудиться в свободной, сильной стране.В рамках праздника также состоялась акция "Мы – граждане России", на которой первый замглавы региона вручил десяти самым активным молодым ростовчанам, имеющим достижения в учебе, спорте, общественной деятельности, паспорта гражданина Российской Федерации.Кроме того, перед началом концерта гости посетили "Культурно-гастрономический фестиваль народов Дона".

https://ria.ru/20220613/flag-1794969255.html

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ростов-на-дону

ростовская область

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Ольга Фомченкова

общество, россия, ростов-на-дону, ростовская область, день россии, игорь гуськов