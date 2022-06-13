https://ria.ru/20220613/chechnya-1793462411.html

Край высоких гор, ущелий и водопадов: Чечня ждет гостей

Не только Грозный: что еще посмотреть в Чечне

Край высоких гор, ущелий и водопадов: Чечня ждет гостей

Путешествуя по Кавказу, туристы часто обделяют вниманием Чечню. Мельком смотрят Грозный, заходят в несколько мечетей и продолжают путь дальше — в Дагестан. А... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T08:00

2022-06-13T08:00

2022-06-13T08:08

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Ольга Кабанова. Путешествуя по Кавказу, туристы часто обделяют вниманием Чечню. Мельком смотрят Грозный, заходят в несколько мечетей и продолжают путь дальше — в Дагестан. А между тем в республике невероятные пейзажи — извилистые реки, шумные водопады, заснеженные вершины, бирюзовые озера, древние города. О том, где найти российскую Рицу и покачаться на высокогорных качелях, как правильно есть местные блюда и зачем становиться членом королевской семьи, — в материале РИА Новости.База для путешествийЧечня — сравнительно новое направление для путешествий, но с 10 июня сюда запустили туристические чартеры и первый улетел со стопроцентной загрузкой. Однако гостей пока мало, очередей к самым красивым местам для селфи нет, пробок тоже.Можно приобрести путевку (у туроператора Fun&Sun они от 20,5 тысячи рублей на человека) или просто прилететь (билеты из Москвы в аэропорт имени Ахмата Кадырова — от пяти тысяч рублей в одну сторону с вылетом в июне), а машину арендовать уже на месте. Средняя стоимость — 2500 рублей в сутки.Удобнее всего приезжать на собственном автомобиле: можно посмотреть все достопримечательности в комфортном темпе, не ориентируясь на экскурсоводов.Но имейте в виду: "хорошие" — не значит асфальтированные. Ко многим природным красотам ведут грунтовки, но они ровные, укатанные. Базироваться лучше в Грозном или соседнем с ним городе Шали — удобно добираться до любой части республики и выбор отелей большой.Один из самых красивых — 21-этажный "Шали-Сити". Стоимость номера — от 2500 в сутки за двоих. Здесь панорамные окна, национальные ковры и огромные, очень удобные кровати. Просите заселить вас повыше и обязательно с видом на мечеть "Гордость мусульман".Особенно красиво любоваться видом ночью, когда подсветка окрашивает здание в разные цвета. А если проснетесь пораньше, увидите сказочный рассвет.Больше всего гостиниц на любой вкус и достаток — в Грозном. Цены стартуют от двух тысяч рублей за двухместный номер в сутки.Рица и город стражниковНачните путешествие с поездки к высокогорному озеру Кезеной-ам, чистому, глубокому и ярко-бирюзовому. Когда в первый раз останавливаешься на смотровой площадке, оно впечатляет даже больше, чем знаменитое абхазское Рица.Купаться, правда, запрещено. Зато можно остановиться с палаткой, поселиться в гостинице (номер — от трех тысяч рублей в сутки) или просто организовать пикник на берегу.Любителям экстрима тоже есть чем заняться: например, устроить себе скоростной спуск на зиплайне по натянутым прямо над водой канатам. Тем, кто предпочитает более спокойный и размеренный отдых, предлагают арендовать катамаран или лодку.В паре километров от Кезеной-ам — селение Хой, в древности это был город стражников. Историко-архитектурный комплекс так органично вписывается в пейзаж, что издалека его даже не видно. Подходишь ближе, и кажется, что сложенные из камня башни — продолжение скал.С чеченского название переводится как "дозор". Благодаря высокогорному расположению (около 1800 метров над уровнем моря) местные стражники замечали врага издалека.Точная дата основания неизвестна, но говорят, что люди пришли сюда в Х веке. Еще совсем недавно селение было заброшенным, но несколько лет назад постройки восстановили.Сейчас Хой — музей под открытым небом. На территории есть сторожевые и жилые башни, мечеть, дома. На некоторых камнях сохранились языческие символы. Обратите внимание на кладку: строители не использовали цемент.Мне сверху видно все"Только скажите честно, где самые красивые горы?" — этот вопрос вам обязательно зададут местные, особенно если расскажете им, что бывали в соседних Ингушетии и Дагестане.Завораживающие горные пейзажи есть по всему Кавказу. Но, когда качаешься на качелях на высоте почти трех тысяч над уровнем моря в окружении заснеженных пиков на курорте "Ведучи", кажется, что лучше места не найти.Зимой работают трассы, есть аренда лыж и снаряжения. Летом можно просто покататься на подъемнике (он один), погулять по территории, отдохнуть и подышать целебным воздухом. Билет туда-обратно стоит 400 рублей.Развлечений пока немного, выбор жилья тоже небольшой, но повсюду кипит стройка: скоро здесь явно будет не протолкнуться. А пока, если любите тишину и спокойствие, — этот вариант для вас.Дорога к курорту ведет через Аргунское ущелье. Останавливаться хочется буквально каждый километр. Вот прямо на дорогу льется водопад и в его струях расцветает радуга, вот скалы грозно нависают над головой, заслоняя солнце. Смотришь вниз — а там бурлящая горная река, уносящая обломки дерева. Ни одна фотография не передаст этой красоты.По левую руку по пути в "Ведучи" не пропустите встроенные в скальный рельеф Ушкалойские башни-близнецы. Они появились в XI-XII веках и служили своеобразным блокпостом на въезде в ущелье.У башен всего три стены — роль четвертой, впрочем, как и крыши, выполняет сама скала. Внутрь попасть вряд ли получится: входной проем расположен на высоте 2,5 метра. А вот любоваться снаружи — сколько угодно.Под струями водыОдно из самых прекрасных мест в Чечне — Нихалоевские водопады. В каскаде их 12 — от больших (высотой до 32 метров) до совсем "малышей".Дорожки обустроенные, но не везде. В некоторых местах, переходя реку Чанти-Аргун, нужно прыгать с одного скользкого камня на другой. Страшно, опасно, но что делать: иначе к самому высокому водопаду не попасть.Преодолеете себя — вас ждет вознаграждение: вода, падая с высоты трех десятков метров, за сотни лет выдолбила каменную чашу с озером, где можно искупаться и пофотографироваться в струях. А еще с верхней точки открывается потрясающий вид на ущелье.Подгадывайте так, чтобы успеть вернуться с маршрута до наступления темноты: освещения там нет.Рядом с водопадами — туркомплекс. Можно снять деревянный домик (от 3500 рублей в сутки), пожарить шашлык в беседке и, если останутся силы, поиграть в теннис или сходить в тренажерный зал. Кафе на территории тоже есть, там подают блюда национальной кухни.Сердце ЧечниДаже если цель вашего путешествия — знакомство с местной природой, стоит отвести хотя бы пару вечеров на прогулки по Грозному. Он современный, роскошный и ни на что не похожий.Обязательно загляните в мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова — одну из самых больших не только на Кавказе, но и в мире. Вдохновлялись мастера Голубой мечетью в Стамбуле.Контроль здесь строгий. "Я смогла зайти только с четвертой попытки, — вспоминает москвичка Екатерина Кострова. — У входа есть закуток, где лежат платки и юбки. Никак не могла правильно их надеть. Точнее, мне казалось, что все прикрыто, но охранник все равно не пропускал. В итоге кто-то из женщин помог".Рядом с мечетью — главная площадь города. На ней во всю длину и ширину цветной брусчаткой выложена карта Чечни. Неподалеку еще одна достопримечательность — "Грозный-Сити": комплекс из семи небоскребов. Внутри рестораны, гостиницы, кинотеатр, магазины, жилые квартиры. На крыше одного из зданий есть смотровая площадка, весь город оттуда как на ладони.Спрятаться от зноя в жаркий летний день можно в Цветочном парке. Его открыли в 2017-м около "Грозного-Сити". С тех пор жители и туристы приходят сюда погулять в тени деревьев и полюбоваться на длинные ряды разноцветных клумб.Не пропустите и Мемориальный комплекс Славы, посвященный Великой Отечественной войне и первому президенту Чеченской Республики Ахмату Кадырову. На территории — вечный огонь, стела, барельефы героев, несколько памятников.Елена Москвитина рекомендует подняться по "Лестнице в небеса" — это необычная смотровая площадка. Хотя она на окраине, зрелище завораживающее, особенно на рассвете и на закате. Видно не только весь Грозный, но и соседние города и горные ландшафты.Просто, но вкусноПутешествуя по республике, вы непременно познакомитесь с гостеприимными жителями, которые будут уговаривать выпить с ними чаю или заглянуть на обед."Останьтесь, не уезжайте, у нас как раз почти готов плов", — вот так запросто приглашают к себе сотрудники пропускных пунктов, которые в Чечне почти на каждом шагу. Согласившихся ждет увлекательная беседа обо всем на свете и куча советов, куда съездить и что посмотреть. Попробовать блюда местной, "аскетичной", по словам Елены Москвитиной, кухни можно и в кафе. В первую очередь она рекомендует заказать нохчи чорп — наваристый суп из говядины. Состав простой: огромный кусок мяса в прозрачном бульоне, кусочки картофеля, черный перец.На второе можно взять жижиг-галнаш, или галушки по-чеченски — отварное мясо с кусочками пресного теста. Его подают обычно с соусом "Берам" (бывает томатный или чесночный) и чашкой бульона. Есть такое блюдо нужно правильно. "Галушки или мясо обмакивают в соус и запивают бульоном", — поясняет Елена.Отлично в любую трапезу впишется чепалгаш — традиционная пресная лепешка с соленым творогом . И конечно, не забудьте про плов и шашлык: их здесь готовят с душой.Член королевской семьиВ Чечне помните о нескольких простых правилах. Например, короткие шорты, мини-юбки, открытые блузки и топы здесь не приветствуют. Курение тоже не стоит афишировать, особенно дамам. "Никто ничего не скажет, но это вопрос вежливости и такта. Уж если курите, хотя бы отойдите подальше от людных мест", — предупреждает гид.Спиртное продают только в "Лентах" с восьми до десяти утра, ходить с банкой пива в руке не принято, отмечает Москвитина. Жители республики — очень дружелюбные и общительные. Если вдруг встанете на обочине и включите аварийку, проезжающие водители обязательно остановятся и спросят, не нужна ли помощь. Если заблудитесь, всегда подскажут дорогу.А еще здесь принято доверять. Жилые дома и мечети, даже в самой глуши, никогда не запирают. И важный момент: будьте максимально внимательны за рулем. Никогда не знаешь, за каким поворотом дорогу перегородит стадо овец с пастухом или упрямая корова, решившая поискать траву на асфальте.

https://ria.ru/20220514/groznyy-1788071079.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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