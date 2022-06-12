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Россия в очередной раз проявляет себя как держава, заявила Захарова - РИА Новости, 12.06.2022
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Россия в очередной раз проявляет себя как держава, заявила Захарова
Россия в очередной раз проявляет себя как держава, заявила Захарова - РИА Новости, 12.06.2022
Россия в очередной раз проявляет себя как держава, заявила Захарова
Россия в очередной раз скидывает с себя иго и в очередной раз проявляет себя как держава, страна и народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T20:13
2022-06-12T20:13
здоровье - общество
санкт-петербург
мария захарова
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия в очередной раз скидывает с себя иго и в очередной раз проявляет себя как держава, страна и народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что говорит это, находясь в Санкт-Петербурге, а также обратилась к тем, кто не понимает значения праздника."Я хочу вам сказать: приезжайте в Питер. Сходите в музеи. Сходите и покажите вашим детям вот ту самую, настоящую историю нашей страны. И вы поймете, что это честь, слава и доблесть нашего народа, который испокон веков отстаивал нашу землю".
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здоровье - общество, санкт-петербург, мария захарова, день россии
20:13 12.06.2022
 
Россия в очередной раз проявляет себя как держава, заявила Захарова

Захарова: Россия в очередной раз скидывает с себя иго и проявляет себя как держава

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия в очередной раз скидывает с себя иго и в очередной раз проявляет себя как держава, страна и народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня этот праздник звучит по-особенному. Мы в очередной раз скидываем с себя иго, мы в очередной раз проявляем себя как держава, страна и народ", - сказала Захарова в эфире "России 1".
Она добавила, что говорит это, находясь в Санкт-Петербурге, а также обратилась к тем, кто не понимает значения праздника.
"Я хочу вам сказать: приезжайте в Питер. Сходите в музеи. Сходите и покажите вашим детям вот ту самую, настоящую историю нашей страны. И вы поймете, что это честь, слава и доблесть нашего народа, который испокон веков отстаивал нашу землю".
Широка страна моя родная. День России в кадрах
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В день России по всей стране проходят праздничные мероприятия.

Участница парада дружбы народов в рамках этнокультурного фестиваля Национальное – актуальным в Казани
1 из 15

В день России по всей стране проходят праздничные мероприятия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Декларация о государственном суверенитете России была принята 12 июня 1990 года.

Этнокультурный фестиваль Национальное - актуальным в Казани
2 из 15

Декларация о государственном суверенитете России была принята 12 июня 1990 года.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В 1994 году этот день объявили государственным праздником.

Празднование Дня России в регионах
3 из 15

В 1994 году этот день объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Вместе с россиянами в этом году отмечают и жители освобожденных территорий Украины.

Горожане во время поднятия большого российского флага в честь празднования Дня России на главной площади Мелитополя
4 из 15

Вместе с россиянами в этом году отмечают и жители освобожденных территорий Украины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и призвал их к сплоченности и единению.

Поднятие государственного флага на главной городской площади в День России в Краснодаре
5 из 15

Президент Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и призвал их к сплоченности и единению.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.

Празднование Дня России в ЛНР
6 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В этот день традиционно проходят концерты и народные гуляния.

Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади
7 из 15

В этот день традиционно проходят концерты и народные гуляния.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

На фото — баннер на театральной площади Луганска во время подготовки к флешмобу "Вместе мы Россия".

Баннер в честь празднования Дня России
8 из 15

На фото — баннер на театральной площади Луганска во время подготовки к флешмобу "Вместе мы Россия".

© РИА Новости / Максим Захаров
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В Минске праздник также не остался без внимания. Александр Лукашенко пожелал россиянам преодолеть все трудности и испытания.

Ведущие на праздничном концерте в честь Дня России в Минске
9 из 15

В Минске праздник также не остался без внимания. Александр Лукашенко пожелал россиянам преодолеть все трудности и испытания.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участница этнокультурного концерта "Национальное —актуальным" в Казани.

Участница этнокультурного фестиваля Национальное – актуальным в Казани
10 из 15

Участница этнокультурного концерта "Национальное —актуальным" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В 2007 году в преддверии 12 июня впервые прошла всероссийская акция "Российский триколор".

Женщины участвуют в создании государственного флага из 50 тысяч бутонов роз в День России в Краснодаре
11 из 15

В 2007 году в преддверии 12 июня впервые прошла всероссийская акция "Российский триколор".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В этот день ежегодно проходит церемония награждения Героев труда и лауреатов Государственной премии в области науки и технологий, литературы и искусства.

Девочка с российским триколором во время поднятия большого российского флага в честь празднования Дня России на главной площади Мелитополя
12 из 15

В этот день ежегодно проходит церемония награждения Героев труда и лауреатов Государственной премии в области науки и технологий, литературы и искусства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанк

Участники общественной организации "Мир Луганщины" в рамках флешмоба десятками автомобилей выложили надпись "Вместе мы Россия" и развернули триколор.

Участники общественной организации Мир Луганщины выложили надпись Вместе мы Россия
13 из 15

Участники общественной организации "Мир Луганщины" в рамках флешмоба десятками автомобилей выложили надпись "Вместе мы Россия" и развернули триколор.

© РИА Новости / Максим Захаров
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

"День России — 2022".

Зрители на праздничном концерте в честь Дня России в Минске
14 из 15

"День России — 2022".

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Празднование в Москве завершилось фейерверком на ВДНХ.

Празднование Дня России в Екатеринбурге
15 из 15

Празднование в Москве завершилось фейерверком на ВДНХ.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 15

В день России по всей стране проходят праздничные мероприятия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 15

Декларация о государственном суверенитете России была принята 12 июня 1990 года.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 15

В 1994 году этот день объявили государственным праздником.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
4 из 15

Вместе с россиянами в этом году отмечают и жители освобожденных территорий Украины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Президент Владимир Путин поздравил сограждан с праздником и призвал их к сплоченности и единению.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
6 из 15

Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
7 из 15

В этот день традиционно проходят концерты и народные гуляния.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 15

На фото — баннер на театральной площади Луганска во время подготовки к флешмобу "Вместе мы Россия".

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
9 из 15

В Минске праздник также не остался без внимания. Александр Лукашенко пожелал россиянам преодолеть все трудности и испытания.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 15

Участница этнокультурного концерта "Национальное —актуальным" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 15

В 2007 году в преддверии 12 июня впервые прошла всероссийская акция "Российский триколор".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
12 из 15

В этот день ежегодно проходит церемония награждения Героев труда и лауреатов Государственной премии в области науки и технологий, литературы и искусства.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 15

Участники общественной организации "Мир Луганщины" в рамках флешмоба десятками автомобилей выложили надпись "Вместе мы Россия" и развернули триколор.

© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
14 из 15

"День России — 2022".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
15 из 15

Празднование в Москве завершилось фейерверком на ВДНХ.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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