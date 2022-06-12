https://ria.ru/20220612/zakharova-1794948215.html

Россия в очередной раз проявляет себя как держава, заявила Захарова

Россия в очередной раз проявляет себя как держава, заявила Захарова - РИА Новости, 12.06.2022

Россия в очередной раз проявляет себя как держава, заявила Захарова

Россия в очередной раз скидывает с себя иго и в очередной раз проявляет себя как держава, страна и народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T20:13

2022-06-12T20:13

2022-06-12T20:13

здоровье - общество

санкт-петербург

мария захарова

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия в очередной раз скидывает с себя иго и в очередной раз проявляет себя как держава, страна и народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что говорит это, находясь в Санкт-Петербурге, а также обратилась к тем, кто не понимает значения праздника."Я хочу вам сказать: приезжайте в Питер. Сходите в музеи. Сходите и покажите вашим детям вот ту самую, настоящую историю нашей страны. И вы поймете, что это честь, слава и доблесть нашего народа, который испокон веков отстаивал нашу землю".

санкт-петербург

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, санкт-петербург, мария захарова, день россии