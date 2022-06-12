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Эрдоган подтвердил, что досрочных выборов в Турции не будет - РИА Новости, 12.06.2022
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Эрдоган подтвердил, что досрочных выборов в Турции не будет
Эрдоган подтвердил, что досрочных выборов в Турции не будет - РИА Новости, 12.06.2022
Эрдоган подтвердил, что досрочных выборов в Турции не будет
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что досрочных президентских и парламентских выборов в стране не будет, они пройдут в срок, то есть РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:59
2022-06-12T22:01
турция
в мире
реджеп тайип эрдоган
выборы
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АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что досрочных президентских и парламентских выборов в стране не будет, они пройдут в срок, то есть в июне 2023 года.Ранее Эрдоган заявил, что будет бороться за пост президента страны на выборах, которые, по его словам, состоятся в середине июня следующего года."В ноябре выборов нет, выборы в июне следующего года", - сказал Эрдоган в ходе беседы с представителями молодежи в Ване.Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах.
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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, выборы
21:59 12.06.2022 (обновлено: 22:01 12.06.2022)
 
Эрдоган подтвердил, что досрочных выборов в Турции не будет

Эрдоган подтвердил, что досрочных президентских и парламентских выборов в Турции не будет

© Фото : Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что досрочных президентских и парламентских выборов в стране не будет, они пройдут в срок, то есть в июне 2023 года.
Ранее Эрдоган заявил, что будет бороться за пост президента страны на выборах, которые, по его словам, состоятся в середине июня следующего года.
"В ноябре выборов нет, выборы в июне следующего года", - сказал Эрдоган в ходе беседы с представителями молодежи в Ване.
Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 16:38
Эрдоган заявил о панике в Европе из-за конфликта на Украине
 
ТурцияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганВыборы
 
 
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