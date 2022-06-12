https://ria.ru/20220612/vybory-1794958622.html

Эрдоган подтвердил, что досрочных выборов в Турции не будет

Эрдоган подтвердил, что досрочных выборов в Турции не будет - РИА Новости, 12.06.2022

Эрдоган подтвердил, что досрочных выборов в Турции не будет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что досрочных президентских и парламентских выборов в стране не будет, они пройдут в срок, то есть РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T21:59

2022-06-12T21:59

2022-06-12T22:01

турция

в мире

реджеп тайип эрдоган

выборы

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АНКАРА, 12 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что досрочных президентских и парламентских выборов в стране не будет, они пройдут в срок, то есть в июне 2023 года.Ранее Эрдоган заявил, что будет бороться за пост президента страны на выборах, которые, по его словам, состоятся в середине июня следующего года."В ноябре выборов нет, выборы в июне следующего года", - сказал Эрдоган в ходе беседы с представителями молодежи в Ване.Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — состоятся в Турции в июне 2023 года. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа". Ранее лидер турецких националистов Девлет Бахчели сообщил, что нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах.

https://ria.ru/20220605/erdogan-1793294286.html

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турция, в мире, реджеп тайип эрдоган, выборы