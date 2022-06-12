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Экзит-полл: левый союз Меланшона обходит коалицию Макрона в I туре выборов - РИА Новости, 12.06.2022
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Экзит-полл: левый союз Меланшона обходит коалицию Макрона в I туре выборов
Экзит-полл: левый союз Меланшона обходит коалицию Макрона в I туре выборов - РИА Новости, 12.06.2022
Экзит-полл: левый союз Меланшона обходит коалицию Макрона в I туре выборов
Левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона обошла коалицию президента "Вместе!" Эммануэля Макрона в первом туре... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:06
2022-06-12T22:10
в мире
франция
жан-люк меланшон
эммануэль макрон
марин ле пен
эрик земмур
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ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона обошла коалицию президента "Вместе!" Эммануэля Макрона в первом туре парламентских выборов во Франции, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные экзит-поллов.Сообщается, что коалиция Меланшона набрала 26,2 процента, а коалиция Макрона —25,80 процента голосов.Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 19,10 процента, "Республиканцы" — 11,10 процента, "Отвоевание" Эрика Земмура — 4,3 процента.Для выхода во второй тур объединение должно было набрать не менее 12,5 процентов голосов зарегистрированных избирателей в своем округе.Второй тур состоится 19 июня. Для победы в нем достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет.В финальном противостоянии примет участие коалиция "Вместе!" (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать". Ее конкурентом станет левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые".
https://ria.ru/20220425/makron-1785274737.html
https://ria.ru/20220612/vybory-1794599743.html
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в мире, франция, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, марин ле пен, эрик земмур
21:06 12.06.2022 (обновлено: 22:10 12.06.2022)
 
Экзит-полл: левый союз Меланшона обходит коалицию Макрона в I туре выборов

Экзит-полл: левый союз Меланшона обходит коалицию Макрона в I туре выборов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФранцузский флаг
Французский флаг - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона обошла коалицию президента "Вместе!" Эммануэля Макрона в первом туре парламентских выборов во Франции, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на данные экзит-поллов.

Сообщается, что коалиция Меланшона набрала 26,2 процента, а коалиция Макрона —25,80 процента голосов.
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Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила 19,10 процента, "Республиканцы" — 11,10 процента, "Отвоевание" Эрика Земмура — 4,3 процента.
Для выхода во второй тур объединение должно было набрать не менее 12,5 процентов голосов зарегистрированных избирателей в своем округе.
Второй тур состоится 19 июня. Для победы в нем достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет.
В финальном противостоянии примет участие коалиция "Вместе!" (Ensemble!), объединяющая основанную Макроном партию "Возрождение" (ранее называлась "Вперед, Республика!"), центристскую партию "Демократическое движение" и правоцентристские партии "Горизонты" и "Действовать".
Ее конкурентом станет левая коалиция "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes), в которую входят "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона, "Социалистическая партия", "Коммунистическая партия" и партия "Европа- Экология- Зеленые".
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