https://ria.ru/20220612/turisty-1794832735.html

Опрос выявил российские города, где больше всего рады туристам

Опрос выявил российские города, где больше всего рады туристам - РИА Новости, 12.06.2022

Опрос выявил российские города, где больше всего рады туристам

Туристов больше всего ждут в Волгограде, Красноярске, Екатеринбурге и Самаре — это самые гостеприимные российские города, где были бы рады притоку туристов,... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T06:44

2022-06-12T06:44

2022-06-12T09:32

туризм

екатеринбург

самара

superjob

волгоград

красноярск

общество

россия

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Туристов больше всего ждут в Волгограде, Красноярске, Екатеринбурге и Самаре — это самые гостеприимные российские города, где были бы рады притоку туристов, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости.Сервис провел исследование среди представителей экономически активного населения городов-миллионников, в котором приняли участие девять тысяч человек.Отмечается, что, по мнению респондентов из двух городов, в условиях экономической нестабильности турпоток поможет сохранить рабочие места и создать новые, а также привлечет инвестиции."В числе самых гостеприимных российских регионов — Волгоград, где за то, чтобы в город приезжало больше туристов, выступают 60 процентов опрошенных, Красноярск, Екатеринбург — по 59 процентов и Самара — 58 процентов. Среди населения нестоличных мегаполисов меньше всего тех, кто одобряет увеличение количества гостей, в Краснодаре — 38 процентов", — добавили в сервисе.SuperJob отметили, что по сравнению с прошлым годом жители практически всех регионов стали гостеприимнее. Сторонников расширения турпотока стало больше в Екатеринбурге и Самаре — на 16 процентов, Казани — на 15 процентов, а также в Уфе, Челябинске и Ростове-на-Дону — на 14 процентов."Наименьший прирост тех, кто рад новым гостям, зафиксирован в Санкт-Петербурге — плюс один процент, Москве и Нижнем Новгороде — по два процента, при этом, в отличие от двух столиц, в Нижнем Новгороде сторонники увеличения турпотока составляют большинство — 54 процента", — сообщили в сервисе.

https://ria.ru/20220607/pyatigorsk-1793359005.html

https://ria.ru/20220607/pyatigorsk-1793359005.html

екатеринбург

самара

волгоград

красноярск

россия

москва

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екатеринбург, самара, superjob, волгоград, красноярск, общество, россия, новости - туризм, москва