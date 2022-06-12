Европа пытается превратить Россию в "философский пароход", заявили в РПЦ
Владимир Легойда: Европа пытается превратить всю Россию в "философский пароход"
Российский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Европа пытается превратить всю Россию в "философский пароход" в каком-то смысле, но здравый смысл в конце концов должен возобладать, и этот "пароход" будет востребован во всем мире, сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на открытии выставки "Великие философы России" в Москве в воскресенье.
Выставка "Великие философы России" открылась в День России в столице на Арбате рядом с научной библиотекой "Дом Лосева", сообщил корреспондент РИА Новости. На выставке представлены более 30 портретов русских философов с биографиями и цитатами. Среди имён: Николай Бердяев, Сергей Булгаков, Владимир Вернадский, Александр Зиновьев, Иван Ильин, Алексей Лосев, Владимир Соловьев, Павел Флоренский и другие.
"Я испытываю очень большое волнение, находясь сегодня здесь. Для меня это безусловно великая честь - хоть как-то прикоснуться к трудам тех людей, которые дали нам язык, дали нам смыслы и дали нам что-то безусловно очень важное, важнее многого преходящего, в том числе и политического", - сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Легойда отметил, что он очень рад, что в каком-то смысле происходит возвращение "философского парохода", на котором были высланы из СССР выдающиеся русские мыслители в начале 20 века.
"Я рад, что происходит это возвращение "философского парохода", возвращение, как символа соединения России и главных ее смыслов. В каком-то смысле сегодня Россию – всю страну - тоже пытаются превратить в "философский пароход". Европа, как ей кажется, с высоты своего положения, говорит: "Вы нам не нужны, мы хотим вас отменить, мы не будем говорить о Достоевском, просто потому что он был русский. Это печально, это политически ничтожно, как сказал бы товарищ Троцкий, это ничтожно в самом глубинном смысле. Я надеюсь, что остатки здравого смысла победят у этих людей, и я надеюсь, что что-то изменится и этот "философский пароход" России будет востребован во всем мире", - сказал Легойда.
Россия, которая никуда не исчезнет
Настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Трех горах, протоиерей Дмитрий Рощин отметил, что открывшаяся выставка - это не просто собрание фотографий, а "то самое основание, на котором мы сегодня пытаемся построить новое положение России в мире".
"Оно кажется нам новым потому что мы почти на сто лет выбились из того, что уже было, и пытаемся собирать по крохам, по крупицам это разбитое зеркало, но на самом деле мы собираем то, что уже было осмыслено, собрано, проговорено не один раз", - сказал протоиерей.
Он подчеркнул, что все усилия сейчас должны быть направлены на образование молодежи и детей, чтобы "они поняли, что они являются частью огромной и серьезной истории, которая никуда не исчезнет".
Выставка проходит в рамках проекта "Возвращение на Родину: философские кластеры как механизм формирования культурного кода новой России, к 100-летию "Философского парохода" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Организаторы выставки: научная библиотека "Дом Лосева" и Фонд возрождения национальных традиций "Новый век". Партнерами проведения выставки стали Российское историческое общество, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, Биографический институт Александра Зиновьева.