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Российские артисты посетили военных в Херсоне и привезли подарки - РИА Новости, 12.06.2022
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Российские артисты посетили военных в Херсоне и привезли подарки
Российские артисты посетили военных в Херсоне и привезли подарки - РИА Новости, 12.06.2022
Российские артисты посетили военных в Херсоне и привезли подарки
Российские музыканты от "Русского радио" посетили военнослужащих РФ на одном из блокпостов в Херсоне и передали подарки ко Дню России, передает корреспондент... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:21
2022-06-12T16:21
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ХЕРСОН, 12 июн - РИА Новости. Российские музыканты от "Русского радио" посетили военнослужащих РФ на одном из блокпостов в Херсоне и передали подарки ко Дню России, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье на площади кинотеатра "Юбилейный" состоялся концерт популярных российских исполнителей.Для жителей города свои песни исполнили звезды "Русского радио": группа "Земляне", Елена Север, группа "СПБ!", ЮрКисс, ВладиМир, Марина Бриз, Роман Архипов и другие популярные исполнители."Мы понимаем, что вы не могли присутствовать на нашем концерте. Поэтому приехали к вам передать подарки. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы охраняете наши границы", - сказал военнослужащим один из ведущих концерта.Артисты передали бойцам несколько коробок сладостей и сувениров.
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общество, россия, херсон, роман архипов, владимир
16:21 12.06.2022
 
Российские артисты посетили военных в Херсоне и привезли подарки

Российские артисты посетили военных в Херсоне и привезли подарки к празднику

CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke / Херсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Sven Teschke /
Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 12 июн - РИА Новости. Российские музыканты от "Русского радио" посетили военнослужащих РФ на одном из блокпостов в Херсоне и передали подарки ко Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье на площади кинотеатра "Юбилейный" состоялся концерт популярных российских исполнителей.
Для жителей города свои песни исполнили звезды "Русского радио": группа "Земляне", Елена Север, группа "СПБ!", ЮрКисс, ВладиМир, Марина Бриз, Роман Архипов и другие популярные исполнители.
"Мы понимаем, что вы не могли присутствовать на нашем концерте. Поэтому приехали к вам передать подарки. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы охраняете наши границы", - сказал военнослужащим один из ведущих концерта.
Артисты передали бойцам несколько коробок сладостей и сувениров.
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