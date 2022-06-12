https://ria.ru/20220612/prazdnik-1794912268.html

Российские артисты посетили военных в Херсоне и привезли подарки

Российские артисты посетили военных в Херсоне и привезли подарки - РИА Новости, 12.06.2022

Российские артисты посетили военных в Херсоне и привезли подарки

Российские музыканты от "Русского радио" посетили военнослужащих РФ на одном из блокпостов в Херсоне и передали подарки ко Дню России, передает корреспондент... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:21

2022-06-12T16:21

2022-06-12T16:21

общество

россия

херсон

роман архипов

владимир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785795466_0:0:1682:946_1920x0_80_0_0_10b3dda4a3edb198321b6da96570b73a.jpg

ХЕРСОН, 12 июн - РИА Новости. Российские музыканты от "Русского радио" посетили военнослужащих РФ на одном из блокпостов в Херсоне и передали подарки ко Дню России, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье на площади кинотеатра "Юбилейный" состоялся концерт популярных российских исполнителей.Для жителей города свои песни исполнили звезды "Русского радио": группа "Земляне", Елена Север, группа "СПБ!", ЮрКисс, ВладиМир, Марина Бриз, Роман Архипов и другие популярные исполнители."Мы понимаем, что вы не могли присутствовать на нашем концерте. Поэтому приехали к вам передать подарки. Мы хотим поблагодарить вас за то, что вы охраняете наши границы", - сказал военнослужащим один из ведущих концерта.Артисты передали бойцам несколько коробок сладостей и сувениров.

https://ria.ru/20220612/kherson-1794901570.html

россия

херсон

владимир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, херсон, роман архипов, владимир