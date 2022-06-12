https://ria.ru/20220612/peterburg-1794954943.html

Дворцовый мост в Петербурге подсветят в цвета российского триколора

Дворцовый мост в Петербурге подсветят в цвета российского триколора - РИА Новости, 12.06.2022

Дворцовый мост в Петербурге подсветят в цвета российского триколора

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге украсит в воскресенье вечером подсветка в цветах российского триколора, сообщает пресс-служба администрации губернатора... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T21:19

2022-06-12T21:19

2022-06-12T21:19

общество

городское хозяйство москвы

александр беглов

санкт-петербург

день россии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Дворцовый мост в Санкт-Петербурге украсит в воскресенье вечером подсветка в цветах российского триколора, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Праздничное световое оформление включат в 23:15."Художественная подсветка главной городской переправы дополняет световой облик города в праздничные дни, акцентирует внимание на памятных датах и важных событиях в жизни города и страны", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Для художественного освещения Дворцового моста применяются около 600 светодиодных светильников. Декоративное световое оформление чугунных фонарей на Большом проспекте Петроградской стороны создают 113 светящихся элементов.

санкт-петербург

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, городское хозяйство москвы, александр беглов, санкт-петербург, день россии