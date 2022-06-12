00:06 12.06.2022 (обновлено: 06:33 12.06.2022)
В России выявили новый вариант "омикрона"
Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: в России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.4
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице №7. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.4, но превалирующим остается штамм ВА.2, заявил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту "Омикрона" BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один — ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Забор биоматериала датирован концом мая", — отметил Хафизов.
Он пояснил, что вариант BA.2 и его субварианты составляют порядка 95 процентов от всех новых случаев инфицирований.
По словам Хафизова, во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний COVID-19, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "омикрона".
Однако варианты BA.4 и BA.5 немного легче передаются от человека к человеку, чем ранние формы "омикрона", заключил специалист.