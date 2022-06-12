https://ria.ru/20220612/omikron-1794820137.html

В России выявили новый вариант "омикрона"

В России выявили новый вариант "омикрона" - РИА Новости, 12.06.2022

В России выявили новый вариант "омикрона"

В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.4, но превалирующим остается штамм ВА.2, заявил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T00:06

2022-06-12T00:06

2022-06-12T06:33

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В России впервые выявили вариант "омикрона" ВА.4, но превалирующим остается штамм ВА.2, заявил журналистам заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он пояснил, что вариант BA.2 и его субварианты составляют порядка 95 процентов от всех новых случаев инфицирований.По словам Хафизова, во многом именно хорошая иммунная прослойка, сформировавшаяся благодаря вакцинации и перенесенным ранее случаям заболеваний COVID-19, а также принятые противоэпидемические меры не позволяют широко распространиться новым субвариантам "омикрона".Однако варианты BA.4 и BA.5 немного легче передаются от человека к человеку, чем ранние формы "омикрона", заключил специалист.

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