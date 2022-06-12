11:55 12.06.2022 (обновлено: 14:40 12.06.2022)
Обновленный McDonald's открыли в Химках
Обновленный McDonald's открыли в Химках, название "Вкусно — и точка" тут держали в секрете
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПерсонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания
Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания. Архивное фото
ХИМКИ (Московская обл.), 12 июн — РИА Новости. Обновленный ресторан преемника McDonald's в России — сети "Вкусно — и точка" — открылся в подмосковных Химках, но название сети здесь огласили не сразу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу сети сообщали, что первые 15 ресторанов "Макдоналдс" под новым брендом и названием откроются в Москве и области 12 июня, в День России. При этом флагманский ресторан около станции метро "Пушкинская" откроется в 12:00 мск, а остальные 14 кафе — раньше, около 11:00 мск.
Около 10:30 у ресторана в Химках собралось около 20 человек, администратор вежливо объяснял, что официальное открытие запланировано на 11 утра. Название нового McDonald's сотрудники не планировали оглашать до официального открытия главного ресторана на Пушкинской. В это же время в Москве гендиректор компании в России Олег Пароев представил новое название сети — "Вкусно — и точка". За пять минут до открытия сотрудники ресторана в Химках сделали коллективное фото, а руководитель представил сотрудникам новое название. Ровно в 11.:00 была разрезана красная лента — ресторан "Вкусно — и точка" открыт.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже объявила, что приняла решение полностью уйти с рынка и продать бизнес в стране. Позднее стало известно, что покупателем стал текущий лицензиат Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом. Новый владелец бизнеса сообщал, что к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. В понедельник в Москве и области откроются еще 50 ресторанов преемника McDonald's, до конца июня — около 200. Далее "Вкусно и точка" планирует открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны.
При этом ряд ресторанов McDonald's, работающих на условиях франчайзинга в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга, продолжат работать по франшизе до 2023 года и после запуска нового бренда.