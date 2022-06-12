https://ria.ru/20220612/neft-1794836100.html

Премьер Шри-Ланки: страна может снова начать покупать нефть у России

Премьер Шри-Ланки: страна может снова начать покупать нефть у России - РИА Новости, 12.06.2022

Премьер Шри-Ланки: страна может снова начать покупать нефть у России

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна может быть вынуждена снова покупать нефть у России. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T07:50

2022-06-12T07:50

2022-06-12T07:50

экономика

шри-ланка

россия

мвф

ближний восток

москва

в мире

ранил викрамасингхе

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна может быть вынуждена снова покупать нефть у России.Он отметил, что Шри-Ланка сильно нуждается в топливе и в настоящий момент пытается получить нефть и уголь от традиционных поставщиков страны на Ближнем Востоке.Кроме того, Викрамасингхе отметил, что Россия также предложила Шри-Ланке пшеницу. По его словам, острая нехватка продовольствия в стране может продолжиться до 2024 года.В мае агентство Блумберг сообщало, что Шри-Ланка покупает нефть в России в свете топливного кризиса в стране.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.

https://ria.ru/20220609/neft-1794320505.html

шри-ланка

россия

ближний восток

москва

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