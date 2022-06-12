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Премьер Шри-Ланки: страна может снова начать покупать нефть у России - РИА Новости, 12.06.2022
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Премьер Шри-Ланки: страна может снова начать покупать нефть у России
Премьер Шри-Ланки: страна может снова начать покупать нефть у России - РИА Новости, 12.06.2022
Премьер Шри-Ланки: страна может снова начать покупать нефть у России
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна может быть вынуждена снова покупать нефть у России. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T07:50
2022-06-12T07:50
экономика
шри-ланка
россия
мвф
ближний восток
москва
в мире
ранил викрамасингхе
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна может быть вынуждена снова покупать нефть у России.Он отметил, что Шри-Ланка сильно нуждается в топливе и в настоящий момент пытается получить нефть и уголь от традиционных поставщиков страны на Ближнем Востоке.Кроме того, Викрамасингхе отметил, что Россия также предложила Шри-Ланке пшеницу. По его словам, острая нехватка продовольствия в стране может продолжиться до 2024 года.В мае агентство Блумберг сообщало, что Шри-Ланка покупает нефть в России в свете топливного кризиса в стране.Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
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экономика, шри-ланка, россия, мвф, ближний восток, москва, в мире, ранил викрамасингхе
07:50 12.06.2022
 
Премьер Шри-Ланки: страна может снова начать покупать нефть у России

Премьер Шри-Ланки Викрамасингхе: страна может быть вынуждена снова покупать нефть у России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна может быть вынуждена снова покупать нефть у России.
Он отметил, что Шри-Ланка сильно нуждается в топливе и в настоящий момент пытается получить нефть и уголь от традиционных поставщиков страны на Ближнем Востоке.
"Если мы можем получить (топливо — ред.) из каких-либо других источников, то мы оттуда и получим. В противном случае нам, возможно, придется вновь обратиться к России", — заявил премьер агентству Ассошиэйтед Пресс.
Кроме того, Викрамасингхе отметил, что Россия также предложила Шри-Ланке пшеницу. По его словам, острая нехватка продовольствия в стране может продолжиться до 2024 года.
В мае агентство Блумберг сообщало, что Шри-Ланка покупает нефть в России в свете топливного кризиса в стране.
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Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.
Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты, возникшим в результате ограничения туристического потока из-за пандемии коронавируса, в результате чего страна не может закупить достаточно топлива. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с отключениями электроэнергии из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива.
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ЭкономикаШри-ЛанкаРоссияМВФБлижний ВостокМоскваВ миреРанил Викрамасингхе
 
 
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