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В центре Луганска подняли флаг России в честь государственного праздника - РИА Новости, 12.06.2022
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В центре Луганска подняли флаг России в честь государственного праздника
В центре Луганска подняли флаг России в честь государственного праздника - РИА Новости, 12.06.2022
В центре Луганска подняли флаг России в честь государственного праздника
Флаг РФ подняли в центре Луганска в День России, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:24
2022-06-12T16:44
в мире
леонид пасечник
владимир путин
россия
донбасс
украина
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Флаг РФ подняли в центре Луганска в День России, передаёт корреспондент РИА Новости.Церемония прошла в сквере героев Великой Отечественной войны в присутствии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.Он поздравил всех присутствующих с праздником и отдельно поблагодарил российских военных за помощь в освобождении республики."Жители Донбасса на протяжении многих столетий чувствуют и ощущают себя частью великого Русского мира", - заявил Пасечник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
донбасс
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96
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Церемония поднятия российского флага в Луганске
Флаг РФ подняли в центре Луганска в День России. Церемония прошла в сквере героев Великой Отечественной войны в присутствии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Он поздравил всех присутствующих с праздником и отдельно поблагодарил российских военных за помощь в освобождении республики.
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в мире, леонид пасечник, владимир путин, россия, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, луганск
10:24 12.06.2022 (обновлено: 16:44 12.06.2022)
 
В центре Луганска подняли флаг России в честь государственного праздника

В центре Луганска подняли российский флаг в честь государственного праздника

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Флаг РФ подняли в центре Луганска в День России, передаёт корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в сквере героев Великой Отечественной войны в присутствии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.
Он поздравил всех присутствующих с праздником и отдельно поблагодарил российских военных за помощь в освобождении республики.
"Жители Донбасса на протяжении многих столетий чувствуют и ощущают себя частью великого Русского мира", - заявил Пасечник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.06.2022
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