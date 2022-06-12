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В центре Луганска подняли флаг России в честь государственного праздника

В центре Луганска подняли флаг России в честь государственного праздника - РИА Новости, 12.06.2022

В центре Луганска подняли флаг России в честь государственного праздника

Флаг РФ подняли в центре Луганска в День России, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:24

2022-06-12T10:24

2022-06-12T16:44

в мире

леонид пасечник

владимир путин

россия

донбасс

украина

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 12 июн - РИА Новости. Флаг РФ подняли в центре Луганска в День России, передаёт корреспондент РИА Новости.Церемония прошла в сквере героев Великой Отечественной войны в присутствии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.Он поздравил всех присутствующих с праздником и отдельно поблагодарил российских военных за помощь в освобождении республики."Жители Донбасса на протяжении многих столетий чувствуют и ощущают себя частью великого Русского мира", - заявил Пасечник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

донбасс

украина

луганская народная республика

луганск

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Церемония поднятия российского флага в Луганске Флаг РФ подняли в центре Луганска в День России. Церемония прошла в сквере героев Великой Отечественной войны в присутствии главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника. Он поздравил всех присутствующих с праздником и отдельно поблагодарил российских военных за помощь в освобождении республики. 2022-06-12T10:24 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, леонид пасечник, владимир путин, россия, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, луганск