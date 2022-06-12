За 30 лет Россия стала лидером в науке и технологиях, заявил глава ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: за 30 лет Россия стала лидером в науке, технологиях и в мире
Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. За три десятилетия Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник своём поздравлении народу РФ с Днем России.
"Принятие декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 32 года назад дало старт отсчету новой истории, послужило мощной основой для строительства демократичной, надежной, многонациональной и многоконфессиональной страны. За три десятилетия независимости Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене. Государство с честью и достоинством преодолело все сложные испытания и переломные этапы, при этом оказывая помощь как своему народу, так и всем, кто в ней нуждался", — говорится в поздравлении.
Пасечник отметил, что День России объединяет не только россиян, но и "миллионы людей, чувствующих свою сопричастность к истории и культуре великой страны".
Он пожелал россиянам мира, добра и благополучия.
"Российской Федерации – процветания и стабильного развития", — заключил Пасечник.
00:57День России