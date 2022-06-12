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За 30 лет Россия стала лидером в науке и технологиях, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
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За 30 лет Россия стала лидером в науке и технологиях, заявил глава ЛНР
За 30 лет Россия стала лидером в науке и технологиях, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
За 30 лет Россия стала лидером в науке и технологиях, заявил глава ЛНР
За три десятилетия Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене,... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T07:38
2022-06-12T07:38
россия
луганская народная республика
донбасс
луганск
леонид пасечник
в мире
день россии
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. За три десятилетия Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник своём поздравлении народу РФ с Днем России.Пасечник отметил, что День России объединяет не только россиян, но и "миллионы людей, чувствующих свою сопричастность к истории и культуре великой страны"."В их числе и жители Донбасса, которые восемь лет ощущают себя частью огромного Русского мира, получая от братского народа крепкую поддержку и сопереживание", — добавил глава ЛНР.Он пожелал россиянам мира, добра и благополучия."Российской Федерации – процветания и стабильного развития", — заключил Пасечник.
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россия, луганская народная республика, донбасс, луганск, леонид пасечник, в мире, день россии
07:38 12.06.2022
 
За 30 лет Россия стала лидером в науке и технологиях, заявил глава ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: за 30 лет Россия стала лидером в науке, технологиях и в мире

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. За три десятилетия Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник своём поздравлении народу РФ с Днем России.

"Принятие декларации о государственном суверенитете Российской Федерации 32 года назад дало старт отсчету новой истории, послужило мощной основой для строительства демократичной, надежной, многонациональной и многоконфессиональной страны. За три десятилетия независимости Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене. Государство с честью и достоинством преодолело все сложные испытания и переломные этапы, при этом оказывая помощь как своему народу, так и всем, кто в ней нуждался", — говорится в поздравлении.

Пасечник отметил, что День России объединяет не только россиян, но и "миллионы людей, чувствующих свою сопричастность к истории и культуре великой страны".
"В их числе и жители Донбасса, которые восемь лет ощущают себя частью огромного Русского мира, получая от братского народа крепкую поддержку и сопереживание", — добавил глава ЛНР.
Он пожелал россиянам мира, добра и благополучия.
"Российской Федерации – процветания и стабильного развития", — заключил Пасечник.
Праздничное оформление ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
00:57
День России
 
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