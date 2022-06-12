https://ria.ru/20220612/lider-1794835596.html

За 30 лет Россия стала лидером в науке и технологиях, заявил глава ЛНР

За 30 лет Россия стала лидером в науке и технологиях, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022

За 30 лет Россия стала лидером в науке и технологиях, заявил глава ЛНР

За три десятилетия Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене,... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T07:38

2022-06-12T07:38

2022-06-12T07:38

россия

луганская народная республика

донбасс

луганск

леонид пасечник

в мире

день россии

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ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. За три десятилетия Россия создала прочный правовой и экономический фундамент, заняла лидирующие позиции в науке, технологиях и на мировой политической арене, отметил глава ЛНР Леонид Пасечник своём поздравлении народу РФ с Днем России.Пасечник отметил, что День России объединяет не только россиян, но и "миллионы людей, чувствующих свою сопричастность к истории и культуре великой страны"."В их числе и жители Донбасса, которые восемь лет ощущают себя частью огромного Русского мира, получая от братского народа крепкую поддержку и сопереживание", — добавил глава ЛНР.Он пожелал россиянам мира, добра и благополучия."Российской Федерации – процветания и стабильного развития", — заключил Пасечник.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794555985.html

россия

луганская народная республика

донбасс

луганск

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россия, луганская народная республика, донбасс, луганск, леонид пасечник, в мире, день россии