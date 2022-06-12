https://ria.ru/20220612/kontsert-1794938007.html

На праздничный концерт в Москве пришли не менее 42 тысяч человек

На праздничный концерт в Москве пришли не менее 42 тысяч человек - РИА Новости, 12.06.2022

На праздничный концерт в Москве пришли не менее 42 тысяч человек

В Москве как минимум 42 тысячи зрителей присутствуют на праздничном концерте в честь Дня России, серьезных правонарушений не допущено, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:06

2022-06-12T19:06

2022-06-12T21:52

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

день россии

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794939149_0:238:3077:1969_1920x0_80_0_0_1141a7875a25d78ae3a5dd05e68ccc20.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Москве как минимум 42 тысячи зрителей присутствуют на праздничном концерте в честь Дня России, серьезных правонарушений не допущено, сообщили в пресс-службе управления МВД."К поддержанию правопорядка привлечены представители Росгвардии, народных дружин, частных охранных организаций и общественных формирований правоохранительной направленности", — уточнили в ведомстве.Отмечается, что охрана общественной безопасности и порядка будет обеспечиваться до окончания всех запланированных мероприятий.Ранее президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России и призвал быть сплоченными, отметив, что единство и преданность родине завещали еще их предки.День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшую равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев республики.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), день россии, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)