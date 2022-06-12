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Из Дагестана отправили 186 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Крыма - РИА Новости, 12.06.2022
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Из Дагестана отправили 186 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Крыма
Из Дагестана отправили 186 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Крыма - РИА Новости, 12.06.2022
Из Дагестана отправили 186 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Крыма
Гуманитарную помощь весом 186 тонн для жителей Донбасса и Крыма отправили из Дагестана, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия". РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:13
2022-06-12T17:13
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
сергей меликов
донбасс
единая россия
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МАХАЧКАЛА, 12 июн — РИА Новости. Гуманитарную помощь весом 186 тонн для жителей Донбасса и Крыма отправили из Дагестана, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия"."Очередная акция по отправке помощи жителям Донбасса и Крыма инициирована руководителем региона Сергеем Меликовым. В этот раз помощь была собрана рядовыми жителями республики. Дагестанцы всегда стоят на передовых позициях, наши люди всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении.В груз весом 186 тонн вошли продукты питания (вода, мука, сахар, крупы), товары первой необходимости (одежда, в том числе детская, средства гигиены) и медикаменты, не требующие особого температурного режима при перевозке.
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здоровье - общество, сергей меликов, донбасс, единая россия
17:13 12.06.2022
 
Из Дагестана отправили 186 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Крыма

Гуманитарную помощь весом 186 тонн для жителей Донбасса и Крыма отправили из Дагестана

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 12 июн — РИА Новости. Гуманитарную помощь весом 186 тонн для жителей Донбасса и Крыма отправили из Дагестана, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".
"Очередная акция по отправке помощи жителям Донбасса и Крыма инициирована руководителем региона Сергеем Меликовым. В этот раз помощь была собрана рядовыми жителями республики. Дагестанцы всегда стоят на передовых позициях, наши люди всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении.
В груз весом 186 тонн вошли продукты питания (вода, мука, сахар, крупы), товары первой необходимости (одежда, в том числе детская, средства гигиены) и медикаменты, не требующие особого температурного режима при перевозке.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоСергей МеликовДонбассЕдиная Россия
 
 
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