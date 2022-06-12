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Из Дагестана отправили 186 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Крыма

Из Дагестана отправили 186 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Крыма - РИА Новости, 12.06.2022

Из Дагестана отправили 186 тонн гумпомощи для жителей Донбасса и Крыма

Гуманитарную помощь весом 186 тонн для жителей Донбасса и Крыма отправили из Дагестана, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия". РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:13

2022-06-12T17:13

2022-06-12T17:13

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

сергей меликов

донбасс

единая россия

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МАХАЧКАЛА, 12 июн — РИА Новости. Гуманитарную помощь весом 186 тонн для жителей Донбасса и Крыма отправили из Дагестана, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия"."Очередная акция по отправке помощи жителям Донбасса и Крыма инициирована руководителем региона Сергеем Меликовым. В этот раз помощь была собрана рядовыми жителями республики. Дагестанцы всегда стоят на передовых позициях, наши люди всегда готовы оказать помощь тем, кто в ней нуждается", - говорится в сообщении.В груз весом 186 тонн вошли продукты питания (вода, мука, сахар, крупы), товары первой необходимости (одежда, в том числе детская, средства гигиены) и медикаменты, не требующие особого температурного режима при перевозке.

донбасс

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, сергей меликов, донбасс, единая россия