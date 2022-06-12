19:51 12.06.2022 (обновлено: 20:19 12.06.2022)
Эрдоган планирует обсудить "зерновую проблему" с Путиным и Зеленским
Эрдоган намерен обсудить "зерновую проблему" в ходе переговоров с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящей неделе планирует обсудить "зерновую проблему" в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
План ООН по транспортировке зерна из черноморских портов является наиболее правильным, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Планируем обсудить этот вопрос (зерновой) с господином Путиным и господином Зеленским", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Ване.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.