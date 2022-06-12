https://ria.ru/20220612/erdogan-1794945528.html

Эрдоган планирует обсудить "зерновую проблему" с Путиным и Зеленским

Эрдоган планирует обсудить "зерновую проблему" с Путиным и Зеленским - РИА Новости, 12.06.2022

Эрдоган планирует обсудить "зерновую проблему" с Путиным и Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящей неделе планирует обсудить "зерновую проблему" в ходе телефонных переговоров с президентом России... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T19:51

2022-06-12T19:51

2022-06-12T20:19

цены на нефть

россия

украина

москва

владимир путин

оон

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780620416_0:0:1875:1055_1920x0_80_0_0_18875d11e4923b049b1f0894850a0ee1.jpg

АНКАРА, 12 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что на предстоящей неделе планирует обсудить "зерновую проблему" в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.План ООН по транспортировке зерна из черноморских портов является наиболее правильным, заявил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, россия, украина, москва, владимир путин, оон, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган