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Ленинградская область и Енакиево договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 12.06.2022
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Ленинградская область и Енакиево договорились о сотрудничестве
Ленинградская область и Енакиево договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 12.06.2022
Ленинградская область и Енакиево договорились о сотрудничестве
Соглашение о сотрудничестве подписано между городом Енакиево в ДНР и Ленинградской областью. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:45
2022-06-12T16:53
роман храменков
александр дрозденко
ленинградская область
енакиево
россия
ситуация в днр и лнр
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ЕНАКИЕВО (ДНР), 12 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписано между городом Енакиево в ДНР и Ленинградской областью.Документ был подписан после посещения делегацией Ленинградской области местных предприятий. Свои подписи под документом поставили глава администрации Енакиево Роман Храменков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Один из лозунгов России "мы вместе и мы своих не бросаем"... и сегодня мы с вами, мы - Ленинградская область... Мы сегодня, Ленинградская область, приходим сюда навсегда", - отметил Дрозденко.Местным жителям была обещана помощь в восстановлении инфраструктуры в соответствии с российскими стандартами. "Уже сейчас пришли первые дорожные рабочие... Та техника, которая уже пришла из Ленинградской области остаётся здесь навсегда", - добавил он.Городу Енакиево были переданы первые 6 автобусов. Особое внимание Дрозденко уделил медицинскому обслуживанию населения. Нуждающиеся в лечении будут отправлены в лечебные заведения Санкт-Петербурга. Кроме того, местным властям был передан сертификат на поставку медицинского оборудования на сумму в 50 миллионов рублей.Городу Енакиево были переданы первые 6 автобусов. Особое внимание Дрозденко уделил медицинскому обслуживанию населения. Нуждающиеся в лечении будут отправлены в лечебные заведения Санкт-Петербурга. Кроме того, местным властям был передан сертификат на поставку медицинского оборудования на сумму в 50 миллионов рублей."Мы вместе! И начинаем работу с инвестиций в ваше здоровье!" - сказал Дрозденко.Ранее сообщалось, что Ленинградская область поможет Енакиево при подготовке города к зиме, ремонте школ, а также в восстановлении сети общественного транспорта. Отмечалось, что представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html
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роман храменков, александр дрозденко, ленинградская область, енакиево, россия, ситуация в днр и лнр
16:45 12.06.2022 (обновлено: 16:53 12.06.2022)
 
Ленинградская область и Енакиево договорились о сотрудничестве

Глава администрации Енакиево и губернатор Ленобласти подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕНАКИЕВО (ДНР), 12 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписано между городом Енакиево в ДНР и Ленинградской областью.
Документ был подписан после посещения делегацией Ленинградской области местных предприятий. Свои подписи под документом поставили глава администрации Енакиево Роман Храменков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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"Один из лозунгов России "мы вместе и мы своих не бросаем"... и сегодня мы с вами, мы - Ленинградская область... Мы сегодня, Ленинградская область, приходим сюда навсегда", - отметил Дрозденко.
Местным жителям была обещана помощь в восстановлении инфраструктуры в соответствии с российскими стандартами. "Уже сейчас пришли первые дорожные рабочие... Та техника, которая уже пришла из Ленинградской области остаётся здесь навсегда", - добавил он.
Городу Енакиево были переданы первые 6 автобусов. Особое внимание Дрозденко уделил медицинскому обслуживанию населения. Нуждающиеся в лечении будут отправлены в лечебные заведения Санкт-Петербурга. Кроме того, местным властям был передан сертификат на поставку медицинского оборудования на сумму в 50 миллионов рублей.
Городу Енакиево были переданы первые 6 автобусов. Особое внимание Дрозденко уделил медицинскому обслуживанию населения. Нуждающиеся в лечении будут отправлены в лечебные заведения Санкт-Петербурга. Кроме того, местным властям был передан сертификат на поставку медицинского оборудования на сумму в 50 миллионов рублей.
"Мы вместе! И начинаем работу с инвестиций в ваше здоровье!" - сказал Дрозденко.
Ранее сообщалось, что Ленинградская область поможет Енакиево при подготовке города к зиме, ремонте школ, а также в восстановлении сети общественного транспорта. Отмечалось, что представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево.
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