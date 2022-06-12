https://ria.ru/20220612/enakievo-1794915732.html

Ленинградская область и Енакиево договорились о сотрудничестве

Ленинградская область и Енакиево договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 12.06.2022

Ленинградская область и Енакиево договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписано между городом Енакиево в ДНР и Ленинградской областью. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:45

2022-06-12T16:45

2022-06-12T16:53

роман храменков

александр дрозденко

ленинградская область

енакиево

россия

ситуация в днр и лнр

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ЕНАКИЕВО (ДНР), 12 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве подписано между городом Енакиево в ДНР и Ленинградской областью.Документ был подписан после посещения делегацией Ленинградской области местных предприятий. Свои подписи под документом поставили глава администрации Енакиево Роман Храменков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Один из лозунгов России "мы вместе и мы своих не бросаем"... и сегодня мы с вами, мы - Ленинградская область... Мы сегодня, Ленинградская область, приходим сюда навсегда", - отметил Дрозденко.Местным жителям была обещана помощь в восстановлении инфраструктуры в соответствии с российскими стандартами. "Уже сейчас пришли первые дорожные рабочие... Та техника, которая уже пришла из Ленинградской области остаётся здесь навсегда", - добавил он.Городу Енакиево были переданы первые 6 автобусов. Особое внимание Дрозденко уделил медицинскому обслуживанию населения. Нуждающиеся в лечении будут отправлены в лечебные заведения Санкт-Петербурга. Кроме того, местным властям был передан сертификат на поставку медицинского оборудования на сумму в 50 миллионов рублей.Городу Енакиево были переданы первые 6 автобусов. Особое внимание Дрозденко уделил медицинскому обслуживанию населения. Нуждающиеся в лечении будут отправлены в лечебные заведения Санкт-Петербурга. Кроме того, местным властям был передан сертификат на поставку медицинского оборудования на сумму в 50 миллионов рублей."Мы вместе! И начинаем работу с инвестиций в ваше здоровье!" - сказал Дрозденко.Ранее сообщалось, что Ленинградская область поможет Енакиево при подготовке города к зиме, ремонте школ, а также в восстановлении сети общественного транспорта. Отмечалось, что представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

https://ria.ru/20220611/frantsiya-1794682947.html

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роман храменков, александр дрозденко, ленинградская область, енакиево, россия, ситуация в днр и лнр