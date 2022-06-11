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Названы пять причин, почему Украине не светит членство в ЕС - РИА Новости, 11.06.2022
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Названы пять причин, почему Украине не светит членство в ЕС
Названы пять причин, почему Украине не светит членство в ЕС - РИА Новости, 11.06.2022
Названы пять причин, почему Украине не светит членство в ЕС
"Повсеместная" коррупция, бедность, проблемы с верховенством закона и демократией препятствуют вступлению Украины в Евросоюз, такое мнение высказали эксперты в... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T01:42
2022-06-11T10:52
в мире
украина
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. "Повсеместная" коррупция, бедность, проблемы с верховенством закона и демократией препятствуют вступлению Украины в Евросоюз, такое мнение высказали эксперты в беседе с норвежским телеканалом NRK.Как отмечает телеканал, на встрече главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским в начале апреля на саммите ЕС тон по этому вопросу был "весьма оптимистичный", однако с тех пор выяснилось, что некоторые страны не намерены предоставлять Украине "зеленую улицу".Как заявили в беседе с NRK профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Большого Осло, пройдет немало времени, прежде чем Украина будет готова, при этом ее положение даже до нынешнего кризиса было очень шатким. По их словам, есть пять причин, почему Украину едва ли сразу пустят в Евросоюз.Во-первых, это повсеместная коррупция. В этом отношении дела у Украины обстоят даже хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, хотя Зеленский в своей предвыборной кампании обещал с этим бороться.Во-вторых, у Украины имеются проблемы с верховенством закона, государственным управлением и демократией. Так, в рейтинге демократии журнала The Economist Украина получила низкие баллы, ситуация со свободой прессы там также "оставляет желать лучшего".Третье препятствие — контроль над экономикой со стороны "богачей". По мнению экспертов, в стране нет отлаженной рыночной экономики, как того требует ЕС. "Экономику и политику страны контролируют олигархи и крупный бизнес", – говорит Холм-Хансен, отмечая, что на Украине "нет и не может быть честной конкуренции".Четвертое препятствие — нищета, национализм, а также продолжающийся военный кризис. По словам Холм-Хансена и Трундал, Украина — бедная страна с низкими зарплатами и уровнем жизни. Кроме того, они "не уверены", что Киев полностью разделяет такие ценности ЕС, как "разнообразие, терпимость и общность различных этнических групп".Последний заслон для вступления Украины в ЕС связан с тем, что будет несправедливо пускать страну в блок без очереди, указывают эксперты. Так, та же Германия считает, что прием Киева без очереди станет несправедливостью по отношению к странам Западных Балкан. "Наконец, нового члена должны одобрить остальные страны ЕС — и неважно, по ускоренной программе или нет", — резюмируют они.Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставлению Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220609/es-1794435096.html
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в мире, украина, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский
01:42 11.06.2022 (обновлено: 10:52 11.06.2022)
 
Названы пять причин, почему Украине не светит членство в ЕС

NRK: коррупция, бедность и проблемы с демократией препятствуют приему Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. "Повсеместная" коррупция, бедность, проблемы с верховенством закона и демократией препятствуют вступлению Украины в Евросоюз, такое мнение высказали эксперты в беседе с норвежским телеканалом NRK.
Как отмечает телеканал, на встрече главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским в начале апреля на саммите ЕС тон по этому вопросу был "весьма оптимистичный", однако с тех пор выяснилось, что некоторые страны не намерены предоставлять Украине "зеленую улицу".
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 23:47
СМИ: Нидерланды и Дания выступают против статуса кандидата в ЕС для Украины
Как заявили в беседе с NRK профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Большого Осло, пройдет немало времени, прежде чем Украина будет готова, при этом ее положение даже до нынешнего кризиса было очень шатким. По их словам, есть пять причин, почему Украину едва ли сразу пустят в Евросоюз.
Во-первых, это повсеместная коррупция. В этом отношении дела у Украины обстоят даже хуже, чем в самых коррумпированных странах ЕС, хотя Зеленский в своей предвыборной кампании обещал с этим бороться.
Во-вторых, у Украины имеются проблемы с верховенством закона, государственным управлением и демократией. Так, в рейтинге демократии журнала The Economist Украина получила низкие баллы, ситуация со свободой прессы там также "оставляет желать лучшего".
Третье препятствие — контроль над экономикой со стороны "богачей". По мнению экспертов, в стране нет отлаженной рыночной экономики, как того требует ЕС. "Экономику и политику страны контролируют олигархи и крупный бизнес", – говорит Холм-Хансен, отмечая, что на Украине "нет и не может быть честной конкуренции".
Четвертое препятствие — нищета, национализм, а также продолжающийся военный кризис. По словам Холм-Хансена и Трундал, Украина — бедная страна с низкими зарплатами и уровнем жизни. Кроме того, они "не уверены", что Киев полностью разделяет такие ценности ЕС, как "разнообразие, терпимость и общность различных этнических групп".
Последний заслон для вступления Украины в ЕС связан с тем, что будет несправедливо пускать страну в блок без очереди, указывают эксперты. Так, та же Германия считает, что прием Киева без очереди станет несправедливостью по отношению к странам Западных Балкан. "Наконец, нового члена должны одобрить остальные страны ЕС — и неважно, по ускоренной программе или нет", — резюмируют они.
Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Фон дер Ляйен во время посещения Киева в апреле передала Зеленскому опросник для начала переговоров по вступлению в Евросоюз. В настоящее время ЕК оценивает ответы Украины и, как сообщалось ранее, ожидается, что она представит свои рекомендации по возможности предоставлению Украине статуса кандидата главам ЕС в ходе саммита 23-24 июня.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Протестующие несут украинские флаги, принимая участие в демонстрации возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00
Шаг вперед, два назад: Европа отдаляется от Украины
 
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