https://ria.ru/20220611/shkoly-1794673809.html

Китай ликвидирует западное влияние в гонконгских школах

Китай ликвидирует западное влияние в гонконгских школах - РИА Новости, 11.06.2022

Китай ликвидирует западное влияние в гонконгских школах

Бюро по образованию утвердило комплект школьных учебников по предмету, которого здесь до того попросту не было. Переводится он как "Гражданственность и... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T08:00

2022-06-11T08:00

2022-06-11T08:09

авторы

конфуций

гонконг

китай

сша

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Бюро по образованию утвердило комплект школьных учебников по предмету, которого здесь до того попросту не было. Переводится он как "Гражданственность и социальное развитие". Да, а речь идет об особом административном районе Китая — Гонконге.Учебники — сильно запоздалый ответ на ситуацию, сложившуюся на этой территории, где детей в школе не учили быть гражданами. Зато был курс, называвшийся "Изучение либерализма". В целом из него даже понятно, о чем речь, вдобавок известны результаты. Год за годом, вплоть до 2019-го (когда все дошло до точки и закончилось), именно молодежь оказывалась на переднем крае дикого бунта против всего, но с явным прицелом на гражданство своей страны.И это так не только в Гонконге. Вот хорошая цитата: "Главное же, мы не можем больше кормить зверя по имени Американское высшее образование, который без всяких на то заслуг обогащается, одновременно обедняя, и кормя культурным ядом молодых людей, и оставляя их при этом невежественными". Пишет Тереза Мэннинг, одна из директоров американской Национальной ассоциации ученых и профессор права. Вообще-то ее статья о деньгах — о студенческом кредите, который потом висит над человеком годами. Но, как видите, то, чему в США на эти деньги учат, она тоже вскользь упоминает. Тому же, чему учили и в Гонконге: попросту либерально ненавидеть свою страну.Возвращаясь к Азии, заметим: история с новыми учебниками чисто местная. Дело в том, что Гонконг — автономия, в которой Пекин не вмешивался в стиль жизни, остававшийся неизменным после ухода британского колониализма в 1997 году. Кстати, и сейчас вмешивается не сильно, вот эти новые учебники — они не обязательны, многие школы так автономными и остаются. Но всякому невмешательству есть предел, особенно когда взрослые поколения Гонконга увидели, что экономика и просто жизнь Жемчужины Востока идет к чертям, потому что иногда просто невозможно пройти по своей улице, перегороженной юными манифестантами.Как объяснить содержание учебников, которых раньше, повторим, не было? Пекинские СМИ пытаются это сделать так: там будет разговор о жизни Гонконга по принципу "одна страна, две системы", а также очерки по истории Китая "после начала реформ" и — как выглядит наш взаимосвязанный мир. Цель — дать ученикам понимание национальной идентичности и глобальной перспективы. И еще не давать "некоторым учителям" излагать свои неправильные и ядовитые взгляды.Ну понятно, в любой стране чиновники от образования сумеют перевести любой самый яркий предмет, в том числе изучение того, что такое гражданин своей страны в современном мире, на свой специфический язык. Вот на этой неделе в России утвердили стандарт поднятия флага в школах начиная с 1 сентября.А теперь о том, в какой контекст вписалась эта краткая информация о новых гонконгских учебниках. Дело в том, что в Китае сейчас горячее время, сдача вступительных экзаменов в университеты — знаменитые гаокао. Здесь это больше, чем экзамены: их сдавали год за годом, за много столетий до того, как появились университеты. Сдавали на ученую степень, дававшую право поступить на госслужбу. Степень же полагалась тем, кто писал длинное философское сочинение, основываясь на мыслях классиков типа Конфуция. Общая идея была в том (и это за полторы тысячи лет до эпохи Просвещения в Европе), что только гуманитарное образование дает человеку право быть на госслужбе, то есть управлять жизнью других людей. Потому оно и гуманитарное, дословно — образование, создание человека.Вопрос гражданственности тогда не стоял так остро, потому что мир был не таким глобальным, как сейчас. Люди в основном видели только свою страну: вокруг лишь море, Гималаи и степь с варварами. Или, скажем так, понятие гражданственности заменялось вот тем самым: человек только через чтение и обдумывание произведений классиков приобретал нужные человеческие качества. Теперь вопрос: "А сегодня обладать такими качествами и быть гражданином — это одно и то же?" По крайней мере, близко.Собственно, это все, что вообще требуется от средней школы: делать человека человеком. Если к тому добавляются всякие технические ремесла, тем лучше, но основа всего — вот та самая. И в Гонконге всего лишь пытаются, причем медленно, вернуть своей части Китая эти главные ценности.Тема китайского образования в целом, причем сегодняшнего, это вообще интересно. Откуда взялась страна яростных патриотов и одновременно инноваций и мирового технологического лидерства? От "реформ", то есть возрождения страны после маоизма. Образование — главная ценность для китайца, и они его возрождали среди прочих реформ год за годом.А сегодня — опять же по поводу наступления экзаменов — местные СМИ публикуют всякие умные мысли и цитаты — не столько Конфуция, сколько более современных деятелей. Хотя по духу они конфуцианские полностью. Мысли, например, такие: Китай, с его уникальными историей и культурой, не может слепо копировать других, их стандарты образования, а должен создавать собственные университеты мирового класса. При этом они не будут одинаковыми и выстраиваться в один рейтинг: у каждого свои особенности. Ученики при этом должны знать, что путь к мечте начинается с образования, но оно предполагает, что вы думаете о людях вокруг вас, о стране и о мире и принимаете на себя обязательства перед обществом.Вот к этим мыслям, видимо, и сводится смысл учебника гражданственности.

https://ria.ru/20201102/kitay-1582551932.html

https://ria.ru/20220330/velikobritaniya-1780849309.html

https://ria.ru/20191214/1562388081.html

https://ria.ru/20211012/traditsii-1754248248.html

гонконг

китай

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авторы, конфуций, гонконг, китай, сша