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В России утвердили стандарт поднятия флага в школах - РИА Новости, 09.06.2022
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В России утвердили стандарт поднятия флага в школах
В России утвердили стандарт поднятия флага в школах - РИА Новости, 09.06.2022
В России утвердили стандарт поднятия флага в школах
В России утвердили стандарт поднятия флага в школах, заявил министр образования Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.06.2022
2022-06-09T14:09
2022-06-09T14:21
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В России утвердили стандарт поднятия флага в школах, заявил министр образования Сергей Кравцов."Сегодня мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах. Этот стандарт согласован с председателем геральдического совета при президенте России. В нем описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба нашей страны", — сообщил он.В апреле Кравцов рассказал, что с 1 сентября следующего года в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться государственный гимн и подниматься флаг. По его словам, эта традиция поможет формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. При этом идею положительно оценили около 67 процентов россиян.Президент России Владимир Путин поддержал предложение петь гимн и поднимать флаг в школах России, подчеркнув, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.
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россия
14:09 09.06.2022 (обновлено: 14:21 09.06.2022)
 
В России утвердили стандарт поднятия флага в школах

Кравцов сообщил, что стандарт поднятия флага в российских школах утвержден в четверг

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкУчащиеся на церемонии поднятия государственного флага России в гимназии №42 в Кемерово
Учащиеся на церемонии поднятия государственного флага России в гимназии №42 в Кемерово - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
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Учащиеся на церемонии поднятия государственного флага России в гимназии №42 в Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В России утвердили стандарт поднятия флага в школах, заявил министр образования Сергей Кравцов.
"Сегодня мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах. Этот стандарт согласован с председателем геральдического совета при президенте России. В нем описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба нашей страны", — сообщил он.
В апреле Кравцов рассказал, что с 1 сентября следующего года в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться государственный гимн и подниматься флаг. По его словам, эта традиция поможет формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. При этом идею положительно оценили около 67 процентов россиян.
Президент России Владимир Путин поддержал предложение петь гимн и поднимать флаг в школах России, подчеркнув, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.
 
Россия
 
 
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