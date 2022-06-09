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В России утвердили стандарт поднятия флага в школах

В России утвердили стандарт поднятия флага в школах - РИА Новости, 09.06.2022

В России утвердили стандарт поднятия флага в школах

В России утвердили стандарт поднятия флага в школах, заявил министр образования Сергей Кравцов. РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-09T14:09

2022-06-09T14:09

2022-06-09T14:21

россия

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В России утвердили стандарт поднятия флага в школах, заявил министр образования Сергей Кравцов."Сегодня мною подписан стандарт церемонии поднятия государственного флага нашей страны в школах. Этот стандарт согласован с председателем геральдического совета при президенте России. В нем описаны и порядок проведения церемонии поднятия флага, установления флага, герба нашей страны", — сообщил он.В апреле Кравцов рассказал, что с 1 сентября следующего года в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться государственный гимн и подниматься флаг. По его словам, эта традиция поможет формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. При этом идею положительно оценили около 67 процентов россиян.Президент России Владимир Путин поддержал предложение петь гимн и поднимать флаг в школах России, подчеркнув, что нужно, чтобы это было исполнено достойно.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия