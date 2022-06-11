https://ria.ru/20220611/proezd-1794790327.html

В России разрешили бесплатный проезд в электричках детям до семи лет

В России разрешили бесплатный проезд в электричках детям до семи лет - РИА Новости, 11.06.2022

В России разрешили бесплатный проезд в электричках детям до семи лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках с пяти до семи лет, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T17:57

2022-06-11T17:57

2022-06-11T18:21

общество

россия

дети

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках с пяти до семи лет, документ опубликован на портале правовой информации.Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет. Инициатива была внесена в Госдуму фракцией "Единая Россия".Авторы законопроекта сообщали, что по действующему ранее законодательству наиболее социально незащищенной являлась категория детей от пяти до семи лет, которые должны были оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.В пояснительной записке к проекту говорилось, что частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. В ней же уточнялось, что на территории 48 субъектов России предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставлялись.

https://ria.ru/20220530/zakony-1791650862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дети