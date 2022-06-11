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В России разрешили бесплатный проезд в электричках детям до семи лет - РИА Новости, 11.06.2022
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В России разрешили бесплатный проезд в электричках детям до семи лет
В России разрешили бесплатный проезд в электричках детям до семи лет - РИА Новости, 11.06.2022
В России разрешили бесплатный проезд в электричках детям до семи лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках с пяти до семи лет, документ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T17:57
2022-06-11T18:21
общество
россия
дети
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках с пяти до семи лет, документ опубликован на портале правовой информации.Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет. Инициатива была внесена в Госдуму фракцией "Единая Россия".Авторы законопроекта сообщали, что по действующему ранее законодательству наиболее социально незащищенной являлась категория детей от пяти до семи лет, которые должны были оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.В пояснительной записке к проекту говорилось, что частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. В ней же уточнялось, что на территории 48 субъектов России предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставлялись.
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общество, россия, дети
17:57 11.06.2022 (обновлено: 18:21 11.06.2022)
 
В России разрешили бесплатный проезд в электричках детям до семи лет

Президент Путин подписал закон о бесплатном проезде детей до семи лет в электричках

© РИА Новости / Руслан КривобокЭлектропоезд
Электропоезд - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Электропоезд. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках с пяти до семи лет, документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет. Инициатива была внесена в Госдуму фракцией "Единая Россия".
Авторы законопроекта сообщали, что по действующему ранее законодательству наиболее социально незащищенной являлась категория детей от пяти до семи лет, которые должны были оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.
В пояснительной записке к проекту говорилось, что частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в электричках в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. В ней же уточнялось, что на территории 48 субъектов России предусмотрена скидка в размере от 50 до 75% от действующего тарифа для этой категории, в остальных регионах данные скидки не предоставлялись.
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