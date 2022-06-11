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Рогозин назвал сроки включения немецкого телескопа на "Спектре-РГ" - РИА Новости, 11.06.2022
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Рогозин назвал сроки включения немецкого телескопа на "Спектре-РГ"
Рогозин назвал сроки включения немецкого телескопа на "Спектре-РГ" - РИА Новости, 11.06.2022
Рогозин назвал сроки включения немецкого телескопа на "Спектре-РГ"
Российские специалисты смогут включить немецкий телескоп eROSITA на космической обсерватории "Спектр-РГ" в течение двух-четырех месяцев, заявил гендиректор... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:56
2022-06-11T11:56
космос
космос - риа наука
германия
украина
институт космических исследований
саров
российская академия наук
спектр-рг
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российские специалисты смогут включить немецкий телескоп eROSITA на космической обсерватории "Спектр-РГ" в течение двух-четырех месяцев, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Я думаю, что потребуется несколько месяцев, чтобы аккуратно разобраться в алгоритмах системы управления и не внося какой-то сумятицы подключиться. Я думаю, что это от двух до четырех месяцев", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Мы продолжим ту работу, по которой я дал поручение, это исследование возможности адаптации нашего управления к управлению немецкого телескопа с тем, чтобы мы стали полноправными хозяевами, операторами всей космической обсерватории", - добавил Рогозин.Ранее Рогозин рассказал РИА Новости, что включение немецкого телескопа eROSITA на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" может занять от одного до полутора месяцев, так как нужно разработать соответствующие команды для управления телескопом.Также он говорил, что включение немецкого телескопа eROSITA на совместной орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" и управление им российскими специалистами полностью оправдано и безопасно, а спутник должен служить науке.Немецкий телескоп eROSITA на российской космической обсерватории "Спектр-РГ" был переведен специалистами Германии в безопасный режим вскоре после начала спецоперации на Украине. На спутнике продолжает работать российский широкоугольный телескоп ART-ХС. Рогозин в начале июня сообщил, что дал указание включить немецкий телескоп. Позднее он подчеркнул, что включение eROSITA и управление им российскими специалистами полностью оправдано и безопасно, а спутник должен служить науке.Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась к завершению и обнародованию в районе 2025 года.
https://ria.ru/20220601/nauka-1792316167.html
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космос, космос - риа наука, германия, украина, институт космических исследований, саров, российская академия наук, спектр-рг
11:56 11.06.2022
 
Рогозин назвал сроки включения немецкого телескопа на "Спектре-РГ"

Рогозин: немецкий телескоп на "Спектре-РГ" можно будет включить через два-четыре месяца

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Российские специалисты смогут включить немецкий телескоп eROSITA на космической обсерватории "Спектр-РГ" в течение двух-четырех месяцев, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Я думаю, что потребуется несколько месяцев, чтобы аккуратно разобраться в алгоритмах системы управления и не внося какой-то сумятицы подключиться. Я думаю, что это от двух до четырех месяцев", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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"Мы продолжим ту работу, по которой я дал поручение, это исследование возможности адаптации нашего управления к управлению немецкого телескопа с тем, чтобы мы стали полноправными хозяевами, операторами всей космической обсерватории", - добавил Рогозин.
Ранее Рогозин рассказал РИА Новости, что включение немецкого телескопа eROSITA на российско-немецкой орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" может занять от одного до полутора месяцев, так как нужно разработать соответствующие команды для управления телескопом.
Также он говорил, что включение немецкого телескопа eROSITA на совместной орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" и управление им российскими специалистами полностью оправдано и безопасно, а спутник должен служить науке.
Немецкий телескоп eROSITA на российской космической обсерватории "Спектр-РГ" был переведен специалистами Германии в безопасный режим вскоре после начала спецоперации на Украине. На спутнике продолжает работать российский широкоугольный телескоп ART-ХС. Рогозин в начале июня сообщил, что дал указание включить немецкий телескоп. Позднее он подчеркнул, что включение eROSITA и управление им российскими специалистами полностью оправдано и безопасно, а спутник должен служить науке.
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Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Обсерватория, построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама).
Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась к завершению и обнародованию в районе 2025 года.
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