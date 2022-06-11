https://ria.ru/20220611/korabl-1794774950.html

В День России на верфях заложат шесть кораблей и подлодок

В День России на верфях заложат шесть кораблей и подлодок - РИА Новости, 11.06.2022

В День России на верфях заложат шесть кораблей и подлодок

Шесть кораблей и подводных лодок заложат на российских верфях 12 июня, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T15:35

2022-06-11T15:35

2022-06-11T15:35

безопасность

санкт-петербург

зеленодольск

комсомольск-на-амуре

адмиралтейские верфи

средне-невский судостроительный завод

амурский судостроительный завод

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Шесть кораблей и подводных лодок заложат на российских верфях 12 июня, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что Евменов, примет участие в церемонии в режиме видеконференцсвязи, а сам будет находиться на предприятии "Адмиралтейские верфи". Главком даст команду на начало работ по строительству кораблей.Также корабли планируется заложить на "Средне-Невском судостроительном заводе" в Санкт-Петербурге, "Зеленодольском заводе им. А.М. Горького" в Зеленодольске и "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре.На "Адмиралтейских верфях" будут заложены две подводные лодки проекта 677 "Вологда" и "Ярославль" для Северного флота. На "Средне-Невском судостроительном заводе" в этот день будет заложен корабль противоминной обороны проекта 12700 "Полярный", уже десятый в линейке этого проекта.На "Зеленодольском заводе имени А.М. Горького" состоится закладка корпусов двух кораблей проекта 03182р для исследования шельфа мирового океана. На "Амурском судостроительном заводе" в этот день будет заложен корвет "Разумный" проекта 20385. Свое имя корабль получил в честь легендарного эсминца Тихоокеанского флота, участника всех крупных операций в советском Заполярье в период Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20220601/flot-1792254576.html

санкт-петербург

зеленодольск

комсомольск-на-амуре

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, санкт-петербург, зеленодольск, комсомольск-на-амуре, адмиралтейские верфи, средне-невский судостроительный завод, амурский судостроительный завод