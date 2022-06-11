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В День России на верфях заложат шесть кораблей и подлодок - РИА Новости, 11.06.2022
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В День России на верфях заложат шесть кораблей и подлодок
В День России на верфях заложат шесть кораблей и подлодок - РИА Новости, 11.06.2022
В День России на верфях заложат шесть кораблей и подлодок
Шесть кораблей и подводных лодок заложат на российских верфях 12 июня, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T15:35
2022-06-11T15:35
безопасность
санкт-петербург
зеленодольск
комсомольск-на-амуре
адмиралтейские верфи
средне-невский судостроительный завод
амурский судостроительный завод
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Шесть кораблей и подводных лодок заложат на российских верфях 12 июня, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что Евменов, примет участие в церемонии в режиме видеконференцсвязи, а сам будет находиться на предприятии "Адмиралтейские верфи". Главком даст команду на начало работ по строительству кораблей.Также корабли планируется заложить на "Средне-Невском судостроительном заводе" в Санкт-Петербурге, "Зеленодольском заводе им. А.М. Горького" в Зеленодольске и "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре.На "Адмиралтейских верфях" будут заложены две подводные лодки проекта 677 "Вологда" и "Ярославль" для Северного флота. На "Средне-Невском судостроительном заводе" в этот день будет заложен корабль противоминной обороны проекта 12700 "Полярный", уже десятый в линейке этого проекта.На "Зеленодольском заводе имени А.М. Горького" состоится закладка корпусов двух кораблей проекта 03182р для исследования шельфа мирового океана. На "Амурском судостроительном заводе" в этот день будет заложен корвет "Разумный" проекта 20385. Свое имя корабль получил в честь легендарного эсминца Тихоокеанского флота, участника всех крупных операций в советском Заполярье в период Великой Отечественной войны.
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санкт-петербург
зеленодольск
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безопасность, санкт-петербург, зеленодольск, комсомольск-на-амуре, адмиралтейские верфи, средне-невский судостроительный завод, амурский судостроительный завод
15:35 11.06.2022
 
В День России на верфях заложат шесть кораблей и подлодок

Минобороны: шесть кораблей и подводных лодок заложат на российских верфях 12 июня

© РИА Новости / Ибрагим Ишак / Перейти в фотобанкФрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Ибрагим Ишак
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Фрегат "Адмирал Григорович" в Порт-Судане. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Шесть кораблей и подводных лодок заложат на российских верфях 12 июня, сообщили в Минобороны РФ.
"12 июня, в День России, на ведущих судостроительных предприятиях страны состоится церемония массовой закладки шести боевых кораблей для Военно-Морского Флота. Церемония пройдет под руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Евменов, примет участие в церемонии в режиме видеконференцсвязи, а сам будет находиться на предприятии "Адмиралтейские верфи". Главком даст команду на начало работ по строительству кораблей.
Также корабли планируется заложить на "Средне-Невском судостроительном заводе" в Санкт-Петербурге, "Зеленодольском заводе им. А.М. Горького" в Зеленодольске и "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре.
На "Адмиралтейских верфях" будут заложены две подводные лодки проекта 677 "Вологда" и "Ярославль" для Северного флота. На "Средне-Невском судостроительном заводе" в этот день будет заложен корабль противоминной обороны проекта 12700 "Полярный", уже десятый в линейке этого проекта.
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БезопасностьСанкт-ПетербургЗеленодольскКомсомольск-на-АмуреАдмиралтейские верфиСредне-Невский судостроительный заводАмурский судостроительный завод
 
 
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