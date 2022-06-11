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Кадыров рассказал об успехах при освобождении промзоны Северодонецка - РИА Новости, 11.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/kadyrov-1794806557.html
Кадыров рассказал об успехах при освобождении промзоны Северодонецка
Кадыров рассказал об успехах при освобождении промзоны Северодонецка - РИА Новости, 11.06.2022
Кадыров рассказал об успехах при освобождении промзоны Северодонецка
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высоко оценил промежуточные результаты работы по освобождению от украинских войск промышленной зоны завода "Азот". РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T20:38
2022-06-11T21:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
северодонецк
россия
украина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высоко оценил промежуточные результаты работы по освобождению от украинских войск промышленной зоны завода "Азот"."Хочу обрадовать патриотов России, Украины, и хочу огорчить вас, лжепатриоты. Сегодня в промзоне Северодонецка очень много уничтожено шайтанов, и еще населенный пункт (Метелкино, — Прим. ред.) забрали больше половины", — сообщил он в Telegram-канале.В субботу источник РИА Новости сообщил, что украинские боевики, заблокированные на территории предприятия "Азот", потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. По информации собеседника агентства, сейчас на заводе остаются около трех сотен военных, переговоры будут продолжаться.Ранее о переговорах с украинскими националистами заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он назвал требования требования боевиков неприемлемыми, но подчеркнул, им гарантируют жизнь, если они отпустят заложников и сдадутся.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/severodonetsk-1792919623.html
https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html
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в мире, владимир путин, северодонецк, россия, украина
20:38 11.06.2022 (обновлено: 21:09 11.06.2022)
 
Кадыров рассказал об успехах при освобождении промзоны Северодонецка

Глава Чечни Кадыров заявил об успехах при освобождении промзоны завода "Азот"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высоко оценил промежуточные результаты работы по освобождению от украинских войск промышленной зоны завода "Азот".
"Хочу обрадовать патриотов России, Украины, и хочу огорчить вас, лжепатриоты. Сегодня в промзоне Северодонецка очень много уничтожено шайтанов, и еще населенный пункт (Метелкино, — Прим. ред.) забрали больше половины", — сообщил он в Telegram-канале.
Вид на химкомбинат Азот - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 15:15
Второй "Азовстали" на северодонецком "Азоте" не будет, заявил Мирошник
В субботу источник РИА Новости сообщил, что украинские боевики, заблокированные на территории предприятия "Азот", потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. По информации собеседника агентства, сейчас на заводе остаются около трех сотен военных, переговоры будут продолжаться.
Ранее о переговорах с украинскими националистами заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он назвал требования требования боевиков неприемлемыми, но подчеркнул, им гарантируют жизнь, если они отпустят заложников и сдадутся.
Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.
"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

Жительница окраины Северодонецка идет мимо горящего дома, в который попал снаряд при артиллерийском обстреле
1 из 12

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

Жилой многоквартирный дом в районе школы №8 в Северодонецке
2 из 12

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

Школа №8 в Северодонецке, пострадавшая от артиллерийского обстрела
3 из 12

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

Жительница дачного поселка Замуловка под Северодонецком
4 из 12

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
5 из 12

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

Улица Северодонецка
6 из 12

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
7 из 12

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

Вид из окна дома в Северодонецке
8 из 12

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

Жительница Северодонецка укрывается в убежище в подвале школы №8
9 из 12

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Значительная часть домов в городе разбита.

Школа №8 в Северодонецке, пострадавшая от артиллерийского обстрела
10 из 12

Значительная часть домов в городе разбита.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

Захоронения жителей рядом с жилыми домами в Северодонецке
11 из 12

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенная часовня в Северодонецке.
Разрушенная часовня в Северодонецке
12 из 12
Разрушенная часовня в Северодонецке.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 12

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 12

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 12

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 12

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 12

Значительная часть домов в городе разбита.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 12
Разрушенная часовня в Северодонецке.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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