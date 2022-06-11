https://ria.ru/20220611/kadyrov-1794806557.html

Кадыров рассказал об успехах при освобождении промзоны Северодонецка

Кадыров рассказал об успехах при освобождении промзоны Северодонецка - РИА Новости, 11.06.2022

Кадыров рассказал об успехах при освобождении промзоны Северодонецка

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высоко оценил промежуточные результаты работы по освобождению от украинских войск промышленной зоны завода "Азот". РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T20:38

2022-06-11T20:38

2022-06-11T21:09

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

северодонецк

россия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высоко оценил промежуточные результаты работы по освобождению от украинских войск промышленной зоны завода "Азот"."Хочу обрадовать патриотов России, Украины, и хочу огорчить вас, лжепатриоты. Сегодня в промзоне Северодонецка очень много уничтожено шайтанов, и еще населенный пункт (Метелкино, — Прим. ред.) забрали больше половины", — сообщил он в Telegram-канале.В субботу источник РИА Новости сообщил, что украинские боевики, заблокированные на территории предприятия "Азот", потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками. По информации собеседника агентства, сейчас на заводе остаются около трех сотен военных, переговоры будут продолжаться.Ранее о переговорах с украинскими националистами заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Он назвал требования требования боевиков неприемлемыми, но подчеркнул, им гарантируют жизнь, если они отпустят заложников и сдадутся.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220603/severodonetsk-1792919623.html

https://ria.ru/20220611/spetsoperatsiya-1794154630.html

северодонецк

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, северодонецк, россия, украина