https://ria.ru/20220611/gaz-1794719693.html

Поставки газа по "Северному потоку" в субботу могут упасть на три процента

Поставки газа по "Северному потоку" в субботу могут упасть на три процента - РИА Новости, 11.06.2022

Поставки газа по "Северному потоку" в субботу могут упасть на три процента

Поставки российского газа по "Северному потоку" в субботу могут снизиться почти на 3%, до 140 миллионов кубометров, а через Украину - сохраниться на уровне... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T09:11

2022-06-11T09:11

2022-06-11T09:11

экономика

украина

оператор гтс украины

газпром

северный поток

европа

природный газ

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Поставки российского газа по "Северному потоку" в субботу могут снизиться почти на 3%, до 140 миллионов кубометров, а через Украину - сохраниться на уровне четверга и пятницы, примерно 42 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG и "Оператора ГТС Украины".В субботу, согласно номинациям, по "Северному потоку" планируется поставлять около 5,8 миллиона кубометров в час - 140 миллионов кубометров за газовые сутки. Это на 2,7% ниже транзита накануне (примерно 140 миллионов кубометров) и почти на 18% ниже майского уровня (около 170 миллионов кубометров).Как раз с конца прошлой недели, когда снизилась прокачка по "Северному потоку", Nord Stream AG рассчитывал провести на магистрали технический осмотр, который должен был привести к плановому сокращению поставок. Сообщения об этом оператор раскрывает заранее, оповещая всех участников рынка. Однако они были отменены, свидетельствует информация на платформе CEGH.Поставки российского газа по другому коридору - через газотранспортную систему Украины - в пятницу могут сохраниться на уровне четверга, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 11 июня, как и накануне, составляет 41,9 миллиона кубометров.Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища (ПХГ), они заполнены наполовину, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Средний уровень заполненности газохранилищ на конец газовых суток 9 июня (закончились в 7.00 мск 10 июня) составляет 50,76% (рост за день почти на 0,3 процентного пункта). Общий объём газа в них достиг примерно 53,9 миллиарда кубометров.Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.В то же время в Европе растёт производство энергии из возобновляемых источников. Выработка ветрогенерации в пятницу выросла до 14%. На прошлой неделе она в среднем составила 9,5%, а в прошлом месяце - 14,25%.

https://ria.ru/20220608/gaz-1794059681.html

украина

европа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, оператор гтс украины, газпром, северный поток, европа, природный газ