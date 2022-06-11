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Поставки газа по "Северному потоку" в субботу могут упасть на три процента - РИА Новости, 11.06.2022
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Поставки газа по "Северному потоку" в субботу могут упасть на три процента
Поставки газа по "Северному потоку" в субботу могут упасть на три процента - РИА Новости, 11.06.2022
Поставки газа по "Северному потоку" в субботу могут упасть на три процента
Поставки российского газа по "Северному потоку" в субботу могут снизиться почти на 3%, до 140 миллионов кубометров, а через Украину - сохраниться на уровне... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T09:11
2022-06-11T09:11
экономика
украина
оператор гтс украины
газпром
северный поток
европа
природный газ
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Поставки российского газа по "Северному потоку" в субботу могут снизиться почти на 3%, до 140 миллионов кубометров, а через Украину - сохраниться на уровне четверга и пятницы, примерно 42 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG и "Оператора ГТС Украины".В субботу, согласно номинациям, по "Северному потоку" планируется поставлять около 5,8 миллиона кубометров в час - 140 миллионов кубометров за газовые сутки. Это на 2,7% ниже транзита накануне (примерно 140 миллионов кубометров) и почти на 18% ниже майского уровня (около 170 миллионов кубометров).Как раз с конца прошлой недели, когда снизилась прокачка по "Северному потоку", Nord Stream AG рассчитывал провести на магистрали технический осмотр, который должен был привести к плановому сокращению поставок. Сообщения об этом оператор раскрывает заранее, оповещая всех участников рынка. Однако они были отменены, свидетельствует информация на платформе CEGH.Поставки российского газа по другому коридору - через газотранспортную систему Украины - в пятницу могут сохраниться на уровне четверга, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 11 июня, как и накануне, составляет 41,9 миллиона кубометров.Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища (ПХГ), они заполнены наполовину, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Средний уровень заполненности газохранилищ на конец газовых суток 9 июня (закончились в 7.00 мск 10 июня) составляет 50,76% (рост за день почти на 0,3 процентного пункта). Общий объём газа в них достиг примерно 53,9 миллиарда кубометров.Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.В то же время в Европе растёт производство энергии из возобновляемых источников. Выработка ветрогенерации в пятницу выросла до 14%. На прошлой неделе она в среднем составила 9,5%, а в прошлом месяце - 14,25%.
https://ria.ru/20220608/gaz-1794059681.html
украина
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экономика, украина, оператор гтс украины, газпром, северный поток, европа, природный газ
09:11 11.06.2022
 
Поставки газа по "Северному потоку" в субботу могут упасть на три процента

Поставки газа по "Северному потоку" в субботу могут снизиться до 140 миллиона кубометров

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочий на компрессорной станции в Венгрии
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочий на компрессорной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Поставки российского газа по "Северному потоку" в субботу могут снизиться почти на 3%, до 140 миллионов кубометров, а через Украину - сохраниться на уровне четверга и пятницы, примерно 42 миллиона кубометров, свидетельствуют данные оператора магистральной системы Nord Stream AG и "Оператора ГТС Украины".
В субботу, согласно номинациям, по "Северному потоку" планируется поставлять около 5,8 миллиона кубометров в час - 140 миллионов кубометров за газовые сутки. Это на 2,7% ниже транзита накануне (примерно 140 миллионов кубометров) и почти на 18% ниже майского уровня (около 170 миллионов кубометров).
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Как раз с конца прошлой недели, когда снизилась прокачка по "Северному потоку", Nord Stream AG рассчитывал провести на магистрали технический осмотр, который должен был привести к плановому сокращению поставок. Сообщения об этом оператор раскрывает заранее, оповещая всех участников рынка. Однако они были отменены, свидетельствует информация на платформе CEGH.
Поставки российского газа по другому коридору - через газотранспортную систему Украины - в пятницу могут сохраниться на уровне четверга, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 11 июня, как и накануне, составляет 41,9 миллиона кубометров.
Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища (ПХГ), они заполнены наполовину, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Средний уровень заполненности газохранилищ на конец газовых суток 9 июня (закончились в 7.00 мск 10 июня) составляет 50,76% (рост за день почти на 0,3 процентного пункта). Общий объём газа в них достиг примерно 53,9 миллиарда кубометров.
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Темпы закачки в целом не снизились после серии отказов европейских компаний от оплаты за российский газ по новой схеме. "Газпром" в последние дни мая остановил поставки Gasum в Финляндию и GasTerra в Нидерланды, а 1 июня - Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию.
В то же время в Европе растёт производство энергии из возобновляемых источников. Выработка ветрогенерации в пятницу выросла до 14%. На прошлой неделе она в среднем составила 9,5%, а в прошлом месяце - 14,25%.
 
ЭкономикаУкраинаОператор ГТС УкраиныГазпромСеверный потокЕвропаПриродный газ
 
 
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