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Буйство красок в сердце города: как прошел фестиваль цветов в Петербурге - РИА Новости, 11.06.2022
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Туризм
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Буйство красок в сердце города: как прошел фестиваль цветов в Петербурге
Буйство красок в сердце города: как прошел фестиваль цветов в Петербурге - РИА Новости, 11.06.2022
Буйство красок в сердце города: как прошел фестиваль цветов в Петербурге
Сегодня в Санкт-Петербурге завершается Международный фестиваль цветов, собравший на площади Островского талантливых флористов из разных уголков России и мира... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T11:58
2022-06-11T12:10
фото
туризм
цветы
праздник
санкт-петербург
туризм
туристы
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сегодня в Санкт-Петербурге завершается Международный фестиваль цветов, собравший на площади Островского талантливых флористов из разных уголков России и мира. Самые яркие моменты праздника — в фотоленте РИА Новости.
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11:58 11.06.2022 (обновлено: 12:10 11.06.2022)
 
Буйство красок в сердце города: как прошел фестиваль цветов в Петербурге

Опубликованы яркие кадры с фестиваля цветов в Петербурге

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сегодня в Санкт-Петербурге завершается Международный фестиваль цветов, собравший на площади Островского талантливых флористов из разных уголков России и мира. Самые яркие моменты праздника — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В этом году фестиваль (уже 11-й по счету) приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I, и неспроста. Именно он завез в Россию традицию разведения цветов и растений. Также по указу императора были созданы парковые ландшафты красавца-Петергофа, Летний и Ботанический сады.

Выставка цветочных объектов на Фестивале цветов в Санкт-Петербурге
1 из 6

В этом году фестиваль (уже 11-й по счету) приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I, и неспроста. Именно он завез в Россию традицию разведения цветов и растений. Также по указу императора были созданы парковые ландшафты красавца-Петергофа, Летний и Ботанический сады.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Праздник начался с выступления оперных артистов — солистов Большого и Мариинского театров, а также представителей других коллективов: Светланы Феодуловой, Ильи Селиванова, Бориса Степанова, Карины Чепурновой, исполнивших произведения великих композиторов — Моцарта, Чайковского, Брамса.

Участник праздничной программы на Фестивале цветов в Санкт-Петербурге
2 из 6

Праздник начался с выступления оперных артистов — солистов Большого и Мариинского театров, а также представителей других коллективов: Светланы Феодуловой, Ильи Селиванова, Бориса Степанова, Карины Чепурновой, исполнивших произведения великих композиторов — Моцарта, Чайковского, Брамса.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Показать свое мастерство и побороться за победу в конкурсах на лучшие прически, платья и костюмы из цветов приехали флористы не только из разных городов России, но и из Белоруссии, Армении, Туркменистана, Азербайджана.

Участники концертной программы на Фестивале цветов в Санкт-Петербурге
3 из 6

Показать свое мастерство и побороться за победу в конкурсах на лучшие прически, платья и костюмы из цветов приехали флористы не только из разных городов России, но и из Белоруссии, Армении, Туркменистана, Азербайджана.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Помимо композиций, на площади появились Петропавловская крепость, Адмиралтейство и другие достопримечательности северной столицы, сделанные из живых цветов, а также ретроавтомобили, украшенные букетами лилий, роз, пионов.

Выставка цветочных объектов на Фестивале цветов в Санкт-Петербурге
4 из 6

Помимо композиций, на площади появились Петропавловская крепость, Адмиралтейство и другие достопримечательности северной столицы, сделанные из живых цветов, а также ретроавтомобили, украшенные букетами лилий, роз, пионов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В течение всех дней фестиваля — он стартовал 9 июня и завершается сегодня — гостей развлекали (и иногда даже пугали) актеры-мимы, да такие, что невозможно было отличить, скульптура это или живой человек.

Участники праздничной программы на Фестивале цветов в Санкт-Петербурге
5 из 6

В течение всех дней фестиваля — он стартовал 9 июня и завершается сегодня — гостей развлекали (и иногда даже пугали) актеры-мимы, да такие, что невозможно было отличить, скульптура это или живой человек.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Также в программу вошли флористические шоу и мастер-классы, где все желающие смогли своими руками собрать букет на память.

Выставка цветочных объектов на Фестивале цвето в Санкт-Петербурге
6 из 6

Также в программу вошли флористические шоу и мастер-классы, где все желающие смогли своими руками собрать букет на память.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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