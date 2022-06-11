Буйство красок в сердце города: как прошел фестиваль цветов в Петербурге

Опубликованы яркие кадры с фестиваля цветов в Петербурге
В этом году фестиваль (уже 11-й по счету) приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I, и неспроста. Именно он завез в Россию традицию разведения цветов и растений. Также по указу императора были созданы парковые ландшафты красавца-Петергофа, Летний и Ботанический сады.
В этом году фестиваль (уже 11-й по счету) приурочили к 350-летию со дня рождения Петра I, и неспроста. Именно он завез в Россию традицию разведения цветов и растений. Также по указу императора были созданы парковые ландшафты красавца-Петергофа, Летний и Ботанический сады.
Праздник начался с выступления оперных артистов — солистов Большого и Мариинского театров, а также представителей других коллективов: Светланы Феодуловой, Ильи Селиванова, Бориса Степанова, Карины Чепурновой, исполнивших произведения великих композиторов — Моцарта, Чайковского, Брамса.
Праздник начался с выступления оперных артистов — солистов Большого и Мариинского театров, а также представителей других коллективов: Светланы Феодуловой, Ильи Селиванова, Бориса Степанова, Карины Чепурновой, исполнивших произведения великих композиторов — Моцарта, Чайковского, Брамса.
Показать свое мастерство и побороться за победу в конкурсах на лучшие прически, платья и костюмы из цветов приехали флористы не только из разных городов России, но и из Белоруссии, Армении, Туркменистана, Азербайджана.
Показать свое мастерство и побороться за победу в конкурсах на лучшие прически, платья и костюмы из цветов приехали флористы не только из разных городов России, но и из Белоруссии, Армении, Туркменистана, Азербайджана.
Помимо композиций, на площади появились Петропавловская крепость, Адмиралтейство и другие достопримечательности северной столицы, сделанные из живых цветов, а также ретроавтомобили, украшенные букетами лилий, роз, пионов.
Помимо композиций, на площади появились Петропавловская крепость, Адмиралтейство и другие достопримечательности северной столицы, сделанные из живых цветов, а также ретроавтомобили, украшенные букетами лилий, роз, пионов.
В течение всех дней фестиваля — он стартовал 9 июня и завершается сегодня — гостей развлекали (и иногда даже пугали) актеры-мимы, да такие, что невозможно было отличить, скульптура это или живой человек.
В течение всех дней фестиваля — он стартовал 9 июня и завершается сегодня — гостей развлекали (и иногда даже пугали) актеры-мимы, да такие, что невозможно было отличить, скульптура это или живой человек.
Также в программу вошли флористические шоу и мастер-классы, где все желающие смогли своими руками собрать букет на память.
Также в программу вошли флористические шоу и мастер-классы, где все желающие смогли своими руками собрать букет на память.