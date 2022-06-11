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Буйство красок в сердце города: как прошел фестиваль цветов в Петербурге

Буйство красок в сердце города: как прошел фестиваль цветов в Петербурге - РИА Новости, 11.06.2022

Буйство красок в сердце города: как прошел фестиваль цветов в Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге завершается Международный фестиваль цветов, собравший на площади Островского талантливых флористов из разных уголков России и мира... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T11:58

2022-06-11T11:58

2022-06-11T12:10

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сегодня в Санкт-Петербурге завершается Международный фестиваль цветов, собравший на площади Островского талантливых флористов из разных уголков России и мира. Самые яркие моменты праздника — в фотоленте РИА Новости.

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