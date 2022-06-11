https://ria.ru/20220611/dnr-1794812098.html

При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.06.2022

При обстреле ВСУ Киевского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T21:47

2022-06-11T21:47

2022-06-11T21:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148915/02/1489150210_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_2e3ba610fdc34b3006363a265a96824f.jpg

ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Украинские боевики ранили мирного жителя в Киевском районе Донецка. По ул. Щорса горит многоквартирный жилой дом. На ул. Байдукова поврежден жилой дом и горит автомобиль. По ул. Феликса Кона ранение получил мирный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр)