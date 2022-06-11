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Украинские военные выпустили семь снарядов по Ясиноватой

Украинские военные выпустили семь снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 11.06.2022

Украинские военные выпустили семь снарядов по Ясиноватой

Украинские войска в 14.10 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T18:16

2022-06-11T18:16

2022-06-11T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

сцкк

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу утром представительство ДНР в СЦКК сообщало о том, что украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по этому населенному пункту.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр), сцкк