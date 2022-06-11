https://ria.ru/20220611/apk-1794784333.html

В России создадут информационную систему цифровых сервисов АПК

В России создадут информационную систему цифровых сервисов АПК - РИА Новости, 11.06.2022

В России создадут информационную систему цифровых сервисов АПК

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК). Документ опубликован на... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T16:46

2022-06-11T16:46

2022-06-11T16:46

экономика

технологии

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

владимир путин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В отличие от системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, информационная система цифровых сервисов АПК создается как инструмент, который позволит аграриям (как юридическим, так и физическим лицам) получать информацию о действующих мерах господдержки через единую базу, а также оформлять саму господдержку в электронном виде. При этом сократятся затраты сельхозпроизводителей на представление отчетности и ее перевод в электронный вид.Информацию в систему цифровых сервисов АПК будут предоставлять федеральные, региональные и местные органы власти, а также юридические и физические лица. Для доступа к системе ее участникам надо будет пройти процедуру идентификации и аутентификации. А сама информация будет им предоставляться бесплатно.Порядок создания, развития и эксплуатации информационной системы цифровых сервисов АПК установит правительство, а функции ее оператора будет выполнять Минсельхоз России или подведомственное ему госучреждение. Кабмин также определит перечень содержащейся в системе информации, порядок ее получения и предоставления, порядок регистрации и взаимодействия ее участников, а также порядок взаимодействия этой информсистемы с другими системами.Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20220611/putin-1794777745.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин