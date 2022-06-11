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В России создадут информационную систему цифровых сервисов АПК
В России создадут информационную систему цифровых сервисов АПК - РИА Новости, 11.06.2022
В России создадут информационную систему цифровых сервисов АПК
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК). Документ опубликован на... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T16:46
2022-06-11T16:46
2022-06-11T16:46
экономика
технологии
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В отличие от системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, информационная система цифровых сервисов АПК создается как инструмент, который позволит аграриям (как юридическим, так и физическим лицам) получать информацию о действующих мерах господдержки через единую базу, а также оформлять саму господдержку в электронном виде. При этом сократятся затраты сельхозпроизводителей на представление отчетности и ее перевод в электронный вид.Информацию в систему цифровых сервисов АПК будут предоставлять федеральные, региональные и местные органы власти, а также юридические и физические лица. Для доступа к системе ее участникам надо будет пройти процедуру идентификации и аутентификации. А сама информация будет им предоставляться бесплатно.Порядок создания, развития и эксплуатации информационной системы цифровых сервисов АПК установит правительство, а функции ее оператора будет выполнять Минсельхоз России или подведомственное ему госучреждение. Кабмин также определит перечень содержащейся в системе информации, порядок ее получения и предоставления, порядок регистрации и взаимодействия ее участников, а также порядок взаимодействия этой информсистемы с другими системами.Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20220611/putin-1794777745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), владимир путин
В России создадут информационную систему цифровых сервисов АПК
Путин подписал закон о создании информационной системы цифровых сервисов АПК
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании информационной системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса (АПК). Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
В отличие от системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства, информационная система цифровых сервисов АПК создается как инструмент, который позволит аграриям (как юридическим, так и физическим лицам) получать информацию о действующих мерах господдержки через единую базу, а также оформлять саму господдержку в электронном виде. При этом сократятся затраты сельхозпроизводителей на представление отчетности и ее перевод в электронный вид.
Информацию в систему цифровых сервисов АПК будут предоставлять федеральные, региональные и местные органы власти, а также юридические и физические лица. Для доступа к системе ее участникам надо будет пройти процедуру идентификации и аутентификации. А сама информация будет им предоставляться бесплатно.
Порядок создания, развития и эксплуатации информационной системы цифровых сервисов АПК установит правительство, а функции ее оператора будет выполнять Минсельхоз России
или подведомственное ему госучреждение. Кабмин также определит перечень содержащейся в системе информации, порядок ее получения и предоставления, порядок регистрации и взаимодействия ее участников, а также порядок взаимодействия этой информсистемы с другими системами.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года.