https://ria.ru/20220611/akhmat-1794805560.html

Кадыров опроверг сообщение о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке

Кадыров опроверг сообщение о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке - РИА Новости, 11.06.2022

Кадыров опроверг сообщение о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что распространяемое в украинских СМИ сообщение о гибели в Северодонецке большого числа спецназовцев полка... РИА Новости, 11.06.2022

2022-06-11T20:22

2022-06-11T20:22

2022-06-11T20:26

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

алексей арестович

северодонецк

украина

омон россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760904_0:245:2270:1522_1920x0_80_0_0_fdbc430da76c278269036b70f0d41292.jpg

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что распространяемое в украинских СМИ сообщение о гибели в Северодонецке большого числа спецназовцев полка "Ахмат" является неправдой.В СМИ Украины 10 июня распространилась информация, озвученная советником главы офиса Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем, о том, что якобы украинские спецназовцы в Северодонецке уничтожили разведгруппу полка "Ахмат"."Кому не лень говорят, что вчера или сегодня якобы отряд "Ахмат" хотели провести совещание, но этому помешали… и есть очень много убитых. Хочу вас огорчить: этого не было. Отряд "Ахмат" существует", - сказал Кадыров в видео, размещенном в его Telegram-канале.Кроме того, он уточнил, что в республике не один, а два полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также ОМОН, СОБР и линейный ОМОН носят имя первого президента Чечни. "Так что у нас очень много ахматовцев. И вы должны понять, что вам не победить нас. Так что поднимите руки и сдавайтесь", - призвал Кадыров.

северодонецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, алексей арестович , северодонецк, украина, омон россии