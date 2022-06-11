Рейтинг@Mail.ru
Кадыров опроверг сообщение о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке - РИА Новости, 11.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220611/akhmat-1794805560.html
Кадыров опроверг сообщение о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке
Кадыров опроверг сообщение о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке - РИА Новости, 11.06.2022
Кадыров опроверг сообщение о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что распространяемое в украинских СМИ сообщение о гибели в Северодонецке большого числа спецназовцев полка... РИА Новости, 11.06.2022
2022-06-11T20:22
2022-06-11T20:26
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
алексей арестович
северодонецк
украина
омон россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760904_0:245:2270:1522_1920x0_80_0_0_fdbc430da76c278269036b70f0d41292.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что распространяемое в украинских СМИ сообщение о гибели в Северодонецке большого числа спецназовцев полка "Ахмат" является неправдой.В СМИ Украины 10 июня распространилась информация, озвученная советником главы офиса Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем, о том, что якобы украинские спецназовцы в Северодонецке уничтожили разведгруппу полка "Ахмат"."Кому не лень говорят, что вчера или сегодня якобы отряд "Ахмат" хотели провести совещание, но этому помешали… и есть очень много убитых. Хочу вас огорчить: этого не было. Отряд "Ахмат" существует", - сказал Кадыров в видео, размещенном в его Telegram-канале.Кроме того, он уточнил, что в республике не один, а два полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также ОМОН, СОБР и линейный ОМОН носят имя первого президента Чечни. "Так что у нас очень много ахматовцев. И вы должны понять, что вам не победить нас. Так что поднимите руки и сдавайтесь", - призвал Кадыров.
северодонецк
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760904_180:0:2209:1522_1920x0_80_0_0_91af8bd6541b802ec5ad3d629e903ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, алексей арестович , северодонецк, украина, омон россии
20:22 11.06.2022 (обновлено: 20:26 11.06.2022)
 
Кадыров опроверг сообщение о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке

Глава Чечни Кадыров назвал ложным сообщение о гибели военных полка "Ахмат" в Северодонецке

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что распространяемое в украинских СМИ сообщение о гибели в Северодонецке большого числа спецназовцев полка "Ахмат" является неправдой.
В СМИ Украины 10 июня распространилась информация, озвученная советником главы офиса Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем, о том, что якобы украинские спецназовцы в Северодонецке уничтожили разведгруппу полка "Ахмат".
"Кому не лень говорят, что вчера или сегодня якобы отряд "Ахмат" хотели провести совещание, но этому помешали… и есть очень много убитых. Хочу вас огорчить: этого не было. Отряд "Ахмат" существует", - сказал Кадыров в видео, размещенном в его Telegram-канале.
Кроме того, он уточнил, что в республике не один, а два полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также ОМОН, СОБР и линейный ОМОН носят имя первого президента Чечни. "Так что у нас очень много ахматовцев. И вы должны понять, что вам не победить нас. Так что поднимите руки и сдавайтесь", - призвал Кадыров.
Портрет героя: граффити в память о военных, погибших на Украине
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

Работа над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

Художник во время работы над граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанк

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

Граффити в честь подвига Ивана Величко, который погиб в ходе проведения специальной военной операции на Украине, на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

Призывники идут мимо мурала с изображением российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

Фрагмент мурала в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

Мурал в память российского десантника Владислава Разумова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине, на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
1 из 8

Портрет Героя России Дениса Зорина украсил фасад дома по Коммунистической улице в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
2 из 8

Уроженцу Волгограда Денису Зорину было 30 лет, он служил в 247 десантно-штурмовом полку.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 8

Военнослужащий погиб 26 февраля на Украине при выполнении боевого задания. За проявленные мужество и героизм удостоен звезды Героя Российской Федерации посмертно.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
4 из 8

Изображение, посвященное подвигу майора Ивана Величко, можно увидеть на стене дома № 36 по улице 20-летия Октября в Воронеже.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
5 из 8

В первые дни спецоперации Величко попал в засаду, но сумел вывести из окружения группу российских военнослужащих.

© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
6 из 8

Еще один военнослужащий, чью память увековечили уличные художники, — десантник Владислав Разумов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 8

Разумов с первого дня принимал участие спецоперации на Украине и получил в бою ранения, несовместимые с жизнью. Награжден Орденом Мужества посмертно.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 8

Мурал в память о 20-летнем солдате появился на здании сборного пункта краевого военкомата в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичСеверодонецкУкраинаОМОН России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала