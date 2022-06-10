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Бывший муж ворвался на свадьбу к Бритни Спирс

Бывший муж ворвался на свадьбу к Бритни Спирс - РИА Новости, 10.06.2022

Бывший муж ворвался на свадьбу к Бритни Спирс

Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на ее свадьбу с Сэмом Асгари, пишет TMZ. РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:45

2022-06-10T11:45

2022-06-10T11:45

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на ее свадьбу с Сэмом Асгари, пишет TMZ. Он попытался пройти в дом, где проходила церемония, и заявил, что Бритни его пригласила. При этом Джейсон вел онлайн-трансляцию происходящего. Охрана не пропустила его, началась потасовка и телефон экс-супруга Бритни завис. Каким-то образом ему все же удалось проникнуть в особняк, и он продолжил прямую трансляцию. В конце концов, мужчину задержали. Джейсон Александр — первый муж Бритни. Они поженились в Лас-Вегасе в 2004 году, но брак был аннулирован через 55 часов. Александр демонстрировал публичную поддержку Бритни, когда она была под опекунством, и участвовал в движении #FreeBritney. Вторым мужем поп-принцессы стал Кевин Федерлайн. За него певица вышла замуж в том же 2004 году. У них родилось двое детей. В 2007 году Бритни и Кевин развелись. Роман Асгари и Спирс длится почти шесть лет. О помолвке они сообщили осенью 2021 года. В апреле Бритни заявила, что беременна от своего бойфренда. Через месяц звезда рассказала, что потеряла ребенка.

https://ria.ru/20220517/spirs-1789089275.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, бритни спирс, свадьба