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Бывший муж ворвался на свадьбу к Бритни Спирс - РИА Новости, 10.06.2022
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Шоубиз
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Бывший муж ворвался на свадьбу к Бритни Спирс
Бывший муж ворвался на свадьбу к Бритни Спирс - РИА Новости, 10.06.2022
Бывший муж ворвался на свадьбу к Бритни Спирс
Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на ее свадьбу с Сэмом Асгари, пишет TMZ. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:45
2022-06-10T11:45
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на ее свадьбу с Сэмом Асгари, пишет TMZ. Он попытался пройти в дом, где проходила церемония, и заявил, что Бритни его пригласила. При этом Джейсон вел онлайн-трансляцию происходящего. Охрана не пропустила его, началась потасовка и телефон экс-супруга Бритни завис. Каким-то образом ему все же удалось проникнуть в особняк, и он продолжил прямую трансляцию. В конце концов, мужчину задержали. Джейсон Александр — первый муж Бритни. Они поженились в Лас-Вегасе в 2004 году, но брак был аннулирован через 55 часов. Александр демонстрировал публичную поддержку Бритни, когда она была под опекунством, и участвовал в движении #FreeBritney. Вторым мужем поп-принцессы стал Кевин Федерлайн. За него певица вышла замуж в том же 2004 году. У них родилось двое детей. В 2007 году Бритни и Кевин развелись. Роман Асгари и Спирс длится почти шесть лет. О помолвке они сообщили осенью 2021 года. В апреле Бритни заявила, что беременна от своего бойфренда. Через месяц звезда рассказала, что потеряла ребенка.
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новости культуры, знаменитости, звезды, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, бритни спирс, свадьба
11:45 10.06.2022
 
Бывший муж ворвался на свадьбу к Бритни Спирс

Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на ее свадьбу с Сэмом Асгари

© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевица Бритни Спирс и Сэм Асгари
Певица Бритни Спирс и Сэм Асгари - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бывший муж Бритни Спирс Джейсон Александр ворвался на ее свадьбу с Сэмом Асгари, пишет TMZ.
© AFP 2022 / Getty ImagesПервый муж певицы Бритни Спирс Джейсон Александр
Первый муж певицы Бритни Спирс Джейсон Александр - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / Getty Images
Первый муж певицы Бритни Спирс Джейсон Александр
Он попытался пройти в дом, где проходила церемония, и заявил, что Бритни его пригласила. При этом Джейсон вел онлайн-трансляцию происходящего. Охрана не пропустила его, началась потасовка и телефон экс-супруга Бритни завис.
Каким-то образом ему все же удалось проникнуть в особняк, и он продолжил прямую трансляцию. В конце концов, мужчину задержали.
Джейсон Александр — первый муж Бритни. Они поженились в Лас-Вегасе в 2004 году, но брак был аннулирован через 55 часов. Александр демонстрировал публичную поддержку Бритни, когда она была под опекунством, и участвовал в движении #FreeBritney.
Вторым мужем поп-принцессы стал Кевин Федерлайн. За него певица вышла замуж в том же 2004 году. У них родилось двое детей. В 2007 году Бритни и Кевин развелись.
Роман Асгари и Спирс длится почти шесть лет. О помолвке они сообщили осенью 2021 года. В апреле Бритни заявила, что беременна от своего бойфренда. Через месяц звезда рассказала, что потеряла ребенка.
Певица Бритни Спирс и Сэм Асгари - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Жених Бритни Спирс прокомментировал потерю ребенка певицей
 
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