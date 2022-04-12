https://ria.ru/20220412/spirs-1783012616.html

Бритни Спирс сообщила о беременности

Бритни Спирс сообщила о беременности - РИА Новости, 12.04.2022

Бритни Спирс сообщила о беременности

Американская певица Бритни Спирс сообщила, что ждет ребенка от своего жениха Сэма Асгари. РИА Новости, 12.04.2022

2022-04-12T00:45

2022-04-12T00:45

2022-04-12T00:45

шоубиз

бритни спирс

лос-анджелес

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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс сообщила, что ждет ребенка от своего жениха Сэма Асгари."Я сделала тест на беременность... иии... у меня будет ребенок", – написала певица в социальных сетях.Спирс отметила, что не будет часто появляться на людях, чтобы избежать папарацци, и будет заниматься йогой каждый день.У певицы уже есть два сына от брака с американским танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с октября 2004 по июль 2007 года.Отец Бритни Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года, когда суд установил опекунство над ней на фоне психологических проблем певицы и потери ею опекунства над собственными детьми. В частности, под полным контролем Джейми Спирса находились все деньги, которые зарабатывала его дочь, и все ее финансовые операции. Кроме того, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни Спирс также принимал ее отец. Он полностью контролировал ее личную жизнь. Наконец, певица была вынуждена оплачивать расходы отца, в том числе на адвокатов, которые требовали сохранить режим опекунства.Состояние певицы оценивается примерно в 60 миллионов долларов, включая 2,7 миллиона наличными и 56,3 миллиона в виде инвестиций и недвижимости. В июне 2021 года певица прервала многолетнее молчание, заявив в суде, что ее отец злоупотребляет правами опекуна. Суд частично пошел ей навстречу и разрешил получить собственного адвоката. До этого интересы Бритни Спирс представлял адвокат ее родителя, поскольку еще в 2008 году суд постановил, что певица недостаточно уравновешена, чтобы нанять собственного юриста. В середине ноября 2021 года суд в Лос-Анджелесе официально прекратил опекунство над Бритни Спирс.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/spirs-1782085968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

бритни спирс, лос-анджелес