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Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении - РИА Новости, 10.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794486603.html
Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении
Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении - РИА Новости, 10.06.2022
Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении
Введенные Владимиром Зеленским санкции против президента России Владимира Путина являются признаком шизофрении, чем больше Зеленский пыжится, тем меньше шансов... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:15
2022-06-10T11:15
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
совет федерации рф
владимир путин
владимир зеленский
владимир джабаров
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Введенные Владимиром Зеленским санкции против президента России Владимира Путина являются признаком шизофрении, чем больше Зеленский пыжится, тем меньше шансов у него остаться в истории народа Украины, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Зеленский ранее подписал указ о персональных санкциях против Путина, также в санкционный список внесены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены российского правительства."Зеленский додумался до того, что ввёл санкции в отношении В.В.Путина и других высших должностных лиц России. Что это, как не шизофрения? Этот киевский наполеончик возомнил себя великим человеком", - отметил Джабаров в своем Telegram-канале.Но чем больше он пыжится, тем "меньше шансов у него остаться в истории народа Украины", полагает сенатор."Жалкий политик, который давно наплевал на судьбы украинцев и думает лишь о том, как исполнять приказы своих хозяев из Вашингтона и Лондона", - заключил законодатель.
https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794393823.html
https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794396026.html
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политика, россия, украина, совет федерации рф, владимир путин, владимир зеленский, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии
11:15 10.06.2022
 
Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении

Сенатор Джабаров о санкциях Зеленского: этот киевский наполеончик возомнил себя великим

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Введенные Владимиром Зеленским санкции против президента России Владимира Путина являются признаком шизофрении, чем больше Зеленский пыжится, тем меньше шансов у него остаться в истории народа Украины, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Зеленский ранее подписал указ о персональных санкциях против Путина, также в санкционный список внесены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены российского правительства.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Глава Крыма рассказал, когда Зеленский отменит санкции против России
"Зеленский додумался до того, что ввёл санкции в отношении В.В.Путина и других высших должностных лиц России. Что это, как не шизофрения? Этот киевский наполеончик возомнил себя великим человеком", - отметил Джабаров в своем Telegram-канале.
Но чем больше он пыжится, тем "меньше шансов у него остаться в истории народа Украины", полагает сенатор.
"Жалкий политик, который давно наплевал на судьбы украинцев и думает лишь о том, как исполнять приказы своих хозяев из Вашингтона и Лондона", - заключил законодатель.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаРоссияУкраинаСовет Федерации РФВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровСитуация в ДНР и ЛНРСанкции в отношении России
 
 
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