https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794486603.html

Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении

Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении - РИА Новости, 10.06.2022

Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении

Введенные Владимиром Зеленским санкции против президента России Владимира Путина являются признаком шизофрении, чем больше Зеленский пыжится, тем меньше шансов... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T11:15

2022-06-10T11:15

2022-06-10T11:15

специальная военная операция на украине

политика

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владимир зеленский

владимир джабаров

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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Введенные Владимиром Зеленским санкции против президента России Владимира Путина являются признаком шизофрении, чем больше Зеленский пыжится, тем меньше шансов у него остаться в истории народа Украины, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Зеленский ранее подписал указ о персональных санкциях против Путина, также в санкционный список внесены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены российского правительства."Зеленский додумался до того, что ввёл санкции в отношении В.В.Путина и других высших должностных лиц России. Что это, как не шизофрения? Этот киевский наполеончик возомнил себя великим человеком", - отметил Джабаров в своем Telegram-канале.Но чем больше он пыжится, тем "меньше шансов у него остаться в истории народа Украины", полагает сенатор."Жалкий политик, который давно наплевал на судьбы украинцев и думает лишь о том, как исполнять приказы своих хозяев из Вашингтона и Лондона", - заключил законодатель.

https://ria.ru/20220609/sanktsii-1794393823.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, украина, совет федерации рф, владимир путин, владимир зеленский, владимир джабаров, ситуация в днр и лнр, санкции в отношении россии