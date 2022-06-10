https://ria.ru/20220610/sanktsii-1794486603.html
Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении
Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении - РИА Новости, 10.06.2022
Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении
Введенные Владимиром Зеленским санкции против президента России Владимира Путина являются признаком шизофрении, чем больше Зеленский пыжится, тем меньше шансов... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T11:15
2022-06-10T11:15
2022-06-10T11:15
специальная военная операция на украине
политика
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владимир путин
владимир зеленский
владимир джабаров
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Введенные Владимиром Зеленским санкции против президента России Владимира Путина являются признаком шизофрении, чем больше Зеленский пыжится, тем меньше шансов у него остаться в истории народа Украины, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Зеленский ранее подписал указ о персональных санкциях против Путина, также в санкционный список внесены глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев и другие члены российского правительства."Зеленский додумался до того, что ввёл санкции в отношении В.В.Путина и других высших должностных лиц России. Что это, как не шизофрения? Этот киевский наполеончик возомнил себя великим человеком", - отметил Джабаров в своем Telegram-канале.Но чем больше он пыжится, тем "меньше шансов у него остаться в истории народа Украины", полагает сенатор."Жалкий политик, который давно наплевал на судьбы украинцев и думает лишь о том, как исполнять приказы своих хозяев из Вашингтона и Лондона", - заключил законодатель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сенатор назвал санкции Зеленского против Путина признаком шизофрении
Сенатор Джабаров о санкциях Зеленского: этот киевский наполеончик возомнил себя великим