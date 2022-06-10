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Минпромторг прогнозирует падение продаж легковых автомобилей вдвое
Минпромторг прогнозирует падение продаж легковых автомобилей вдвое - РИА Новости, 10.06.2022
Минпромторг прогнозирует падение продаж легковых автомобилей вдвое
Минпромторг прогнозирует падение продаж легковых автомобилей в России в 2022 году примерно на 50%, до 750 тысяч машин, заявил заместитель директора департамента РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T00:33
2022-06-10T00:33
2022-06-10T00:36
экономика
авто
россия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минпромторг прогнозирует падение продаж легковых автомобилей в России в 2022 году примерно на 50%, до 750 тысяч машин, заявил заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства Тигран Парсаданян."Мы планируем, что до конца года рынок легковых автомобилей по итогу будет порядка 750 тысяч автомобилей. Сейчас у нас такой период пересмотра деятельности и в целом пересмотра инвестиционных реалий в России", - сказал он в ходе заседания круглого стола в Совете Федерации.По данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых легковых автомобилей в России в 2021 году составили 1,5 миллиона машин (+3% к предыдущему году).При этом, согласно статистике АЕБ, которая учитывает продажи новых легковушек и легких коммерческих автомобилей, авторынок вырос до 1,667 миллиона машин (+4,3% к 2020 году).
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экономика, авто, россия
00:33 10.06.2022 (обновлено: 00:36 10.06.2022)
Минпромторг прогнозирует падение продаж легковых автомобилей вдвое
Минпромторг прогнозирует падение продаж легковых автомобилей на 50 процентов в 2022 году