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Для школьников Приамурья разработают больше вариантов бесплатного питания - РИА Новости, 10.06.2022
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https://ria.ru/20220610/pitanie-1794502885.html
Для школьников Приамурья разработают больше вариантов бесплатного питания
Для школьников Приамурья разработают больше вариантов бесплатного питания - РИА Новости, 10.06.2022
Для школьников Приамурья разработают больше вариантов бесплатного питания
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что если школьники не съедают какие-то блюда из меню бесплатных завтраков и обедов, их необходимо заменить. РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T12:02
2022-06-10T12:02
амурская область
общество
амурская область
россия
школа
дети
питание
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что если школьники не съедают какие-то блюда из меню бесплатных завтраков и обедов, их необходимо заменить.Бесплатным горячим питанием с октября 2019 года обеспечены все школьники начальных классов Амурской области – это почти 41 тысяча учеников с 1 по 4 классы. Стоимость одного бесплатного завтрака - 70 рублей на юге Амурской области и 80 рублей – в северных районах.В регионе утвержден стандарт питания, для школьников разработаны 24 вида типовых меню."Оценка эффективности использования продуктов питания основывается на анализе ежедневного мониторинга "индекса съедаемости". Это соотношение количества приготовленной пищи и отходов (то, что не было съедено и отправилось в мусорное ведро). Для увеличения показателя "индекса" за организацией питания в амурских школах ведется постоянный контроль. Его осуществляют как родители, так и бракеражные комиссии. В школах применяются различные варианты обратной связи от учеников, это помогает скорректировать меню. Кроме того, в столовых создается уютная и комфортная атмосфера для приема пищи – открываются "школьные кафе", рассказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, ее цитирует правительство региона.Как отмечают власти, из 29 муниципалитетов "индекс съедаемости" более 90% отмечен в 17 городах и районах. Больше всего школьное питание нравится детям из Благовещенского муниципального округа, городов Райчихинск и Свободный, а также Ромненского, Сковородинского и Ивановского муниципальных округов.Яковлева внесла предложения по улучшению школьного питания, которые Орлов поддержал."Необходимо предусмотреть замену блюд, которые дети едят хуже всего. Если уже разработанных для школ 24 вариантов меню мало, нужно подобрать подходящие для школьников блюда дополнительно. Директора несут ответственность за все, что происходит в школах, поэтому считаю справедливым при оценке их деятельности учитывать, как организовано питание детей и эффективность использования продуктов", - сказал Орлов, его слова также приводятся в сообщении правительства Амурской области.
https://ria.ru/20220607/stadiony-1793734940.html
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общество, амурская область, россия, школа, дети, питание
12:02 10.06.2022
 
Для школьников Приамурья разработают больше вариантов бесплатного питания

Глава Приамурья Орлов предложил разработать больше вариантов бесплатного питания в школах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Работница школьной столовой разносит тарелки с едой. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что если школьники не съедают какие-то блюда из меню бесплатных завтраков и обедов, их необходимо заменить.
Бесплатным горячим питанием с октября 2019 года обеспечены все школьники начальных классов Амурской области – это почти 41 тысяча учеников с 1 по 4 классы. Стоимость одного бесплатного завтрака - 70 рублей на юге Амурской области и 80 рублей – в северных районах.
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"Оценка эффективности использования продуктов питания основывается на анализе ежедневного мониторинга "индекса съедаемости". Это соотношение количества приготовленной пищи и отходов (то, что не было съедено и отправилось в мусорное ведро). Для увеличения показателя "индекса" за организацией питания в амурских школах ведется постоянный контроль. Его осуществляют как родители, так и бракеражные комиссии. В школах применяются различные варианты обратной связи от учеников, это помогает скорректировать меню. Кроме того, в столовых создается уютная и комфортная атмосфера для приема пищи – открываются "школьные кафе", рассказала министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева, ее цитирует правительство региона.
Как отмечают власти, из 29 муниципалитетов "индекс съедаемости" более 90% отмечен в 17 городах и районах. Больше всего школьное питание нравится детям из Благовещенского муниципального округа, городов Райчихинск и Свободный, а также Ромненского, Сковородинского и Ивановского муниципальных округов.
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Яковлева внесла предложения по улучшению школьного питания, которые Орлов поддержал.
"Необходимо предусмотреть замену блюд, которые дети едят хуже всего. Если уже разработанных для школ 24 вариантов меню мало, нужно подобрать подходящие для школьников блюда дополнительно. Директора несут ответственность за все, что происходит в школах, поэтому считаю справедливым при оценке их деятельности учитывать, как организовано питание детей и эффективность использования продуктов", - сказал Орлов, его слова также приводятся в сообщении правительства Амурской области.
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