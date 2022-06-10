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Трутнев оценил важность открытия моста из России в Китай - РИА Новости, 10.06.2022
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Трутнев оценил важность открытия моста из России в Китай
Трутнев оценил важность открытия моста из России в Китай - РИА Новости, 10.06.2022
Трутнев оценил важность открытия моста из России в Китай
Открытие трансграничного моста через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ имеет огромное значение для всей России, заявил вице-премьер,... РИА Новости, 10.06.2022
2022-06-10T05:57
2022-06-10T05:57
россия
амур (река)
китай
юрий трутнев
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Открытие трансграничного моста через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ имеет огромное значение для всей России, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев."Что касается важности моста, то мы каждый день сегодня говорим о развороте России на восток. Но разворот нельзя сделать декоративно. Для того чтобы он состоялся, нужно расширение Транссиба на строительство мостов через Амур... Поэтому вся эта работа имеет огромное значение не только для Дальнего Востока, совсем не только для Амурской области, а для всей России", - сказал Трутнев журналистам.Он отметил, что мост "себя окупит". "Он сокращает дорогу на 300 километров, соответственно, снижаются транспортные издержки, и значительное количество людей может пользоваться этим мостом", - добавил вице-премьер.Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Строительство обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов - объем инвестиций на российской территории. Длина моста - 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
https://ria.ru/20220610/granitsa-1794448033.html
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россия, амур (река), китай, юрий трутнев, в мире
05:57 10.06.2022
 
Трутнев оценил важность открытия моста из России в Китай

Полпред Трутнев: открытие автомоста в Китай имеет огромное значение для всей России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн - РИА Новости. Открытие трансграничного моста через Амур между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ имеет огромное значение для всей России, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
"Что касается важности моста, то мы каждый день сегодня говорим о развороте России на восток. Но разворот нельзя сделать декоративно. Для того чтобы он состоялся, нужно расширение Транссиба на строительство мостов через Амур... Поэтому вся эта работа имеет огромное значение не только для Дальнего Востока, совсем не только для Амурской области, а для всей России", - сказал Трутнев журналистам.
Он отметил, что мост "себя окупит". "Он сокращает дорогу на 300 километров, соответственно, снижаются транспортные издержки, и значительное количество людей может пользоваться этим мостом", - добавил вице-премьер.
Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.
Строительство обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов - объем инвестиций на российской территории. Длина моста - 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
05:51
Чекунков: рассматриваем возможность открытия новых пунктов пропуска с КНР
Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.
 
РоссияАмур (река)КитайЮрий ТрутневВ мире
 
 
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