https://ria.ru/20220610/most-1794446865.html

В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем

В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем - РИА Новости, 10.06.2022

В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем

Грузовое движение открыли по международному автомобильному мосту через реку Амур, который связывает Благовещенск с городом Хэйхэ в Китае, передает корреспондент РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T05:20

2022-06-10T05:20

2022-06-10T07:50

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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Грузовое движение открыли по международному автомобильному мосту через реку Амур, который связывает Благовещенск с городом Хэйхэ в Китае, передает корреспондент РИА Новости.Церемония прошла с помощью телемоста из студий в Москве, Владивостоке, Пекине, площадок Благовещенска и Хэйхэ.В ней дистанционно приняли участие вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта России Виталий Савельев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.На площадках на обоих берегах присутствовали губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн и глава Амурской области Василий Орлов."Поехали", - сказал по-русски Хуа Чаншэн, дав старт движению.Василий Орлов сообщил, что средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей, а когда мост себя окупит, она станет ниже.По словам Трутнева, "в сегодняшнем разобщенном мире мост Благовещенск-Хэйхэ между Россией и Китаем имеет особое значение". "Он станет еще одной нитью, которая связывает народы России и Китая", - отметил он.Полпред напомнил, что в строительстве моста участвовали тысячи человек как с российской, так и с китайской стороны. "Уникальность такого мостового перехода состоит в том, что проект удалось реализовать без бюджетных средств. Хочу поблагодарить всех, благодаря кому этот мост состоялся", - сказал ТрутневСавельев отметил, что открытие моста позволит нарастить объем грузооборота до миллиона тонн грузов в год. "Уверен, что открытие моста позволит сократить затраты и сроки транспортировки грузов во внешней торговле", - добавил министр.По словам Ху Чуньхуа, "открытие моста свидетельствует о готовности и уверенности в углублении комплекса взаимодействия". "Китайская сторона готова использовать возможности запуска перехода, предоставлять более качественные логистические услуги. Общими усилиями мы превратим мост в мост дружбы, сотрудничества", - сказал заместитель премьера.По мосту через пункт пропуска "Кани-Курган – Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили – в Китай отправились восемь российских тягачей автопарка ООО "Газпром гелий сервис", работающие на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.С китайской стороны также въехали восемь грузовиков. Они везут в Россию автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста - 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части – 11 метров. Сам мост от пролета до пролета – 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода – около 20 километров. Сюда входят шесть километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую.Согласно техническому заданию, по мосту каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.

https://ria.ru/20220513/most-1788325236.html

https://realty.ria.ru/20200817/1575879854.html

https://ria.ru/20190531/1555131558.html

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